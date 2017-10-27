Офис без чайников: чиновников администрации Барнаула «склоняют» к экономии электричества

01.11.2017 13:32
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о стимулировании энергосбережения в органах муниципальной власти. Согласно документу, чиновников будут склонять потреблять меньше электричества, хотя никакой награды за это не полагается — сэкономленные деньги вложат опять же в «экономию». Постановление опубликовано на сайте администрации Барнаула.
В приложении к документу описаны меры, которые планирует применять администрация. Так, до 15 ноября финансового года будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по энергосбережению. К 1 декабря в комитет по энергоресурсам и газификации должны поступить сведения о снижении потребления ресурсов. Экономия рассчитывается из разницы между установленным лимитом и фактическим объемом потребления, умноженной на ставку тарифа. Из образовавшейся суммы не менее 80 % должно пойти опять же на энергосберегающие мероприятия, 20 % — на иные расходы, кроме премий.
Контролировать всю систему поручено замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко. Отметим, впрочем, что реальной экономии без отключения электроприборов, перекрытия отопления или использования современных технологий добиться почти невозможно. Возможно, чиновникам запретят пользоваться чайниками или компьютерами в нерабочее время. Но поскольку в администрации офисная техника работает почти постоянно, потреблять меньше электричества без таких репрессивных мер можно разве что за счет установки датчиков присутствия для осветительных приборов и перехода на светодиодные лампы.
01.11.2017 13:45
01.11.2017 14:07
01.11.2017 14:11
01.11.2017 14:15
01.11.2017 14:22
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Сколько электричества потребляют компьютеры? Мизер, ватт 40. Датчики присутствия -просто развод! Дело в том, что да, сами лампочки гаснут, и если остановишься возле кабинета, надо будет махать руками, чтобы не оказаться в темноте. Но сами датчики работают круглосуточно и потребляют электричество 24 часа в сутки. Причем там даже лампочка постоянно горит, но красненькая.
Создание комиссий по экономии электричества выглядит издевательством на фоне того, что чуть ли не круглогодично горит "праздничная подсветка" города.
01.11.2017 15:05
01.11.2017 15:55
01.11.2017 16:06
Дерипаска собственник автозавода ГАЗ. Мельниченко ТЭЦ и яхты покупает
01.11.2017 17:19
Вот интересная штука, постановление о стимулировании…
Но стимулирование, т. е. премия не будет выплачиваться из сумм экономии за электроэнергии…""20 % — на иные расходы, кроме премий." – опять таки из статьи..
А за счет каких источников будет выплачиваться премия за экономию электричества?
Прочитали Постановлению администрации города от 30.10.2017 № 2180…
Заинтересовались пунктом 6 этого постановления:
"6. Главный распорядитель средств бюджета города не позднее 15 ноября текущего финансового года формирует и утверждает состав рабочей группы по подготовке предложений по стимулированию энергосбережения."
Главный распорядитель бюджета, он же финансист, рассматривает вопросы только связанные с финансами, в том числе, связанные с дополнительными премиями…
Вопрос самого энергоснабжения и экономии энергоснабжения не входит в обязанность финансистов…
Прочитали Трудовой кодекс…
Статья 135 Трудового кодекса РФ:
"Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов…, системы доплат и надбавок стимулирующего характера…., устанавливаются ….. локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством …"
По-моему, Дугин просто придумал новый вид поощрения …
Для энергосбережения достаточно установить энергосберегающие лампочки и вопрос будет решен, и стимулировать никого не нужно будет….и комиссий создавать тоже не нужно…
Как я вижу эту схему: выделят деньги из бюджета на закупку энергосберегающий лампочек, каждый месяц будет экономия, значит, каждый месяц будет премия…
01.11.2017 19:16
01.11.2017 19:24