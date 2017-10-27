Бийчане прочитали «предсказание» из 1967-го года о настоящем наукограда

Письмо из прошлого бийчанам показали на День комсомола

В Бийске ко Дню комсомола вскрыли капсулу с посланием, оставленным членами этого молодежного движения в 1967-м году. Несмотря на то, что 29 октября более не является официальным праздником, на площадь 9 Января пришли несколько сотен бийчан, которые смогли заслушать текст письма. С точки зрения реалий 2017-го года он выглядит как тонкий троллинг наукограда. Текст частично приводит «Бийский рабочий».

В послании - несбывшиеся надежды строителей коммунизма

По данным издания, капсулу с посланием вскрыли за неделю до празднования Дня комсомола. Ветераны боялись не обнаружить письма – за полвека бумага могла истлеть или же кто-то мог вытащить артефакт раньше положенного времени. Однако документ оказался на месте — бумага немного отсырела, но прочитать текст это нисколько не помешало.

Послушать напутствие, которое в 1967 году оставили потомкам комсомольцы Бийского химкомбината, пришли десятки горожан. «За эти 50 лет много событий произошло в нашей стране, распался Советский Союз, прекратил свое существование комсомол, но традиции и начинания остаются в силе. Это послание можно считать напутствием родителей своим детям и внукам, по возрасту так и получается. А поручения родителей нужно выполнять», — отметил первый секретарь горкома комсомола с 1979 года по 1983 год Сергей Светлов.

Все, что комсомольцы химкомбината хотели сообщить товарищам в 2017-й, уместилось на четырех страницах. «Бийский рабочий» приводит выдержки из письма.

Из письма комсомольцев Бийска 1967-го года: Между нами и вами полвека, но мы представляем, как через 50 грядущих лет преобразиться наша земля, как вы, далекие и близкие соотечественники, будете жить на ней, умножая ее славу и богатство. Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков. Появятся новые архитектурные сооружения, памятники, дворцы, стадионы. Его украсят новые проспекты, площади, улицы с многоэтажными зданиями жилых домов, новых учебных заведений, научных центров. И еще более он прославится именами замечательных людей: рабочих, артистов, ученых и спортсменов. Вы будете радостно трудится на высокомодернизированных и автоматизированных предприятиях на благо нашей Родины.

Послание комсомольцев химкомбината теперь будет храниться в Бийском краеведческом музее. Стела, в которой оно находилось 50 лет, скоро исчезнет с площади 9 Января. Монумент демонтируют и тоже выставят в музее на память потомкам.

Отметим, что послание также оставили потомкам работники Алтайского тракторного завода, сообщают «Наши новости». Его вскрыли накануне Дня комсомола, внутри оказались значки, фотографии, буклет, магнитная пленка. Звуковое письмо, записанное на пленку, оцифруют специалисты городского музея. Рубцовчане смогут услышать послание в день столетия Октябрьской революции, 7 ноября.