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Главная Лента новостей На уровень инфляции: Дмитрий Медведев разрешил Алтайскому краю поднять тарифы выше «ватерлинии»

На уровень инфляции: Дмитрий Медведев разрешил Алтайскому краю поднять тарифы выше «ватерлинии»

01.11.2017 11:31

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах федерации на 2018 год. Почти во всех регионах Сибири он оказался выше, чем в среднем по стране. Так, вместо усредненных 4 % в Алтайском крае разрешено увеличить плату за коммуналку на 4,5 %. Однако надо понимать, что это формальность и по решению региональных властей рост может оказаться куда выше.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», одна из крупнейших по размеру индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9 %. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6 %, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3 %. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4 %. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2 %, в Хакасии, Тыве, Иркутской и Омской областях — на 5 %, в Алтайском крае — на 4,5 %, в Красноярском крае — на 3,9 %, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5 %. Отметим, что средний показатель в 4 % примерно равен уровню официальной годовой инфляции. В случае если рост тарифов в субъекте федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.

Напомним, что в конце октября крупнейшая действующая в Алтайском крае теплоснабжающая организация «Сибирская генерирующая компания» (СГК) направила предложение правительству Алтайского края ввести метод «альтернативной котельной» для расчета тарифов за теплоснабжение в Барнауле и Новоалтайске. Инвестиции в коммунальную сферу городов в этом случае могут составить 9 млрд рублей. Пилотным проектом по вводу «альтернативной котельной» на Алтае станет город Рубцовск — за два года СГК инвестирует в проект около 2 млрд рублей на переоснащение Южной тепловой станции. С 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырос на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями. Это повышение оказалось ниже возможного лимита по методу «альтернативной котельной», но куда выше установленной правительством предельной индексации.

Издание напоминает, что в 2016 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ в регионе на 15 %. Чиновники объясняли свое решение снижением потребления тепла и воды населением в результате установки счетчиков. Из-за этого компания «Сибэко» стала получать меньший доход, а коммунальным системам, отмечали городские и областные власти, требуется ремонт. Однако после семи протестных митингов господин Городецкий изменил свое постановление, уменьшив индексацию тарифов до 4 %. Это один из немногих в России примеров успешной борьбы потребителей с ростом платы за ЖКХ.


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Комментарий

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Комментариев 21
!!!

01.11.2017 12:39

Ничего нового! Давным-давно вошло в привычку выворачивать все карманы у нищего народа! Государи, йопт!
Всё верно!

01.11.2017 12:42

... забывают о святой истине: "Чтобы за собой вести голодных, надо быть голодным самому!"
гость

01.11.2017 12:53

рашку готовят к распилу . а для этого немного то надо .
алтай , омск раздербанить и нет её . вова с димой то и делают .
посмотрите что назарбай вытворяет . не спроста это всё . дожили , блин .
гость

01.11.2017 12:54

Зарплату с 1 января 2017 проиндексируютна 4%, а коммуналку поднимут на 5%, зашибись.
СашОК

01.11.2017 12:54

Не хотите жить в тепле-ехайте в хаты в анталии,как сделал я!
Там газа и отопления нет,но тепло,всем рекомендую!
вот

01.11.2017 13:04

Экономика стабилизировалась, но цены на все надо поднять.
ССГ

01.11.2017 13:36

Прежде чем применять на людях тот или иной закон, то или иное распоряжение, чиновник, который это протаскивает или подписывает, хотя бы месяц должен пожить в условиях этого законодательного акта, как среднестатистический человек, чтобы на своей шкуре ощутить все прелести этого решения.
Виктор

01.11.2017 13:51

В сельской местности.цены на тепло выросли на 50-60% и все молчат. Пример, уголь в 2016 году стоил 2100 руб т., в 2017 3200 руб т. плюс стоимость дров, еще и такого угля нет в достатке. Молчит губернатор, молчит министр, им видимо на село наплевать, да оно и так заплевано.
ворам

01.11.2017 13:59

Вова и Дима воры, под ними еще воры!Что Вы хотите и много говорить.Пока народ молчит так и будет.Надо просто поднять руки против как в Европе.Там не молчат
Поступают не красиво

01.11.2017 14:13

Вова с Димой
гость

01.11.2017 14:29

Неудивительно, наши местные депутаты поддержали ресурсовиков, а Медведев пошел им навстречу. За наш счет, разумеется. Но что делать? Мы сами выбрали именно это законодательное собрание.
гость

01.11.2017 14:46

гость писал(а):
Зарплату с 1 января 2017 проиндексируютна 4%, а коммуналку поднимут на 5%, зашибись.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая перед депутатами рассказал, что индексация пенсий в 2018 году будет в размере 3,7% и это почти на 0,5% выше уровня инфляции, которую ожидают в 2018 году.
Гость_

01.11.2017 14:53

Сами разгоняют инфляцию повышением тарифов ЖКХ, а потом ссылаются на инфляцию для последующего повышения ЖКХ. Цикл годовой получается.
ОЛЕСЯ

01.11.2017 15:01

Все для народа !
где логика

01.11.2017 15:04

МЕДВЕПУТИЯ орет о том,что долги населения за ЖКХ зашкаливают. Народ не способен оплачивать по существующим тарифам, а верхние выродки еще увеличивают стоимость по ЖКХ.Всех из квартир за долги. Всех в трущобы. Да здравствует капитализм. Да здравствует возвращение в дореволюционную Россию.
Трубочист

01.11.2017 15:09

Причем здесь ЖКХ? Вам Виктор из села объяснил, что уголь подорожал на 50%. Отсюда растут ноги у роста тарифов.
гость

01.11.2017 15:40

гость писал(а):
наши местные депутаты поддержали ресурсовиков

Теплоснабжение от СГК для народа. Депутаты же в основном живут в коттеджах с газовыми котлами. Им по фиг мороз, в прямом и переносном смысле.
Переживающий

01.11.2017 15:44

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах федерации на 2018 год….
Очередной обман жителей России…
Зачем утверждать максимальный рост тарифов, если в постановлении Правительства № 400 сказано, что "предельные индексы устанавливаются на основании индексов по субъектам Российской Федерации с учетом размера отклонений по субъектам Российской Федерации" (п. 35)..
А отклонения никто не ограничивал, ни Правительство РФ, ни Президент РФ…
Вот и рисуют губернаторы такой рост, какой захотят, хоть 200%, хоть 300%... запрета ведь нет…
А Медведев, как всегда, вешает лапшу на уши населению России и радуется….
И когда уже закончится это вранье….
Гость_

01.11.2017 15:44

Причем здесь ЖКХ?
-----------------
Даже Мария-Ра снимает в аренду помещения под магазины. В цены закладывается арендная плата, которая повышается при росте ЖКХ. Собственники помещений для торговли оплачивают коммуналку.
uirozumov

01.11.2017 19:02

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
мнение

01.11.2017 19:08

Обыкновенный геноцид. Надо было громче орать крымняш, вам еще не так тарифы поднимут. Кормить и содержать надо 7 млн.присоединенных голодранцев. А еще на развлекаловку тувинского генералиссимуса с Калибрами отстегивать и про Ротенбергов с мостом не забывать. Вперде!