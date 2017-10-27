Офис без чайников: чиновников администрации Барнаула «склоняют» к экономии электричества

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о стимулировании энергосбережения в органах муниципальной власти. Согласно документу, чиновников будут склонять потреблять меньше электричества, хотя никакой награды за это не полагается — сэкономленные деньги вложат опять же в «экономию». Постановление опубликовано на сайте администрации Барнаула.

В приложении к документу описаны меры, которые планирует применять администрация. Так, до 15 ноября финансового года будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по энергосбережению. К 1 декабря в комитет по энергоресурсам и газификации должны поступить сведения о снижении потребления ресурсов. Экономия рассчитывается из разницы между установленным лимитом и фактическим объемом потребления, умноженной на ставку тарифа. Из образовавшейся суммы не менее 80 % должно пойти опять же на энергосберегающие мероприятия, 20 % — на иные расходы, кроме премий.

Контролировать всю систему поручено замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко. Отметим, впрочем, что реальной экономии без отключения электроприборов, перекрытия отопления или использования современных технологий добиться почти невозможно. Возможно, чиновникам запретят пользоваться чайниками или компьютерами в нерабочее время. Но поскольку в администрации офисная техника работает почти постоянно, потреблять меньше электричества без таких репрессивных мер можно разве что за счет установки датчиков присутствия для осветительных приборов и перехода на светодиодные лампы.