Губернатор Алтайского края посетит «урок» от Патриарха Кирилла

Губернатор Алтайского края Александр Карлин примет участие в XXI Всемирном русском народном соборе, который пройдет 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве. В этом году традиционное мероприятие под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла будет посвящено теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития», указано на сайте правительства региона.

Как поясняется на официальном сайте Московского Патриархата, в ходе соборной дискуссии планируется обсудить закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столетие, причины исторических трагедий, геополитических и социальных катастроф, а также предпосылки побед и достижений народа в этот период. «Верное понимание уроков прошлого даст возможность сформировать целостное видение исторической перспективы развития страны в XXI веке», — сказано в сообщении.

В работе Собора традиционно принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Александр Карлин посетит мероприятие как глава региона. Программа его участия в работе Собора в сообщении правительства не раскрывается.