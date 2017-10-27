×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

4 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
42
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

226

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Жилье – мое. А вы в этом уверены?
Губернатор Алтайского края поднялся в рейтинге своего представителя
«Балтийский лизинг» предлагает клиентам гибкие условия по приобретению автомобилей Toyota
Студенты барнаульских вузов принимают участие в ежегодной акции «Стань донором – спаси жизнь»


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
19
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
41 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

13
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей В Барнауле пьяная девушка предложила парню близость на балконе и избила его до полусмерти

В Барнауле пьяная девушка предложила парню близость на балконе и избила его до полусмерти

31.10.2017 12:53

Ленинский районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор молодой жительнице краевого центра, которая жестоко избила своего знакомого — врачи констатировали опасность для жизни потерпевшего. В драку представительница «слабого пола» полезла после того, как сама же предложила другу заняться сексом на балконе, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, инцидент произошел июльской ночью. Компания из троих парней и одной девушки выпивала и веселилась на «вписке». В процессе посиделок единственная женщина предложила одному из друзей выйти на балкон «перекурить». Оставшись наедине с «избранником», она предложила ему заняться сексом. Тот без раздумий согласился и сразу же начал воплощать свои желания.

Однако настроение девушки оказалось изменчивым — со всей силы она двинула несостоявшегося любовника коленом в живот. Тот упал на корточки, а «фурия» продолжила избивать его руками и ногами по голове и туловищу. В результате доверчивый парень получил тяжелые травмы, опасные для жизни.

Девушку задержала полиция, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). В суде она полностью признала свою вину и объяснила, что внезапная перемена настроения случилась из-за большого количества выпитого алкоголя. Суд в итоге признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
гость

31.10.2017 12:58

...получил тяжелые травмы... - оторвала чтоль?
петушок из штаба навального

31.10.2017 13:03

Норм баба! Шурыгина 2.0
Слай

31.10.2017 13:08

раздавила
Изнасилование

31.10.2017 13:09

наоборот - вот !
ЭТО РЕПЕТИЦИЯ ШТАБА НАВАЛЬНОГО НА БАЛКОНЕ !?? НУ и !??

31.10.2017 13:25

вспомнила от дурмана курева, что БАЛКОН - ЭТО НЕ КИРОВСКИЙ ЛЕС... НЕ там партнёр ПРОГУЛЯЛСЯ !?? ОСЕЧКА!!
Вроде прошли на БАЛКОН - ЛЕС!! Прогулялись!! И никто из балкона не вывел.. И подумали, шо партнёры у штаби НАВАЛЬНОГО !! Эх, осечка !!
Отсекёт тебе Навальный член)))

31.10.2017 13:38

ЭТО РЕПЕТИЦИЯ ШТАБА НАВАЛЬНОГО НА БАЛКОНЕ !?? НУ и !?? писал(а):
Эх, осечка !!
Как кобыле яйца))) Догавкаешься....
Deckman

31.10.2017 13:40

Наташка НОДовская шлюха, это не про тебя часом новость? Очень похоже на тебя.
Слишком мягкое наказание для твари

31.10.2017 13:46

На 10 лет суку в колонию строгого режима, с конфискацией имущества в пользу потерпевшего.
ТЮ!! DEKMAN !! ПОЙМИ!?? ДЛЯ ТЭБЭ!! ОЧЕНЬ ВРЕДНЫ !??

31.10.2017 13:48

прогулки на балконе!! ТАК ЧТО ГУЛЯЙ УМЕСТЕ с ШТАБОМ НАВАЛЬНОГО ПО КИРОВСКОМУ ЛЕСУ!! Рекомендовано НОД.
Deckman

31.10.2017 15:51

Наташка НОДовская дура, а ты иди лучше к Табуреткину в гости, будешь там с Женькой Васиной картинки рисовать, бхагагагага!
ДЛЯ ТЕБЯ СИВЫЙ.... DEKMAN НОД РОССИИ ОБЕСПЕЧИТ ВСЕ !??

31.10.2017 16:01

БАЛКОНЫ НАВАЛЬНЯТ РИСУНКАМИ КИРОВСКОГО ЛЕСУ!! ГУЛЯЙТЕ..., А ЗАТЕМ ШЕСТЫ ОТРЫВАЙТЕ!! Успехов ДЕКМАНЫ!! В прогулках на балконных чащах КИРОВСКОГО ЛЕСУ.