В Новосибирск приедут представители лучших зарубежных школ

16 ноября в Новосибирске состоится выставка ведущих школ-пансионов Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австрии. По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), именно эти страны являются мировыми лидерами по уровню образования.

Выставку стоит посетить школьникам и их родителям. Мероприятие будет особенно полезно старшеклассникам, так как учеба в школе-пансионе за границей — лучший путь к поступлению в зарубежные университеты.

Все желающие смогут лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения и узнать:

чем отличаются образовательные системы разных стран;

сколько стоит обучение;

какие условия проживания предлагают школы-пансионы;

чем дети занимаются в свободное время;

как выбрать летние языковые курсы;

какие перспективы ждут выпускников.

Многие школы-участники представят не только программы среднего образования, но и летние языковые курсы. Это отличный способ повысить уровень английского и «попробовать» учебу и жизнь в другой стране перед тем, как принять окончательное решение.

Помощь экспертов

Организатор выставки — компания IQ Consultancy. Ее специалисты работают в сфере зарубежного образования более чем 16 лет. Эксперты помогут выбрать подходящую страну, школу и программу, оформят необходимые документы и окажут поддержку на протяжении всего обучения ребенка.

Мероприятие состоится: Новосибирск, 16 ноября, 15:00 — 20:00, Отель Marriott Novosibirsk, улица Орджоникидзе, 31.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.