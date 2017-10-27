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Главная Лента новостей Алтайский край рискует «засыпаться» из-за подозрительного новгородца

Алтайский край рискует «засыпаться» из-за подозрительного новгородца

01.11.2017 16:25

Федеральная антимонопольная служба аннулировала аукцион «Алтайавтодора» по выбору организации, которая займется содержанием дорог в 2018-2020 годах. Причиной тому стала жалоба об ущемлении прав участников торгов, сообщают «Вести 22». В результате Алтайский край уже в будущую зиму может остаться с не очищенными от снега дорогами.

Согласно данным источника, учреждение объявило очередные торги в связи с тем, что действующий контракт с прежней организацией закончится в конце декабря 2017 года. Новый конкурс «Алтайавтодор» объявил два месяца назад, предварительно организовав общественные слушания. Однако, когда лот выставили на торги на портале Госзакупок, на него обратил внимание активист «Общероссийского народного фронта» из Нижнего Новгорода Александр Кулаков. «Фронтовика» смутила крупная сумма контракта (более 7,5 млрд рублей), а также то, что заказчик объединил большой объем работы одним лотом. Это, по мнению активиста, ограничивало число потенциальных участников конкурса. Г-н Кулаков написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. В результате антимонопольщики провели проверку и признали закупку незаконной. Теперь «Алтайавтодор» обязан разбить лот на мелкие и заново провести конкурс.

Организация осталась крайне недовольная таким положением дел. По мнению начальника «Алтайавтодора» Василия Мотуза, из-за прихоти гражданина, который не имеет никакого отношения к Алтайскому краю, регион и вовсе может остаться с заваленными снегом дорогами.

Василий Мотуз, начальник КГКУ «Алтайавтодор»:

Товарищ Кулаков из Нижнего Новгорода сам на рассмотрение дела не явился, а вот наши представители туда поехали и потратили на это, кстати, государственные деньги. Потому что ему, видите ли, было что-то непонятно! Мог бы напрямую к нам обратиться, а не притормаживать ход торгов. Сейчас его действия могут привести к тому, что мы можем не успеть «проторговать» второй раз, и в январе у нас некому будет чистить дороги. Да, сумма большая – 7,5 млрд рублей, но это контракт на три года – 2018, 2019 и 2020. Получается по 2,5 млрд рублей в год, а дорог у нас, я напомню, - 16 тысяч км – самая протяженная сеть по стране. Если разделить эти деньги на 16 тысяч км, то получится мизерная сумма на каждый километр.

Он также отметил, что «Алтайавтодор» уже дважды проводил подобные аукционы, и проблем с представителями ФАС никогда не возникало. Руководитель сомневается, что в соседних регионах найдутся желающие чистить алтайские дороги, поскольку сеть в крае слишком разветвленная. Именно поэтому в регионе сохранили систему государственных ДСУ - между ними и распределяются все дороги региона. «Эта система отлажена годами. Летом надо иметь свой асфальтный завод, чтобы делать смеси для ямочного ремонта, зимой надо иметь снегоочистительную технику. У нас и ГЛОНАСС работает, и система метеонаблюдения, и диспетчерская служба с каждым районом! А если сейчас придет, допустим, новый подрядчик – не наш, а иностранный какой-нибудь, значит, ему это все придется по новой создавать. Это просто невозможно. И вот товарищ с Нижнего Новгорода решил нас «осчастливить» своей жалобой. Несовершенство законодательства это», - заключил пламенную речь г-н Мотуз.


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Комментарий

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Комментариев 7
Гость

01.11.2017 16:30

Школьники навального интеллектом не блещут.
Филодокс

01.11.2017 16:50

Научи дурака Богу молиться - лоб расшибет. Так и здесь - борьба с коррупцией стала как религия, а некто вербует новых адептов - неофитов мало что смыслящих в управлении экономикой.
Гостю

01.11.2017 17:04

А причем тут Навальный? ясно ж написано, товарищ -активист ОНФ.
эюя

01.11.2017 17:16

у них своя шайка лейка и никто им не указ. сами себе заказчики. сами себе подрядчики.
Переживающий

01.11.2017 18:54

"Теперь «Алтайавтодор» обязан разбить лот на мелкие и заново провести конкурс.
Организация осталась крайне недовольная таким положением дел." – из статьи

А теперь Алтайавтодор обязан будет действовать в соответствии с федеральным законодательством…
Поэтому и крайнее недовольства…
Столько лет никто не обращал внимания на нарушения…
И самое интересное, виноватым считают того, кто указал на нарушения, а не того, кто нарушал….
лавров

01.11.2017 19:01

ДБ.БЛ. Из ОНФ. Кх-кх-кх...
Куратор

01.11.2017 19:19

ФАС в Алтайском Крае работает спустя рукава, факт.
Посылал жалобу на нарушение закона о аудиорекламе в общественном транспорте ( с подачи Администрации Бийска рекламировали транспортные карты ) - нет, чтобы проверить, так затребовали доказательства ( предоставьте фото-видео ) и прислали ответ из бийской же администрации, мол. всё хорошо, никакой рекламы нет...
Что гениальнее придумать, как не попросить у преступника доказательств его вины?
В общем, ФАС на помойку отправлять вместе с другими "службами".