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Главная Лента новостей Барнаульский Дворец бракосочетаний освежит интерьеры почти за 17 млн рублей

Барнаульский Дворец бракосочетаний освежит интерьеры почти за 17 млн рублей

02.11.2017 14:25

Проект торжественного зала
Проект торжественного зала

В Барнауле объявили аукцион на проведение капремонта второго этажа городского Дворца бракосочетаний, сказано на портале Госзакупок Алтайского края. Проект предполагает серьезно изменить внешний вид торжественного зала, а также комнаты жениха и невесты.

Как следует из проектно-сметной документации, подрядчик в первую очередь возьмется за монтаж систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Также ему предстоит заняться перепланировкой помещений второго этажа. Победителю торгов придется заменить перегородки, сделав их гипсокартонными, а также пробить несколько проемов в кирпичной кладке. Кроме того, в здании предполагается заменить полы и дверные блоки, освежить штукатурку и внутреннюю отделку стен, а потолки сделать натяжными.

Предварительный вариант оформления комнаты жениха и невесты
Предварительный вариант оформления комнаты жениха и невесты

Немало внимания авторы проекта уделили и декоративным элементам. Так, на втором этаже Дворца бракосочетания появится витринное остекление. Там же планируют разместить встроенные зеркала, подвесные потолки из декоративного пластика, белые дверные блоки с золотой эмалью, а также установить цементные гербы высотой 1,5 м.

Согласно опубликованной информации, максимальная цена данного контракта составит 16 768 304 рубля. Источником финансирования выступает бюджет Алтайского края. Заказчик проведения капремонта в барнаульском Дворце бракосочетаний - министерство юстиции Алтайского края — объявило аукцион 31 октября текущего года. Желающие принять участие могут подавать свои заявки вплоть до 21 ноября, после чего состоится их рассмотрение и подведение итогов. Победитель должен выполнить все работы не позднее четырех месяцев с момента заключения контракта.

Отметим, что ремонт фасада здания Дворца бракосочетания в Барнауле проводили пять лет назад. Начальная цена прошлого контракта составляла чуть более 1 млн рублей. Однако тогда источником финансирования ремонта выступал городской бюджет, а заказчиком - отдел ЗАГСа горадминистрации.

Фото: портал Госзакупок Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 3
ПОРА БЫ И УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕРЫ УРОВНЯМИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ !??

02.11.2017 14:42

Алтая на фоне РОССИИ и сделать это!! БЕСПЛАТНО..
McSmall

02.11.2017 16:00

Я бы предложил украсить его готически, или в форме психушки. Можно в формате ветлечебницы - чтобы каждый дурак пугался еще на входе и задумывался)
гость

02.11.2017 18:31

Ляпота! Богато. Как в кабаке будет.