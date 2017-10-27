В Барнауле расследуют трагическую гибель 14-летнего школьника

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего барнаульца. Мальчик скончался от разрыва селезенки, следует из сообщения регионального следкома.

В управлении установили, что 21 октября текущего года подросток находился в школе, когда состояние его здоровья резко ухудшилось. Его экстренно доставили в детскую городскую клиническую больницу. 29 октября в результате травматического разрыва селезенки, который осложнился обильной кровопотерей, несовершеннолетний скончался.

В настоящее время сотрудники СУ устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствию предстоит узнать, как подросток мог получить травму живота, а также оценить, насколько своевременно школьнику оказали медицинскую помощь. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СКР по Алтайскому краю.