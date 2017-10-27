×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

4 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
43
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

226

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Полицейские разыскивают наркомана, который в Бийске совершил ДТП и бросил машину
Ушел из жизни старейшина Алтайского драмтеатра Алексей Самохвалов
За кулисами. Участники проекта «Большая Сцена – 3» сходили на экскурсию в МТА
Ушел из жизни патриарх сибирской сцены Алексей Самохвалов


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
19
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
41 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

13
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Барнаульский пенсионер разбился в шахте лифта крупного торгового центра

Барнаульский пенсионер разбился в шахте лифта крупного торгового центра

31.10.2017 17:55

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины в одной из барнаульских больниц. Пенсионера доставили туда после падения в шахту лифта в городском ТЦ, информирует СУ.

Известно, что инцидент произошел 28 октября текущего года в торговом центре «Маэстро», расположенном в Ленинском районе города. 62-летний барнаулец искал некий офис в мебельном ТЦ и случайно зашел со стороны служебного входа в зону технических помещений. Находясь в темноте, он упал в шахту грузового лифта с высоты более 4 м. С полученными телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где он впоследствии скончался. 

По данному факту следственный отдел по Ленинскому району Барнаула проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, согласно справочнику 2ГИС, торговый центр «Маэстро» располагается на проспекте Космонавтов, 34 «Г» и представляет собой дискаунтер мебели и товаров для дома. Как следует из информации, опубликованной на сайте компании, магазин существует с 2000 года. Директором «Маэстро» является Денис Репин.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Deckman

31.10.2017 18:34

Вечно эти пенссовки шаряться где не поподя!
зашел... служебного входа... в зону... темноте

31.10.2017 19:02

Разгильдяи. Свободный доступ к объекту повышенной опасности...Как такое могло вообще случится???
Кумандинец.

31.10.2017 19:21

"...проводит проверку по факту ГИБЕЛИ пожилого мужчины в ОДНОЙ ИЗ БОЛЬНИЦ". Или в СУ СКР, или в редакции сайта ещё те грамотеи...
Ник

31.10.2017 20:33

Да не грамотеи, а тупоголовые профаны!
Deckman настоящий

31.10.2017 21:37

Жаль, что это не наш рубанок был. Ох, жаль!
Ну чего прицепились

31.10.2017 22:26

даже на центральных каналах ТВ время от времени проскакивают опусы и описки в титрах - делайте скидку на то , что нынешние журналисты жертвы ЕГЭ - поколение NEXT
Deckman

31.10.2017 22:29

Не жалею, не заву, ни плачу, все прайдёд, как с моей жопы дым,увяданием мой член охваченный, он не будет больше молдым?............
ru.банок

31.10.2017 23:08

Простите меня, старого козла опущенного, за то, что ворую чужие ники...