26-летняя жительница Алтайского края скончалась, перенеся более 50 операций за месяц

02.11.2017 08:31
30 октября скончалась 26-летняя жительница Алтайского края Анастасия Аксенова, которая на протяжении полутора лет мучилась сильными болями в животе. Девушке пришлось перенести большое количество операций, но врачи так и не смогли ее спасти. Теперь близкие пациентки обвиняют в ее гибели эскулапов, сообщают «Наши новости».
Как рассказал журналистам жених погибшей Сергей Комаров, полтора года назад ей провели неудачную операцию по удалению кисты. После этого состояние девушки сильно ухудшилось, однако доктора ничем не могли ей помочь. «Те врачи, которые делали экстренную операцию, во-первых, переборщили с наркозом. От наркоза она отходила очень долго, порядка четырех дней. А во-вторых, позже врачи, которые оперировали ее платно, обнаружили у нее там оставленные нитки», - вспоминает избранник погибшей.
Он пояснил, что хирурги из частной клиники согласились прооперировать пациентку только месяц назад. Однако хирургическое вмешательство лишь усугубило состояние больной. В результате в течение последнего месяца девушке пришлось перенести еще более 50 операций – по 2-3 в день, но и эти меры не помогли. 30 октября Анастасия Аксенова скончалась от истощения, не приходя в сознание. Родственники погибшей считают, что в ее гибели виноваты врачи, которые экстренно удаляли ей кисту. Близкие уже готовят иски в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Фото: «Наши новости»
02.11.2017 09:35
02.11.2017 11:05
02.11.2017 11:26
02.11.2017 11:43
02.11.2017 11:58
02.11.2017 12:06
Не хочу, чтобы мои родные, близкие и знакомые повторили судьбу этой несчастной девушки…
Да, и таких "героев" жители должны знать в лицо!
Такое даже в голове не укладывается, умудрились одной пациенте в течение месяца провести 50 операций…
Родным соболезную…
02.11.2017 13:10
02.11.2017 15:02
это бред или как?
02.11.2017 16:26
02.11.2017 18:00
02.11.2017 19:13
02.11.2017 19:52
02.11.2017 19:58
Банкфакс вы совсем засочинялись!!!
План Даллеса перевыполняете!
02.11.2017 20:28