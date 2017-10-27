Разгоряченные выпивкой барнаульцы забили бездомного до смерти и бросили на балкон

Следственный отдел по Ленинскому району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели бездомного горожанина. 40-летний мужчина скончался от побоев пьяных собутыльников, следует из сообщения СУ.

Как было установлено, инцидент произошел ночью 25 октября 2017 года в одной из городских квартир, где собралась компания мужчин. Барнаульцы также позвали на вечеринку бездомного. В ходе распития спиртного между гостями произошла ссора. Двое 36-летних обвиняемых решили выместить злость на бродяге и сильно избили его. После этого они положили потерпевшего на балкон, где от полученных повреждений он скончался. Утром обвиняемые протрезвели и решили избавиться от тела. Мужчины вынесли убитого на улицу и планировали оставить его во дворе около мусорных баков, однако их увидел случайный прохожий, который и сообщил об увиденном в полицию.

Обоим горожанам уже предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). Суд заключил их под стражу, расследование уголовного дела продолжается.