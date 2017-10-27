Бийчане прочитали «предсказание» из 1967-го года о настоящем наукограда

31.10.2017 08:32
В Бийске ко Дню комсомола вскрыли капсулу с посланием, оставленным членами этого молодежного движения в 1967-м году. Несмотря на то, что 29 октября более не является официальным праздником, на площадь 9 Января пришли несколько сотен бийчан, которые смогли заслушать текст письма. С точки зрения реалий 2017-го года он выглядит как тонкий троллинг наукограда. Текст частично приводит «Бийский рабочий».
По данным издания, капсулу с посланием вскрыли за неделю до празднования Дня комсомола. Ветераны боялись не обнаружить письма – за полвека бумага могла истлеть или же кто-то мог вытащить артефакт раньше положенного времени. Однако документ оказался на месте — бумага немного отсырела, но прочитать текст это нисколько не помешало.
Послушать напутствие, которое в 1967 году оставили потомкам комсомольцы Бийского химкомбината, пришли десятки горожан. «За эти 50 лет много событий произошло в нашей стране, распался Советский Союз, прекратил свое существование комсомол, но традиции и начинания остаются в силе. Это послание можно считать напутствием родителей своим детям и внукам, по возрасту так и получается. А поручения родителей нужно выполнять», — отметил первый секретарь горкома комсомола с 1979 года по 1983 год Сергей Светлов.
Все, что комсомольцы химкомбината хотели сообщить товарищам в 2017-й, уместилось на четырех страницах. «Бийский рабочий» приводит выдержки из письма.
Из письма комсомольцев Бийска 1967-го года:
Между нами и вами полвека, но мы представляем, как через 50 грядущих лет преобразиться наша земля, как вы, далекие и близкие соотечественники, будете жить на ней, умножая ее славу и богатство. Наш город будет красивым, утопающим в зелени садов и парков. Появятся новые архитектурные сооружения, памятники, дворцы, стадионы. Его украсят новые проспекты, площади, улицы с многоэтажными зданиями жилых домов, новых учебных заведений, научных центров. И еще более он прославится именами замечательных людей: рабочих, артистов, ученых и спортсменов. Вы будете радостно трудится на высокомодернизированных и автоматизированных предприятиях на благо нашей Родины.
Послание комсомольцев химкомбината теперь будет храниться в Бийском краеведческом музее. Стела, в которой оно находилось 50 лет, скоро исчезнет с площади 9 Января. Монумент демонтируют и тоже выставят в музее на память потомкам.
Отметим, что послание также оставили потомкам работники Алтайского тракторного завода, сообщают «Наши новости». Его вскрыли накануне Дня комсомола, внутри оказались значки, фотографии, буклет, магнитная пленка. Звуковое письмо, записанное на пленку, оцифруют специалисты городского музея. Рубцовчане смогут услышать послание в день столетия Октябрьской революции, 7 ноября.
Фото: «Бийский рабочий»
31.10.2017 08:53
31.10.2017 09:06
31.10.2017 09:15
31.10.2017 09:31
31.10.2017 10:37
Они-то думали, что коммунизм строят, а получилось....
Уж что получилось!
И в этой реальности надо как-то выживать, еще и детей растить...
Обидно.
31.10.2017 11:12
В 1967г комсомольцам было по 20-25 лет...
А в 1990-м - 45-50 лет, ОНИ же сами и стояли у руля всего этого безобразия!!!
31.10.2017 11:19
31.10.2017 11:39
Кто -то в блокадном Ленинграде,сохраняли сортовые семена кукурузы,пшеницы,сои,но СССРпобедил!
Именно по этому все либерасты срут киллограмовыми кирпичами, от нашей Победы!
Типо Боженки,Орального,Ксюхи Отьёженной,шохматизда Каспарова,пивцов Могоревича,и прочей мрази!
31.10.2017 12:04
31.10.2017 13:56
31.10.2017 14:04
Миссия? Ты имела ввиду мЕссИя, может быть?
…При царе в нашем селе были только церковь и кабак.
При СССР их не стало, но появились школа, клуб, больница и библиотека.
Сейчас ничего этого нет.
Зато снова есть церковь и кабак.
(с) Народ.
Не трогать веру нельзя. Она — основа религии, а любая религия в ваши дни — грубое и примитивное суеверие. Суеверие есть уверенность, на знании не основанная. Наука борется с суевериями, как свет с потемками…
(с) Д.И. Менделеев
Противоестественно защищать понятие «православный наукоград»
(с) Академик РАН Геннадий Сакович
31.10.2017 14:16