В Новосибирск приедут представители лучших зарубежных школ

02.11.2017 10:52
16 ноября в Новосибирске состоится выставка ведущих школ-пансионов Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австрии. По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), именно эти страны являются мировыми лидерами по уровню образования.
Выставку стоит посетить школьникам и их родителям. Мероприятие будет особенно полезно старшеклассникам, так как учеба в школе-пансионе за границей — лучший путь к поступлению в зарубежные университеты.
Все желающие смогут лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения и узнать:
-
чем отличаются образовательные системы разных стран;
-
сколько стоит обучение;
-
какие условия проживания предлагают школы-пансионы;
-
чем дети занимаются в свободное время;
-
как выбрать летние языковые курсы;
-
какие перспективы ждут выпускников.
Многие школы-участники представят не только программы среднего образования, но и летние языковые курсы. Это отличный способ повысить уровень английского и «попробовать» учебу и жизнь в другой стране перед тем, как принять окончательное решение.
Помощь экспертов
Организатор выставки — компания IQ Consultancy. Ее специалисты работают в сфере зарубежного образования более чем 16 лет. Эксперты помогут выбрать подходящую страну, школу и программу, оформят необходимые документы и окажут поддержку на протяжении всего обучения ребенка.
Мероприятие состоится: Новосибирск, 16 ноября, 15:00 — 20:00, Отель Marriott Novosibirsk, улица Орджоникидзе, 31.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
На правах рекламы
02.11.2017 11:34
02.11.2017 11:38
02.11.2017 12:13
Вот и сейчас умненькие опять туда съездят, попробуют и не захотят возвращаться, потому что, умные- цитата "Это отличный способ повысить уровень английского и «попробовать» учебу и жизнь в другой стране перед тем, как принять окончательное решение."
02.11.2017 13:09
02.11.2017 13:09
02.11.2017 13:12
А результат ?? Смотрите заявки кадровых агентств РОССИИ, СНГ и дальнего зарубежья.
02.11.2017 17:18
02.11.2017 17:49