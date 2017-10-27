×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

4 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
43
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

226

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Полицейские разыскивают наркомана, который в Бийске совершил ДТП и бросил машину
Ушел из жизни старейшина Алтайского драмтеатра Алексей Самохвалов
За кулисами. Участники проекта «Большая Сцена – 3» сходили на экскурсию в МТА
Ушел из жизни патриарх сибирской сцены Алексей Самохвалов


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
19
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
41 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

13
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края посетит «урок» от Патриарха Кирилла

Губернатор Алтайского края посетит «урок» от Патриарха Кирилла

31.10.2017 16:32

Губернатор Алтайского края Александр Карлин примет участие в XXI Всемирном русском народном соборе, который пройдет 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве. В этом году традиционное мероприятие под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла будет посвящено теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», указано на сайте правительства региона.

Как поясняется на официальном сайте Московского Патриархата, в ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф, а также предпосылки побед и достижений народа в этот период. «Верное понимание уроков прошлого даст возможность сформировать целостное видение исторической перспективы развития страны в XXI веке», — сказано в сообщении.

В работе Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Александр Карлин посетит мероприятие как глава региона. Программа его участия в работе Собора в сообщении правительства не раскрывается.

Справка:

Согласно справке на сайте Патриархии, Всемирный русский народный собор является крупнейшим общественным форумом и интеллектуальным центром, играющим значительную роль в формировании общественного пространства России. Собор как общественная организация, представляющая интересы русского народа, вносит существенный вклад в обсуждение всех значимых и актуальных для государства и общества вопросов.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 17
Виктор

31.10.2017 17:39

Какой-то интересный собор будет. Соберутся коррупционеры, казнокрады. силовики, а это их надежная охрана, а вот что там будут делать деятели науки, наверное звание докторов и академиков присваивать.
Наталия Владимировна

31.10.2017 17:42

На каком основании и за чей счёт А.Б. Карлин собирается устроить свои религиозные покатушки?
Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ
(ред. от 20.04.2015)
"О свободе совести и о религиозных объединениях"
Статья 4. Государство и религиозные объединения

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
4. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии.
Баба Фрося Алтайский край Россия

31.10.2017 17:43

Надо искренне верить в Бога и жить по Божьему, тогда и не будет геополитических и социальных катастроф . А что может сказать МИЛЛИАРДЕР всея РУСИ ? Да забыла , там тоже ведь будут присутствовать миллардеры. Пусть звиздят друг другу байки.
гость

31.10.2017 17:52

странный этот тн собор . видел фото с послоедних , так там вокруг кирюхи сидят муллы , раввины и ещё
непонять кто . только рязанских морд я на этой сходке не приметил .
да и карло то наш француз ! будут обсуждать всей шоблой как с русских снять последние штаны , видимо .
Очевидец

31.10.2017 18:31

Все эти властьимущие рвутся на подобные мероприятия, хотя в недолеком прошлом будичи коммунистами исповедовали атеизм, с одной целью и с нескрываемой надеждой: в прощённое воскресение им все их грехи спишутся!! И как не посмотришь на эти христианские вакханалии - рядом с облаченными в золоте рясами, с золотыми крестами, лежащими на пузах патриархов церковных параллельно земле, стоят передовики едросовскойой власти! Сволота лицемерная! Другого определения как-то не находится...
жираф большой

31.10.2017 18:56

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ подтвердят, что Николай2ой святой, а Ленин- дьявол и революция дьявольское порождение, что это переворот. На всех их сходках ии шоу твердят, что революция остановила развитие России. У ВСЕ ЭТИХ НОВЫХ НУВОРИШЕЙ НЕ ХВАТАЕТ УМА ПРИЗНАТЬ, что только в эти годы народ получил истиннуюю сободу и развитие. С ВОБОДА ЭТО НЕ ТОГДА, КОГДА ТЫ МОЖЕШЬ свободно ругать правительство, а тогда, когда ты не думаешь, что завтра останешься без работы, что завтра у тебя не будет средств оплатить за учёбу сына или за лечение матери, ты завтра надеешься получить квартиру для своих ноавобрачных детей-вот это свобода. Разве они на этом сходняке будут решать эти вопросы. Там будет решаться один вопрос ,,как лучше обмануть народ, как завлечь его в сети поповсккие, чтобы народ раз за разом подставлял свои щёки для "поглаживания", как убедитьего, что в России наступил рай, что это справедливо, что вновь в стране более20 млн. бедных и 200 миллиардеров у которых в руках два российских бюджета. На этом сходняке могут решать ещё такие вопросы, как присвоить чины свтых Борьке Ельцину и его последышу Путину, за то что дропирует мавзолей Ленина во время парадов, за то что доваливают самое мощное государство. НО ЗА НАРОД, таммнии одна блять слова не скажет
гость

31.10.2017 19:58

Хэллоуин по-российски?
Deckman

31.10.2017 20:03

Православие,господа безбожники-основа Российской государственности и единства народа!
Гореть вам безбожники в аду или быть престреленными на мосту,как ваш Ирод!
Человек - звучит гордо.

