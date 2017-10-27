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Главная Лента новостей Офис без чайников: чиновников администрации Барнаула «склоняют» к экономии электричества

Офис без чайников: чиновников администрации Барнаула «склоняют» к экономии электричества

01.11.2017 13:32

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о стимулировании энергосбережения в органах муниципальной власти. Согласно документу, чиновников будут склонять потреблять меньше электричества, хотя никакой награды за это не полагается — сэкономленные деньги вложат опять же в «экономию». Постановление опубликовано на сайте администрации Барнаула.

В приложении к документу описаны меры, которые планирует применять администрация. Так, до 15 ноября финансового года будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по энергосбережению. К 1 декабря в комитет по энергоресурсам и газификации должны поступить сведения о снижении потребления ресурсов. Экономия рассчитывается из разницы между установленным лимитом и фактическим объемом потребления, умноженной на ставку тарифа. Из образовавшейся суммы не менее 80 % должно пойти опять же на энергосберегающие мероприятия, 20 % — на иные расходы, кроме премий.

Контролировать всю систему поручено замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко. Отметим, впрочем, что реальной экономии без отключения электроприборов, перекрытия отопления или использования современных технологий добиться почти невозможно. Возможно, чиновникам запретят пользоваться чайниками или компьютерами в нерабочее время. Но поскольку в администрации офисная техника работает почти постоянно, потреблять меньше электричества без таких репрессивных мер можно разве что за счет установки датчиков присутствия для осветительных приборов и перехода на светодиодные лампы.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 11
гость

01.11.2017 13:45

Может он обьяснит сначала откуда у него за пол года работы появился новый Крузер за почти 6 млн ?
ОТВЕТ

01.11.2017 14:07

Это от "экономии", но нас, горожанах!
Электрик

01.11.2017 14:11

Кстати, освещение надо везде переводить на светодиоды. Потребление, реально, в 2 раза меньше.
Чубайс предрёк стране энергетический голод

01.11.2017 14:15

Значит корпорация Дерипаски набирает обороты - будем всем миром экономить ему на новую Яхту или футбольный клуб какой ....
гость

01.11.2017 14:22

Но поскольку в администрации офисная техника работает почти постоянно, потреблять меньше электричества без таких репрессивных мер можно разве что за счет установки датчиков присутствия для осветительных приборов и перехода на светодиодные лампы.
_________________________________________________________________________
Сколько электричества потребляют компьютеры? Мизер, ватт 40. Датчики присутствия -просто развод! Дело в том, что да, сами лампочки гаснут, и если остановишься возле кабинета, надо будет махать руками, чтобы не оказаться в темноте. Но сами датчики работают круглосуточно и потребляют электричество 24 часа в сутки. Причем там даже лампочка постоянно горит, но красненькая.
Создание комиссий по экономии электричества выглядит издевательством на фоне того, что чуть ли не круглогодично горит "праздничная подсветка" города.
Чубайсу

01.11.2017 15:05

Ты про какую из компаний Дерипаски, дурачок?
СашОК (самый настоящий, не главредовский)

01.11.2017 15:55

Ишо нужно в решении предусмотреть, када по нужде ходить - свет не включат., т.к. мимо унитаза не пронесёшь, вкл пункт: для мужуков ссать сидя.
Гость_

01.11.2017 16:06

Чубайс предрек

Дерипаска собственник автозавода ГАЗ. Мельниченко ТЭЦ и яхты покупает
Переживающий

01.11.2017 17:19

"Глава администрации Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о стимулировании энергосбережения" – из статьи

Вот интересная штука, постановление о стимулировании…
Но стимулирование, т. е. премия не будет выплачиваться из сумм экономии за электроэнергии…""20 % — на иные расходы, кроме премий." – опять таки из статьи..

А за счет каких источников будет выплачиваться премия за экономию электричества?

Прочитали Постановлению администрации города от 30.10.2017 № 2180…

Заинтересовались пунктом 6 этого постановления:
"6. Главный распорядитель средств бюджета города не позднее 15 ноября текущего финансового года формирует и утверждает состав рабочей группы по подготовке предложений по стимулированию энергосбережения."

Главный распорядитель бюджета, он же финансист, рассматривает вопросы только связанные с финансами, в том числе, связанные с дополнительными премиями…
Вопрос самого энергоснабжения и экономии энергоснабжения не входит в обязанность финансистов…

Прочитали Трудовой кодекс…
Статья 135 Трудового кодекса РФ:

"Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов…, системы доплат и надбавок стимулирующего характера…., устанавливаются ….. локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством …"

По-моему, Дугин просто придумал новый вид поощрения …

Для энергосбережения достаточно установить энергосберегающие лампочки и вопрос будет решен, и стимулировать никого не нужно будет….и комиссий создавать тоже не нужно…

Как я вижу эту схему: выделят деньги из бюджета на закупку энергосберегающий лампочек, каждый месяц будет экономия, значит, каждый месяц будет премия…
uirozumov

01.11.2017 19:16

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Очевидец

01.11.2017 19:24

Прочитал и долго смеялся! Оптимизация, однако... Крысятник Салдан тоже с этого в АГМУ начинал, электрочайники из кабинетов конфисковывал и т.п., а потом перешёл к кадровой оптимизации в результате которой обучать студентов стало некому, зато для покрытия 'эффективных" контрактов руководства деньги выкроились! Ну пусть это уникум поделится опытом с подобным себе "эффективным менеджером"! А мы посмотрим, что получится...