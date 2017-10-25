СГК предлагает распространить рубцовский принцип «тепловых» тарифов на Барнаул и Новоалтайск

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) направила предложение правительству Алтайского края ввести метод «альтернативной котельной» для расчета тарифов за теплоснабжение в Барнауле и Новоалтайске. Инвестиции в коммунальную сферу городов могут составить 9 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства края Виктора Мещерякова.

О предложении г-н Мещеряков заявил во время визита на барнаульскую ТЭЦ-3. «Мы получили коммерческое предложение от СГК — они хотят этот метод («альтернативной котельной» — прим. ред. БФ) распространить на города Барнаул, Новоалтайск. Они уже просчитали, что оба города потребуют в течение ближайших трех лет 9 млрд рублей капвложений, чтобы выстроить надежную систему теплоснабжения. 31 октября приезжает Кузнецов (генеральный директор СГК Михаил Кузнецов — прим. ТАСС), и мы будем рассматривать этот вариант с главами наших городов, чтобы взять в распространение (метода «альтернативной котельной») не только Рубцовск, но и эти два города», — сказал зампред алтайского правительства.

По его словам, СГК предлагают зайти с новой системой расчета тарифов в столицу Алтайского края и ее город-спутник в связи с плохой системой теплоснабжения. Одно из предложений — провести теплотрассу от барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска. Мещеряков отметил, что у Барнаула есть проблемы с муниципальными тепловыми сетями, которым по 40-50 лет. Для СГК вложения в энергосистему двух городов могут окупиться за 15 лет. «В Барнауле всего 1,3 тысяч км теплосетей, где-то порядка 70 % сетей имеют износ 70 %. По Новоалтайску состояние теплоснабжения, насколько мы знаем, неудовлетворительное», — пояснил директор Алтайского филиала СГК, директор Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов.

Как сообщалось, пилотным проектом по вводу «альтернативной котельной» на Алтае станет город Рубцовск — за два года СГК инвестирует в проект около 2 млрд рублей на переоснащение Южной тепловой станции. Федеральный закон об «альтернативной котельной» был подписан в июле 2017 года — новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя — уровня «альтернативной котельной», который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, и гарантирует окупаемость вложений. При этом предусматривается и возможность применения понижающего коэффициента — эту практику планируют использовать в Алтайском крае.

Напомним, с 1 июля 2017 года тариф на тепло в Рубцовске вырос на 25%, и это решение согласовано не только с депутатами местного горсовета, но и с краевыми властями, и это повышение оказалось ниже возможного лимита. «Чем больше система, тем меньше тариф. В Рубцовске система небольшая, соответственно затраты на единицу производимой продукции там выше. Текущий тариф - 1310 рублей за Гкал, и мы понимаем, что при таком тарифе и при нынешнем законодательстве наши инвестиции не окупаются», - говорила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Выгода для инвестора заключается в том, что тариф альтернативной котельной устанавливается единожды и в последующем корректируется только на уровне инфляции. Таком образом, компании, вкладывающие средства в развитие энергетики, будут застрахованы от возможного понижения тарифов, в том числе и по политическим причинам. Согласно методу для каждой территории устанавливаются свои предельные цены тепловой энергии, которые формируются из расчета предполагаемого строительства нового теплоисточника на основе наилучших доступных технологий.

СГК — один из крупнейших энергохолдингов РФ. В объединенной энергосистеме СФО у СГК первое место по объему установленной тепловой мощности. СГК в Алтайском крае работает в Барнауле и Рубцовске. В целом с 2012 по 2016 годы инвестпрограмма в крае составила 5 млрд рублей, объем ремонтной программы — 3,25 млрд рублей.