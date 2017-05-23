Гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Михаил Кузнецов о мифах вокруг закона об альтернативной котельной: «Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза?»

генеральный директор СГК Михаил Кузнецов

Стартовавший в декабре 2015 года проект глобальной модернизации системы теплоснабжения Рубцовска был презентован в рамках Петербургского международного экономического форума», который проходит 1-2 июня в Санкт-Петербурге. Инвестор этого проекта, «Сибирская генерирующая компания» позиционирует его одновременно как уникальный и востребованный в российской теплоэнергетике, страдающей от технической изношенности и нехватки крупных инвестиций. Между тем, по словам генерального директора СГК Михаила Кузнецова, обязательным условием тиражирования рубцовского опыта является принятие на федеральном уровне должной правовой базы.

- Ситуация в Рубцовске несколько отличается от ситуации в других городах присутствия СГК. Там идет речь не о комфорте, а о существовании самой системы теплоснабжения в целом. В свое время один из источников, который сегодня обеспечивает в городе 60 % тепла, снабжал Алтайский тракторный завод. Он закрылся, из-за чего на ТЭЦ упал полезный отпуск, а тарифы не пересмотрели. В результате деятельность стала не слишком прибыльной и предприятие сильно деградировало технически. Настолько сильно, что вопрос его существования – это не вопрос пяти-десяти лет, а вопрос года-двух, максимум трех. Более того, хозяева станции заявили о ее выводе из эксплуатации в силу изношенности и теперь нужно принять меры, чтобы у людей по ее контуру просто было тепло.

Для самого города инвестиции в 2 млрд рублей - неподъемная задача. Вместе с тем, и в Рубцовске можно найти решения, которые позволяют удержать тариф в разумных рамках. И этот проект, пусть и на долгом горизонте, может быть прибыльным.

Нам не удалось найти в Российской Федерации аналоги такой глубокой перестройки системы теплоснабжения. Суть ее в том, что мы берем оставшийся теплоисточник, который находится в более-менее неплохом техническом состоянии, ставим на нем дополнительные тепловые мощности, ставим теплогенерирующую турбину, превращая его в ТЭЦ, и выдаем тепло по всему городу. Для этого, конечно, требуется масштабным образом переложить тепловые сети, фактически полностью переконфигурировать систему теплоснабжения. Задача непростая как с технической, так и с политической точки зрения, потому что это большая ответственность. Подобные масштабные изменения требуют верить в свои силы, верить в силы компании, которая может это сделать. У нас есть полное понимание, знание и умение, которые нужны по всей цепочке, начиная от проектирования и заканчивая монтажом.

Когда мы заходили в Рубцовск, у нас не было задачи ввязываться в такую масштабную деятельность, но в процессе реализации стало понятно: если не сделаем мы, то не сделает никто, потому что задача слишком сложна.

Увы, но это будущее, которое возможно, ждет многие муниципалитеты, там, где часть теплосистемы начинает деградировать. Почему я считаю, что рубцовский проект будет востребован и актуален? Потому что 90 % наших систем центрального теплоснабжения содержат значительные резервы, так строили в Советском Союзе. К тому же промышленные предприятия закрылись, все поставили стеклопакеты, одним словом, мощностей слишком много, а в генерации (особенно в угольной) есть постоянные затраты, которые не зависят от объема производства. Когда мы загружаем источник наиболее полно, то получаем экономическую выгоду, и эта выгода позволяет сделать масштабные инвестиции и не «прогореть».

Но остается вопрос сохранности тарифа. Проект в Рубцовске мы вынуждены делать просто на хороших отношениях с властью. Мы верим, что власть адекватна, она понимает, что мы делаем, и будет соблюдать те договоренности, которых мы достигли, иначе люди останутся без тепла. Это наш риск, не только технический, но и инвестиционный, на который мы идем, потому что иначе в Рубцовске будет совсем плохо. И пока не появится серьезная правовая база, второй такой проект мы на себя не возьмем, хотя потребность в них будет.

Сегодня мы видим, что единственный механизм, который обсуждается в Госдуме, это закон об альтернативной котельной. И он мог бы стать палочкой-выручалочкой, по крайней мере, для таких муниципалитетов, как Рубцовск или Абакан.

Мне хотелось бы остановиться на одной принципиальной вещи. Вокруг альтернативной котельной сложился такой миф, что это обязательно повышение тарифа в два, а то и в три раза. Неужели кто-то верит, что в России можно поднять тариф в два раза? Это не так. Нам не нужно повышение тарифов, и мы понимаем, что это нереально. В законопроекте предусмотрены механизмы, при которых мы пропорционально снижаем тариф альтернативной котельной к уровню, который есть сейчас, и живем дальше в рамках инфляции. Больше мы ничего не просим. Это выход, который будет работать во многих системах центрального теплоснабжения и не только на территории нашего присутствия.

Сегодня мы представляем проекты, которые находятся в нашем портфеле, но, к сожалению, они лежат «в столе», а мне бы хотелось их достать и начать реализовывать. Если появится должное правовое обеспечение, если будут приняты понятные законы, мы гарантируем, что в эту отрасль придут деньги, которые будут «работать» только в Российской Федерации и принесут людям только хорошее.