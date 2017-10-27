В Барнауле пьяная девушка предложила парню близость на балконе и избила его до полусмерти

Ленинский районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор молодой жительнице краевого центра, которая жестоко избила своего знакомого — врачи констатировали опасность для жизни потерпевшего. В драку представительница «слабого пола» полезла после того, как сама же предложила другу заняться сексом на балконе, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, инцидент произошел июльской ночью. Компания из троих парней и одной девушки выпивала и веселилась на «вписке». В процессе посиделок единственная женщина предложила одному из друзей выйти на балкон «перекурить». Оставшись наедине с «избранником», она предложила ему заняться сексом. Тот без раздумий согласился и сразу же начал воплощать свои желания.

Однако настроение девушки оказалось изменчивым — со всей силы она двинула несостоявшегося любовника коленом в живот. Тот упал на корточки, а «фурия» продолжила избивать его руками и ногами по голове и туловищу. В результате доверчивый парень получил тяжелые травмы, опасные для жизни.

Девушку задержала полиция, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). В суде она полностью признала свою вину и объяснила, что внезапная перемена настроения случилась из-за большого количества выпитого алкоголя. Суд в итоге признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком.