Переход Казахстана на латинский алфавит может «разорвать» культурные связи с тюркскими народами Алтая

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в конце октября подписал указ о постепенном переходе казахского языка с кириллицы на латиницу к 2025-му году. Тема сопровождалась бурными дискуссиями в казахском сегменте Сети, часть из них прорвалась в СМИ. Существуют опасения, что после завершения «латинизации» казахов они окажутся оторванными от наиболее близкой им общности тюркских народов России — особенно это касается алтайцев и казахской диаспоры «двух Алтаев», пигшет ИА Regnum.

По оценке журналиста издания Кирилла Истомина, как бы не убеждали политики, что в переходе на латиницу нет ничего антирусского, антироссийского, веры этому мало. «Очевидно, что националистические силы в Казахстане таким образом прощаются с общим советским прошлым и закрывают еще одну страницу «российского империализма». Прощание происходит на фоне антироссийской политики, которой принято следовать в «приличных» европейских салонах. Конечно, научно можно обосновать «разность» славянских и тюркских языков, рассказать о том, что с помощью латиницы, дескать, проще передать тюркскую фонетику, но мало у кого есть сомнения в сугубо политическом характере алфавитной реформы», — пишет журналист.

По данным переписи населения 2010 года, в России насчитывалось 647 тысяч этнических казахов, при том что во всем мире казахов около 15 млн, а в Казахстане — 11,7 млн человек. Крупные диаспоры проживают и в приграничных регионах Сибири. Так, в Омской области казахов 78 тысяч, в Республике Алтай — 12 тысяч, в Алтайском крае и Новосибирской области — 8 тысяч и 11 тысяч соответственно. Использование общего алфавита облегчало языковую интеграцию почти полумиллиона этнических казахов. Переход на латиницу усложнит ситуацию.

В качестве примера автор публикации приводит опыт близкого казахам алтайского народа, с которыми советская власть уже успела поэкспериментировать в плане латинизации. В 1930-х годах алтайцы, чей язык был переведен на латиницу несколькими годами ранее, стали жаловаться на то, что в результате снизилась общая грамотность, возникла лишняя путаница. «В 1931 году меня передали в распоряжение редакции «Кызыл Ойрот» на работу корректором. С корректорской работой я не справился, так как газета была на латинизированном алфавите, который мне очень трудно давался. Сейчас я работаю в редакции газеты «Сталинский путь» и до сих пор не научился читать газеты и книги на латинизированном алфавите, но в то же время я читаю свободно книги, изданные на алфавите на русской основе. Из своих наблюдений я знаю, что многие колхозники алтайцы хорошо пишут и читают на алфавите на русской основе и не знают латинизированного алфавита», — писал в 1937 году житель Горного Алтая Михаил Бугуев.

Схожее мнение о латинизации тогда же высказал второй секретарь ойротского обкома ВКП (б) Толуш Енчинов. «Латинизированный алфавит создает искусственное отчуждение трудящихся алтайцев от русского языка и использовался и используется кое-где и сейчас буржуазными националистами в своих целях для того, чтобы законсервировать ойротскую культуру на достигнутом уровне, для того, чтобы «оберечь» ойротскую культуру от взаимного обогащения с другими национальными культурами народов СССР», — приводит издание слова г-на Енчинова.

Современные казахи, проживающие в России, опасаются, что произойдет схожая ситуация и они перестанут интуитивно понимать на письме своих родственников из Казахстана. «У нас будут большие сложности. Вся наша семья владеет двумя языками, плюс, конечно, иностранный английский учили в школе. Мне кажется, станет труднее, потому что произойдет какая-то психологическая ломка. Наверное, все это со временем нормализуется, войдет в свое русло, но я не совсем понимаю, зачем нам такое испытание», — сказал в беседе с журналистом Ерболат Нурсолтанов, живущий в Омской области.

Отметим, что и сами жители Казахстана, которые высказывают свое мнение в Сети, относятся к реформе с нескрываемой иронией. Так, был выбран вариант латинизации с большим количеством апострофов вместо даикритических знаков. «Теперь во мне аж два апострофа. Мое имя можно прочитать как два разных слова: Say Le!» — приводит слова пользователя Сауле Исабекова телеканал «Царьград». Его поддерживают остальные. Многие указывают на то, что подобная языковая реформа только ухудшит положение и отбросит казахскую письменность в прошлый век. «Шаг вперед — два апострофа назад», - написал пользователь Еркин Иргалиев. Известный казахстанский политолог Марат Шибутов в своем Facebook публикует глубокомысленную фразу: «Не думай про апостроф свысока, наступит время — сам поймешь наверное».