×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Торнадо» над Рубцовском

1 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
44
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

227

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Между ударами сердца: эти шедевры можно увидеть только в микроскоп
В Барнауле разрешат поворот с двух полос с улицы Кутузова на Ленточный бор
Как открыть бизнес легче
Спортобзор 01.11.17


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
19
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
44 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

13
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Если вам срочно нужны деньги, на сайте zaim-profi.ru вы можете найти много выгодных микрозаймов, например: взять займ онлайн. Сервис полностью бесплатен!
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Задремавший пожилой кузбассовец устроил серьезную аварию на алтайской трассе

Задремавший пожилой кузбассовец устроил серьезную аварию на алтайской трассе

01.11.2017 10:56

31 октября вечером в Алтайском крае перед селом Калманка автомобиль Lada с кемеровскими номерами оказался в кювете. Родственники пострадавших рассказали в группе Barnaul22 «ВКонтакте», что одна из пассажирок получила серьезные травмы.

По имеющимся данным, пожилой водитель с супругой и дочерью ехали из Новокузнецка в сторону Алейска. Длительная дорога измотала мужчину, и он уснул за рулем. В результате машина выехала на встречную полосу, после чего перевернулась и оказалась в кювете. Автомобиль восстановлению не подлежит. Жизнь пенсионеров спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина поступила опрометчиво, поэтому во время аварии ее выбросило из машины. С многочисленными переломами и сотрясением пассажирку госпитализировали в городскую больницу № 1.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 1
Есть мнение про предельный возраст для вождения авто

01.11.2017 12:06

старше 70 лет - есть риск сердечных заскоков очень высокий, хорошо если на светофоре, пока стоит, а если прямо на ходу? (а средний возраст мужчин у нас ~55лет)