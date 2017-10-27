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Главная Лента новостей В Барнауле расследуют трагическую гибель 14-летнего школьника

В Барнауле расследуют трагическую гибель 14-летнего школьника

01.11.2017 12:55

Четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в связи с гибелью 14-летнего барнаульца. Мальчик скончался от разрыва селезенки, следует из сообщения регионального следкома.

В управлении установили, что 21 октября текущего года подросток находился в школе, когда состояние его здоровья резко ухудшилось. Его экстренно доставили в детскую городскую клиническую больницу. 29 октября в результате травматического разрыва селезенки, который осложнился обильной кровопотерей, несовершеннолетний скончался.

В настоящее время сотрудники СУ устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. Следствию предстоит узнать, как подросток мог получить травму живота, а также оценить, насколько своевременно школьнику оказали медицинскую помощь. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СКР по Алтайскому краю.

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Комментарий

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Комментариев 8
кошка

01.11.2017 13:46

55 школа )))) беда, беда. соболезнование родным
гость

01.11.2017 14:01

И все же - что произошло? Мальчик, судя по этой публикации, целую неделю находился в больнице - почему его не смогли спасти? Разрыв селезенки - это опасно, но не критично, если быстро оказать помощь, наша медицина хорошо умеет с этим справляться. А если не оказывать, то пострадавший умрет от кровопотери буквально через несколько часов, но никак не через неделю! Так что же на самом деле произошло?
гость

01.11.2017 14:02

наверное избили парня
был разговор

01.11.2017 14:05

две дамы может врачи а может из горздрава беседовали и не видели как я сидел за открытой дверью.Ну вообщем одна другой сказала- "Нельзя понижать смертность в Алтайском крае, дотаций не будет!!!!!
А ТЕПЕРЬ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
гость

01.11.2017 14:05

вопрос кто причинил травму и где, дома, на улице или в школе, разрыв-то травматический, то есть от удара получается
гость

01.11.2017 15:17

Удар не обязательно мог быть получен в драке. Неудачно упал, мячом в живот прилетело во время игры (опять же - случайно). Всякое бывает.
в шестой палате сидел?

01.11.2017 15:50

был разговор писал(а):
две дамы может врачи а может из горздрава беседовали и не видели как я сидел за открытой дверью.Ну вообщем одна другой сказала- "Нельзя понижать смертность в Алтайском крае, дотаций не будет!!!!!
А ТЕПЕРЬ ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
uirozumov

01.11.2017 19:13

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com