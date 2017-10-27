Барнаульский пенсионер разбился в шахте лифта крупного торгового центра

СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по факту гибели пожилого мужчины в одной из барнаульских больниц. Пенсионера доставили туда после падения в шахту лифта в городском ТЦ, информирует СУ.

Известно, что инцидент произошел 28 октября текущего года в торговом центре «Маэстро», расположенном в Ленинском районе города. 62-летний барнаулец искал некий офис в мебельном ТЦ и случайно зашел со стороны служебного входа в зону технических помещений. Находясь в темноте, он упал в шахту грузового лифта с высоты более 4 м. С полученными телесными повреждениями пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где он впоследствии скончался.

По данному факту следственный отдел по Ленинскому району Барнаула проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, согласно справочнику 2ГИС, торговый центр «Маэстро» располагается на проспекте Космонавтов, 34 «Г» и представляет собой дискаунтер мебели и товаров для дома. Как следует из информации, опубликованной на сайте компании, магазин существует с 2000 года. Директором «Маэстро» является Денис Репин.