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Главная Лента новостей В Новосибирск приедут представители лучших зарубежных школ

В Новосибирск приедут представители лучших зарубежных школ

02.11.2017 10:52

16 ноября в Новосибирске состоится выставка ведущих школ-пансионов Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австрии. По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), именно эти страны являются мировыми лидерами по уровню образования.

Выставку стоит посетить школьникам и их родителям. Мероприятие будет особенно полезно старшеклассникам, так как учеба в школе-пансионе за границей — лучший путь к поступлению в зарубежные университеты.

Все желающие смогут лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения и узнать:

  • чем отличаются образовательные системы разных стран;

  • сколько стоит обучение;

  • какие условия проживания предлагают школы-пансионы;

  • чем дети занимаются в свободное время;

  • как выбрать летние языковые курсы;

  • какие перспективы ждут выпускников.

Многие школы-участники представят не только программы среднего образования, но и летние языковые курсы. Это отличный способ повысить уровень английского и «попробовать» учебу и жизнь в другой стране перед тем, как принять окончательное решение.

Помощь экспертов

Организатор выставки — компания IQ Consultancy. Ее специалисты работают в сфере зарубежного образования более чем 16 лет. Эксперты помогут выбрать подходящую страну, школу и программу, оформят необходимые документы и окажут поддержку на протяжении всего обучения ребенка.

Мероприятие состоится:  Новосибирск, 16 ноября, 15:00 — 20:00, Отель Marriott Novosibirsk, улица Орджоникидзе, 31.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

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Комментарий

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Комментариев 8
Если уже Новосибирск все больше поглядывает на Запад

02.11.2017 11:34

то похоже отечественная наука уже на издыхании и больше не нужна . Знал такую девчушку - сьездила на полгода в Штаты , прошла языковую подготовку и после школы - Прощай , немытая Россия . Сейчас живет в Калифорнии .
Достаточно будет узнать про стоимость обучения

02.11.2017 11:38

и понять - в мире много чего есть , да не про нашу честь
1

02.11.2017 12:13

так вот оно как собирается биологический материал... ой, простите, наши мозги Сначала показывают как у них там, завлекают, помогают, а там... Ну это уже наверное другие выставки, но их, и с участием наших мозгов, обученных по ихнему. Ну, как-то вот так. А было уже это в 90-х годах, когда также проводились всякие участия-мероприятия с участием иностранных благотворительных фондов, которые "высосали" из страны наших перспективных молодых "знаек", которые там и остались, трудясь на славу чужой отчизны.
Вот и сейчас умненькие опять туда съездят, попробуют и не захотят возвращаться, потому что, умные- цитата "Это отличный способ повысить уровень английского и «попробовать» учебу и жизнь в другой стране перед тем, как принять окончательное решение."
!

02.11.2017 13:09

ну а куда идти учиться то? в алтайские говновузы что ли? саше кластеру пора задуматься и вместо мифических тур да мед кластеров заняться образованием, и собственным в том числе
Екатерина

02.11.2017 13:09

Чтобы не уезжали, нужно создать соответствующие условия для качественного образования и дальнейшей профессиональной деятельности. "Рыба ищет, где глубже, человек - где лучше!" На данный момент - отличное предложение, как трамплин для успешных ребят.
ПОРА АЛТАЙЦАМ НАЧАТЬ ОСВАИВАТЬ НИВУ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ !??

02.11.2017 13:12

Это вполне доступно, ниже уровня платежей ДЕГРАДИРОВАННЫХ ВУЗОВ Алтая!!
А результат ?? Смотрите заявки кадровых агентств РОССИИ, СНГ и дальнего зарубежья.
для 11.38

02.11.2017 17:18

В большинстве цивилизованных стран существуют программы бесплатного обучения иностранных студентов, в отличие от путирашки. Даже Китай уже вербует наших выпускников, предоставляет бесплатные: проживание в общежитии, форменную одежду и стипендию в 500 американских долларов в месяц. Не говоря про европейские страны и США. Поинтересуйся сколько стоит год обучения в занюханном АГУ или полутехе. Мозги Путину не нужны. Ему нужны рабы, обслуживающие Трубу и охраняющие ее и его. Оценочное суждение.
ОНО , КАНЕШНО, МОЗГИ ПУТИН СОБИРАЕТ В МГУ, В БАУМАНКЕ !! НУ А ПРОЧИХ ОБЛОМОВЫХ НАДО !??

02.11.2017 17:49

пристраивать на время их не востребованности в РАЗЛИЧНЫХ ОПОРНЫХ АлтГУ... по форме с БАКАЛАВРОВ с от БУХгилтерии с политологическим уклоном с перспективой потрудиться на освоении МАГАДАНА от переученности...