Алтайский край рискует «засыпаться» из-за подозрительного новгородца

Федеральная антимонопольная служба аннулировала аукцион «Алтайавтодора» по выбору организации, которая займется содержанием дорог в 2018-2020 годах. Причиной тому стала жалоба об ущемлении прав участников торгов, сообщают «Вести 22». В результате Алтайский край уже в будущую зиму может остаться с не очищенными от снега дорогами.

Согласно данным источника, учреждение объявило очередные торги в связи с тем, что действующий контракт с прежней организацией закончится в конце декабря 2017 года. Новый конкурс «Алтайавтодор» объявил два месяца назад, предварительно организовав общественные слушания. Однако, когда лот выставили на торги на портале Госзакупок, на него обратил внимание активист «Общероссийского народного фронта» из Нижнего Новгорода Александр Кулаков. «Фронтовика» смутила крупная сумма контракта (более 7,5 млрд рублей), а также то, что заказчик объединил большой объем работы одним лотом. Это, по мнению активиста, ограничивало число потенциальных участников конкурса. Г-н Кулаков написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. В результате антимонопольщики провели проверку и признали закупку незаконной. Теперь «Алтайавтодор» обязан разбить лот на мелкие и заново провести конкурс.

Организация осталась крайне недовольная таким положением дел. По мнению начальника «Алтайавтодора» Василия Мотуза, из-за прихоти гражданина, который не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, регион и вовсе может остаться с заваленными снегом дорогами.

Василий Мотуз, начальник КГКУ «Алтайавтодор»: Товарищ Кулаков из Нижнего Новгорода сам на рассмотрение дела не явился, а вот наши представители туда поехали и потратили на это, кстати, государственные деньги. Потому что ему, видите ли, было что-то непонятно! Мог бы напрямую к нам обратиться, а не притормаживать ход торгов. Сейчас его действия могут привести к тому, что мы можем не успеть «проторговать» второй раз, и в январе у нас некому будет чистить дороги. Да, сумма большая – 7,5 млрд рублей, но это контракт на три года – 2018, 2019 и 2020. Получается по 2,5 млрд рублей в год, а дорог у нас, я напомню, - 16 тысяч км – самая протяженная сеть по стране. Если разделить эти деньги на 16 тысяч км, то получится мизерная сумма на каждый километр.

Он также отметил, что «Алтайавтодор» уже дважды проводил подобные аукционы, и проблем с представителями ФАС никогда не возникало. Руководитель сомневается, что в соседних регионах найдутся желающие чистить алтайские дороги, поскольку сеть в крае слишком разветвленная. Именно поэтому в регионе сохранили систему государственных ДСУ - между ними и распределяются все дороги региона. «Эта система отлажена годами. Летом надо иметь свой асфальтный завод, чтобы делать смеси для ямочного ремонта, зимой надо иметь снегоочистительную технику. У нас и ГЛОНАСС работает, и система метеонаблюдения, и диспетчерская служба с каждым районом! А если сейчас придет, допустим, новый подрядчик – не наш, а иностранный какой-нибудь, значит, ему это все придется по новой создавать. Это просто невозможно. И вот товарищ с Нижнего Новгорода решил нас «осчастливить» своей жалобой. Несовершенство законодательства это», - заключил пламенную речь г-н Мотуз.