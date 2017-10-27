Барнаульский Дворец бракосочетаний освежит интерьеры почти за 17 млн рублей

Проект торжественного зала

В Барнауле объявили аукцион на проведение капремонта второго этажа городского Дворца бракосочетаний, сказано на портале Госзакупок Алтайского края. Проект предполагает серьезно изменить внешний вид торжественного зала, а также комнаты жениха и невесты.

Как следует из проектно-сметной документации, подрядчик в первую очередь возьмется за монтаж систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Также ему предстоит заняться перепланировкой помещений второго этажа. Победителю торгов придется заменить перегородки, сделав их гипсокартонными, а также пробить несколько проемов в кирпичной кладке. Кроме того, в здании предполагается заменить полы и дверные блоки, освежить штукатурку и внутреннюю отделку стен, а потолки сделать натяжными.

Предварительный вариант оформления комнаты жениха и невесты

Немало внимания авторы проекта уделили и декоративным элементам. Так, на втором этаже Дворца бракосочетания появится витринное остекление. Там же планируют разместить встроенные зеркала, подвесные потолки из декоративного пластика, белые дверные блоки с золотой эмалью, а также установить цементные гербы высотой 1,5 м.

Согласно опубликованной информации, максимальная цена данного контракта составит 16 768 304 рубля. Источником финансирования выступает бюджет Алтайского края. Заказчик проведения капремонта в барнаульском Дворце бракосочетаний - министерство юстиции Алтайского края — объявило аукцион 31 октября текущего года. Желающие принять участие могут подавать свои заявки вплоть до 21 ноября, после чего состоится их рассмотрение и подведение итогов. Победитель должен выполнить все работы не позднее четырех месяцев с момента заключения контракта.

Отметим, что ремонт фасада здания Дворца бракосочетания в Барнауле проводили пять лет назад. Начальная цена прошлого контракта составляла чуть более 1 млн рублей. Однако тогда источником финансирования ремонта выступал городской бюджет, а заказчиком - отдел ЗАГСа горадминистрации.