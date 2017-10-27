26-летняя жительница Алтайского края скончалась, перенеся более 50 операций за месяц

Анастасия Аксенова

30 октября скончалась 26-летняя жительница Алтайского края Анастасия Аксенова, которая на протяжении полутора лет мучилась сильными болями в животе. Девушке пришлось перенести большое количество операций, но врачи так и не смогли ее спасти. Теперь близкие пациентки обвиняют в ее гибели эскулапов, сообщают «Наши новости».

Как рассказал журналистам жених погибшей Сергей Комаров, полтора года назад ей провели неудачную операцию по удалению кисты. После этого состояние девушки сильно ухудшилось, однако доктора ничем не могли ей помочь. «Те врачи, которые делали экстренную операцию, во-первых, переборщили с наркозом. От наркоза она отходила очень долго, порядка четырех дней. А во-вторых, позже врачи, которые оперировали ее платно, обнаружили у нее там оставленные нитки», - вспоминает избранник погибшей.

Он пояснил, что хирурги из частной клиники согласились прооперировать пациентку только месяц назад. Однако хирургическое вмешательство лишь усугубило состояние больной. В результате в течение последнего месяца девушке пришлось перенести еще более 50 операций – по 2-3 в день, но и эти меры не помогли. 30 октября Анастасия Аксенова скончалась от истощения, не приходя в сознание. Родственники погибшей считают, что в ее гибели виноваты врачи, которые экстренно удаляли ей кисту. Близкие уже готовят иски в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.