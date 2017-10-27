Задремавший пожилой кузбассовец устроил серьезную аварию на алтайской трассе

31 октября вечером в Алтайском крае перед селом Калманка автомобиль Lada с кемеровскими номерами оказался в кювете. Родственники пострадавших рассказали в группе Barnaul22 «ВКонтакте», что одна из пассажирок получила серьезные травмы.

По имеющимся данным, пожилой водитель с супругой и дочерью ехали из Новокузнецка в сторону Алейска. Длительная дорога измотала мужчину, и он уснул за рулем. В результате машина выехала на встречную полосу, после чего перевернулась и оказалась в кювете. Автомобиль восстановлению не подлежит. Жизнь пенсионеров спасло то, что они были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина поступила опрометчиво, поэтому во время аварии ее выбросило из машины. С многочисленными переломами и сотрясением пассажирку госпитализировали в городскую больницу № 1.