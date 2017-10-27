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Главная Лента новостей 26-летняя жительница Алтайского края скончалась, перенеся более 50 операций за месяц

26-летняя жительница Алтайского края скончалась, перенеся более 50 операций за месяц

02.11.2017 08:31

Анастасия Аксенова
Анастасия Аксенова

30 октября скончалась 26-летняя жительница Алтайского края Анастасия Аксенова, которая на протяжении полутора лет мучилась сильными болями в животе. Девушке пришлось перенести большое количество операций, но врачи так и не смогли ее спасти. Теперь близкие пациентки обвиняют в ее гибели эскулапов, сообщают «Наши новости».

Как рассказал журналистам жених погибшей Сергей Комаров, полтора года назад ей провели неудачную операцию по удалению кисты. После этого состояние девушки сильно ухудшилось, однако доктора ничем не могли ей помочь. «Те врачи, которые делали экстренную операцию, во-первых, переборщили с наркозом. От наркоза она отходила очень долго, порядка четырех дней. А во-вторых, позже врачи, которые оперировали ее платно, обнаружили у нее там оставленные нитки», - вспоминает избранник погибшей.

Он пояснил, что хирурги из частной клиники согласились прооперировать пациентку только месяц назад. Однако хирургическое вмешательство лишь усугубило состояние больной. В результате в течение последнего месяца девушке пришлось перенести еще более 50 операций – по 2-3 в день, но и эти меры не помогли. 30 октября Анастасия Аксенова скончалась от истощения, не приходя в сознание. Родственники погибшей считают, что в ее гибели виноваты врачи, которые экстренно удаляли ей кисту. Близкие уже готовят иски в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Фото: «Наши новости»

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Комментарий

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Комментариев 14
гость

02.11.2017 09:35

бедная девочка, представляю сколько страданий пришлось пережить. соболезнования родным и близким
М. Горький

02.11.2017 11:05

Пора Барнаул переименовать в Освенцим: " Ангелы Смерти" уже здесь!
Работа хирурга сродни работе минера

02.11.2017 11:26

Одна ошибка - и нет тебя , как специалиста . Но не все это понимают , к сожалению . Жестокие времена и жестокие нравы .
гость

02.11.2017 11:43

Я что-то не догоняю - как это 50 операций за месяц? Зачем??? В этой частной клинике человека просто убили, а родственники еще и кучу денег заплатили за это убийство!
2-3 операции в день???

02.11.2017 11:58

Бред какой-то!!!
Переживающий

02.11.2017 12:06

Сообщите, пожалуйста, наименования этих клиник, и где вырезали кисту, и где было сделано 50 операций за месяц….
Не хочу, чтобы мои родные, близкие и знакомые повторили судьбу этой несчастной девушки…
Да, и таких "героев" жители должны знать в лицо!
Такое даже в голове не укладывается, умудрились одной пациенте в течение месяца провести 50 операций…
Родным соболезную…
Deckman

02.11.2017 13:10

Чем меньше будет у орального грудь,те будет у нормальных людей,типо меня,рождённого против всех,а Орального для его,процветания,его мать статуя Свободы,и твои экскрименты,Потрох окропский!
1234

02.11.2017 15:02

В результате в течение последнего месяца девушке пришлось перенести еще более 50 операций – по 2-3 в день

это бред или как?
Гость

02.11.2017 16:26

Какой бред! По-моему, родственники что-то присочинили. Не может такого быть!
ЦЭ РЕЗУЛЬТАТ ОПОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТРА ЗАВОХРАНЕНИЯ !??

02.11.2017 18:00

Алтая.... Слава платной медицине от ПРОПОВЕДНИКОВ из АлтГУ !??
гость

02.11.2017 19:13

все правда...
гость

02.11.2017 19:52

Дехман, ты чего покурил?
50 операций

02.11.2017 19:58

Родственники наверное миллиарда 3-4 спалили на операции за месяц!
Банкфакс вы совсем засочинялись!!!
План Даллеса перевыполняете!
Директор СССР

02.11.2017 20:28

Дохтура к стенке!