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Главная Лента новостей Бийчане прочитали «предсказание» из 1967-го года о настоящем наукограда

Бийчане прочитали «предсказание» из 1967-го года о настоящем наукограда

31.10.2017 08:32

Письмо из прошлого бийчанам показали на День комсомола
Письмо из прошлого бийчанам показали на День комсомола

В Бийске ко Дню комсомола вскрыли капсулу с посланием, оставленным членами этого молодежного движения в 1967-м году. Несмотря на то, что 29 октября более не является официальным праздником, на площадь 9 Января пришли несколько сотен бийчан, которые смогли заслушать текст письма. С точки зрения реалий 2017-го года он выглядит как тонкий троллинг наукограда. Текст частично приводит «Бийский рабочий».

В послании - несбывшиеся надежды строителей коммунизма
В послании - несбывшиеся надежды строителей коммунизма

По данным издания, капсулу с посланием вскрыли за неделю до празднования Дня комсомола. Ветераны боялись не обнаружить письма – за полвека бумага могла истлеть или же кто-то мог вытащить артефакт раньше положенного времени. Однако документ оказался на месте — бумага немного отсырела, но прочитать текст это нисколько не помешало.

Послушать напутствие, которое в 1967 году оставили потомкам комсомольцы Бийского химкомбината, пришли десятки горожан. «За эти 50 лет много событий произошло в нашей стране, распался Советский Союз, прекратил свое существование комсомол, но традиции и начинания остаются в силе. Это послание можно считать напутствием родителей своим детям и внукам, по возрасту так и получается. А поручения родителей нужно выполнять», — отметил первый секретарь горкома комсомола с 1979 года по 1983 год Сергей Светлов.

Все, что комсомольцы химкомбината хотели сообщить товарищам в 2017-й, уместилось на четырех страницах. «Бийский рабочий» приводит выдержки из письма.

Из письма комсомольцев Бийска 1967-го года:

Между нами и вами полвека, но мы представляем, как через 50 грядущих лет преобразиться наша земля, как вы, далекие и близкие соотечественники, будете жить на ней, умножая ее славу и богатство. Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков. Появятся новые архитектурные сооружения, памятники, дворцы, стадионы. Его украсят новые проспекты, площади, улицы с многоэтажными зданиями жилых домов, новых учебных заведений, научных центров. И еще более он прославится именами замечательных людей: рабочих, артистов, ученых и спортсменов. Вы будете радостно трудится на высокомодернизированных и автоматизированных предприятиях на благо нашей Родины.

Послание комсомольцев химкомбината теперь будет храниться в Бийском краеведческом музее. Стела, в которой оно находилось 50 лет, скоро исчезнет с площади 9 Января. Монумент демонтируют и тоже выставят в музее на память потомкам.

Отметим, что послание также оставили потомкам работники Алтайского тракторного завода, сообщают «Наши новости». Его вскрыли накануне Дня комсомола, внутри оказались значки, фотографии, буклет, магнитная пленка. Звуковое письмо, записанное на пленку, оцифруют специалисты городского музея. Рубцовчане смогут услышать послание в день столетия Октябрьской революции, 7 ноября.

Фото: «Бийский рабочий»

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Комментарий

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Комментариев 12
гость

31.10.2017 08:53

Наши предки и знать не знали,что к власти придут воры и ценности утратят.Которые за деньги будут готовы продать родную мать!!!
БП

31.10.2017 09:06

А на площади Сахарова письмо комсомольцев вскрыли или нет?
Первому

31.10.2017 09:15

Называй всё своими именами. Не воры, а Громогласова со своей кагортой, которая будет определять политику в течение последних 15 лет и еще дальше.
шикарный блог по этой теме от Бабченко

31.10.2017 09:31

Не со всем согласен, но в точности формулировок автору не откажешь: https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2081204-echo/
неравнодушная

31.10.2017 10:37

Да уж, мечтатели! Дворцы и цеха большинства заводов и фабрик превратились в барахолки с "элитными" товарами из Китая, работать негде, дополнительное образование для детей и спорт - за немалые деньги....
Они-то думали, что коммунизм строят, а получилось....
Уж что получилось!
И в этой реальности надо как-то выживать, еще и детей растить...
Обидно.
Hummel

31.10.2017 11:12

А никто не подумал, КТО позволил всё развалить? И кто участвовал в этом?
В 1967г комсомольцам было по 20-25 лет...
А в 1990-м - 45-50 лет, ОНИ же сами и стояли у руля всего этого безобразия!!!
Нынче стали господа

31.10.2017 11:19

а тогда были просто - товарищи ... товарищи , товарищи ....эх вы , тварищи
Deckman

31.10.2017 11:39

Многие продавали свой партбилет во времена Ельцина,когда,небыло денег купить жратву!
Кто -то в блокадном Ленинграде,сохраняли сортовые семена кукурузы,пшеницы,сои,но СССРпобедил!
Именно по этому все либерасты срут киллограмовыми кирпичами, от нашей Победы!
Типо Боженки,Орального,Ксюхи Отьёженной,шохматизда Каспарова,пивцов Могоревича,и прочей мрази!
Потому как живут по принципу

31.10.2017 12:04

Хочешь кушать молочко - подставляй свое очко ...
ТАК ЧТО СКАЖЕТ НА ЭТО МИССИЯ БИЙСКА !?? КУРАТОР !??

31.10.2017 13:56

Быть или не быть ПРАВОСЛАВНОМУ НАУКОГРАДУ БИЙСК ??
Куратор

31.10.2017 14:04

ТАК ЧТО СКАЖЕТ НА ЭТО МИССИЯ БИЙСКА !?? КУРАТОР !?? писал(а):
Быть или не быть ПРАВОСЛАВНОМУ НАУКОГРАДУ БИЙСК ??


Миссия? Ты имела ввиду мЕссИя, может быть?

…При царе в нашем селе были только церковь и кабак.
При СССР их не стало, но появились школа, клуб, больница и библиотека.
Сейчас ничего этого нет.
Зато снова есть церковь и кабак.
(с) Народ.

Не трогать веру нельзя. Она — основа религии, а любая религия в ваши дни — грубое и примитивное суеверие. Суеверие есть уверенность, на знании не основанная. Наука борется с суевериями, как свет с потемками…
(с) Д.И. Менделеев

Противоестественно защищать понятие «православный наукоград»
(с) Академик РАН Геннадий Сакович

БЕСНОВАТЫЙ КУРАТОР ВКЛАДЫВАЕТ В УМЫ БИЙЧАН !??

31.10.2017 14:16

ДЬВОЛЬСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ..... Так, что предсказана КУРАТОРОМ судьба Бийска - это СОДОМ и ГОМОРРА!!