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Главная Лента новостей Бензовоз без тормозов «подвинул» несколько автомобилей на барнаульском шоссе

Бензовоз без тормозов «подвинул» несколько автомобилей на барнаульском шоссе

31.10.2017 17:33

Авария с бензовозом
Авария с бензовозом

31 октября днем на шоссе Ленточный бор в Барнауле произошла массовая авария с участием шести автомобилей. В результате в районе улицы Кутузова образовалась огромная транспортная «пробка», рассказали очевидцы событий в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Со слов свидетелей происшествия, инцидент случился 31 октября около 14:00. Вереница из нескольких легковых автомобилей растянулась перед светофором. Следом за ними двигалась грузовая машина с цистерной бензина. Участники движения утверждают, что у бензовоза отказали тормоза и водитель не смог избежать столкновения. В результате он смял около пяти автомобилей, которые получили серьезные повреждения. Машины разбросало по всей проезжей части, из-за чего на шоссе образовалась большая «пробка». Горожане предупреждали о поисках путей объезда.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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