31.10.2017 20:26

Deckman писал(а):
Гореть вам безбожники в аду или быть престреленными
Духовненько, православненько, человеколюбивенько.
Deckman писал(а):
Православие,господа безбожники-основа Российской государственности и единства народа!
Россия - светское многонациональное государство. Попытка навязать населению любую религию в качестве обязательной наказывается в уголовном порядке.
Карлин

31.10.2017 20:39

Спасибо за поддержку,да хранит Вас всех Всевышний!
Ник

31.10.2017 20:44

Поражает юридическая, почти снайперская, точность формулировки: "... для формирования того или иного отношения к религии." Читаешь и не нарадуешься вершинам правовой культуры и ювелирного мастерства в технике юридического правописания. Браво!
Наделение Карлина титулом лучшего губернатора Сибири уже через несколько часов завершилось скандалом

31.10.2017 21:02

31 октября контролируемые властями Алтайского края медиа-ресурсы стали активно распространять вышедшую накануне информацию одной из столичных рейтинговых групп – ЦИК Рейтинг, опубликовавшей очередной рейтинг губернаторов. Авторы рейтинга констатировали в нем рост показателей губернатора Алтайского края Александра Карлина, каковой, по их мнению, по итогам сентября "вошел в группу лидеров" среди глав российских регионов. Авторы рейтинга поставили г-на Карлина на 24-ое место среди российских губернаторов, тем самым даже заявив о том, что он "занял самую высокую позицию среди глав регионов Сибири".Воспоследовавшей после этого кампанией публикаций со славословиями в адрес алтайского главы в его собственном регионе дирижировало собственное пиар-ведомство Карлина – именно там был 31 октября разработан подробный циркулярный текст (опубликованный официальным сайтом Алтайского края). Именно его с теми или иными вариациями републиковали многочисленные медиа-ресурсы, находящиеся в директивной или договорной зависимости от краевых властей.При этом в публикации ЦИК Рейтинг, рассчитываемой по закрытой методике на основе отзывов также закрытого пула экспертов, обращали на себя внимание несколько странностей. Деятельность этой фирмы, возглавляемой прокремлевскими пиарщиками Арсеном Аристокесяном (гендиректор) и Олегом Матвейчевым (председатель экспертного совета) вызывала в СМИ подозрения в непубличных связях с героями своих рейтингов и ранее. Авторов рейтинга, например, упрекали в том, что их единственный контактный телефон для желающих связаться с ними неделями не отвечает, а "на электронную почту представители ЦИК «Рейтинг» отвечают исключительно в тех случаях, когда им предлагают выгодное сотрудничество, либо просят какую-либо помощь за деньги".
продолжение

31.10.2017 21:04

Близкие по типу странности сопровождали и взлет сентябрьского рейтига г-на Карлина. Так, авторы рейтинга, пытаясь сформулировать достижения алтайского губернатора, обусловившие его рейтинговый рост, часто опирались или на неверифицируемые либо на откровенно сомнительные заслуги. Так, в заслугу последнего месяца г-ну Карлину ставились те факторы, которые традиционно сопровождали деятельность краевых властей даже задолго до его появления на Алтае – т.е. уже около двух десятилетий (например, жесткая финполитика и ограничение долгов бюджета). Губернатора также хвалили за "рост количества туристов", цифры которого формируются подчиненными ему чиновниками в закрытом режиме и вызывают на Алтае обоснованные сомнения в реальности.Вал хвалебных публикаций, однако, уже через несколько часов завершился публичным скандалом.Его автором стал главный контент-менеджер враждующей с Карлиным медиа-группы Эвалар Дмитрий Негреев, распространивший в соцсетях публикацию одного из курируемых им СМИ, где обращалось внимание на то, что единственным публичным экспертом ЦИК Рейтинг из Алтайского края стал никто иной как подчиненный г-ну Карлину чиновник – представитель губернатора в Заксобрании этого региона Антон Васильев.Г-н Васильев начинал свою политическую карьеру в качестве депутата гордумы Барнаула, где он представлял тогда КПРФ. Молодой юрист в те годы дебютировал в политическом поле с выступлениями в защиту несостоявшегося биографа Карлина – Виталия Сорокина (влиятельного тогда декана юрфака АлтГУ задержала полиция при получении денег от пожаловавшихся ей родителей студента). Сорокин был осужден, но заслуги Васильева не были забыты – после этого он был приглашен на службу в краевое правительство, где занял влиятельный пост личного представителя Карлина в краевом парламенте.
Deckman

31.10.2017 21:43

рубаночная гнида в своем репертуаре. Слышь, ты, старое кукарекало, не надоело еще портить себе карму? Ты смотри, придурок, тут недавно одного пенса дохлым нашли в шахте лифта в одном ТЦ, сказали сам упал...
Да уж - вот вам и дороговизна товаров для трудящихся

31.10.2017 22:36

и седина в голову , и бес в ребро ....вот единственное в чем можно не сомневаться даже - так это в результатах предстоящих выборов . А на все остальное - воля божья . прости Господи
Deckman

01.11.2017 02:34

А вообще интересно, чему там Богданыч будет учиться у гундяя? Табачную фабрику запилит в крае, когда вернется с учОбы?
Массаж мозга

01.11.2017 06:29

Интересно,когда в бане тесно,тварь московская,брысь спать!