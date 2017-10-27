На уровень инфляции: Дмитрий Медведев разрешил Алтайскому краю поднять тарифы выше «ватерлинии»

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах федерации на 2018 год. Почти во всех регионах Сибири он оказался выше, чем в среднем по стране. Так, вместо усредненных 4 % в Алтайском крае разрешено увеличить плату за коммуналку на 4,5 %. Однако надо понимать, что это формальность и по решению региональных властей рост может оказаться куда выше.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», одна из крупнейших по размеру индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9 %. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6 %, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3 %. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4 %. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2 %, в Хакасии, Тыве, Иркутской и Омской областях — на 5 %, в Алтайском крае — на 4,5 %, в Красноярском крае — на 3,9 %, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5 %. Отметим, что средний показатель в 4 % примерно равен уровню официальной годовой инфляции. В случае если рост тарифов в субъекте федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.

Напомним, что в конце октября крупнейшая действующая в Алтайском крае теплоснабжающая организация «Сибирская генерирующая компания» (СГК) направила предложение правительству Алтайского края ввести метод «альтернативной котельной» для расчета тарифов за теплоснабжение в Барнауле и Новоалтайске. Инвестиции в коммунальную сферу городов в этом случае могут составить 9 млрд рублей. Пилотным проектом по вводу «альтернативной котельной» на Алтае станет город Рубцовск — за два года СГК инвестирует в проект около 2 млрд рублей на переоснащение Южной тепловой станции. С 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырос на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями. Это повышение оказалось ниже возможного лимита по методу «альтернативной котельной», но куда выше установленной правительством предельной индексации.

Издание напоминает, что в 2016 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в регионе на 15 %. Чиновники объясняли свое решение снижением потребления тепла и воды населением в результате установки счетчиков. Из-за этого компания «Сибэко» стала получать меньший доход, а коммунальным системам, отмечали городские и областные власти, требуется ремонт. Однако после семи протестных митингов господин Городецкий изменил свое постановление, уменьшив индексацию тарифов до 4 %. Это один из немногих в России примеров успешной борьбы потребителей с ростом платы за ЖКХ.