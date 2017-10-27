Губернатор Алтайского края посетит «урок» от Патриарха Кирилла

31.10.2017 16:32
Губернатор Алтайского края Александр Карлин примет участие в XXI Всемирном русском народном соборе, который пройдет 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве. В этом году традиционное мероприятие под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла будет посвящено теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», указано на сайте правительства региона.
Как поясняется на официальном сайте Московского Патриархата, в ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф, а также предпосылки побед и достижений народа в этот период. «Верное понимание уроков прошлого даст возможность сформировать целостное видение исторической перспективы развития страны в XXI веке», — сказано в сообщении.
В работе Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Александр Карлин посетит мероприятие как глава региона. Программа его участия в работе Собора в сообщении правительства не раскрывается.
31.10.2017 17:39
31.10.2017 17:42
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 20.04.2015)
"О свободе совести и о религиозных объединениях"
Статья 4. Государство и религиозные объединения
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
4. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии.
31.10.2017 17:43
31.10.2017 17:52
непонять кто . только рязанских морд я на этой сходке не приметил .
да и карло то наш француз ! будут обсуждать всей шоблой как с русских снять последние штаны , видимо .
31.10.2017 18:31
31.10.2017 18:56
31.10.2017 19:58
31.10.2017 20:03
Гореть вам безбожники в аду или быть престреленными на мосту,как ваш Ирод!
31.10.2017 20:26
Россия - светское многонациональное государство. Попытка навязать населению любую религию в качестве обязательной наказывается в уголовном порядке.
31.10.2017 20:39
31.10.2017 20:44
31.10.2017 21:02
31.10.2017 21:04
31.10.2017 21:43
31.10.2017 22:36
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