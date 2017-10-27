Алтайские врачи две недели «растили» ребенка в утробе матери, впавшей в кому

Многодетная женщина из Камня-на-Оби родила четвертого ребенка, будучи в состоянии комы после инсульта. Врачам удалось спасти новорожденную девочку, однако матери так и не суждено было увидеть дочь — мозг женщины умер задолго до родов, сообщают «Каменские известия».

Мать роженицы рассказала журналистам подробности трагической истории. На момент случившегося погибшая находилась в положении в четвертый раз - она уже воспитывала троих сыновей (17, восьми и девяти лет). Однако на сей раз врачи не рекомендовали женщине рожать по состоянию здоровья. 19 августа 2017 года, находясь на восьмом месяце беременности, жительница Камня-на-Оби почувствовала легкое недомогание и головную боль. Поэтому решила лечь спать пораньше, однако на следующий день ей стало только хуже. 20 августа молодую женщину под руки увели в пункт «скорой помощи», где она уже начала терять сознание. Позже ей поставили диагноз «геморрагический инсульт».

По словам матери погибшей, семье до сих пор доподлинно неизвестно, какие действия предпринимали врачи. «Правду уже не узнаешь, каменские медики не говорили нам практически ничего. По информации, которую удалось получить, знаем, что в кому она впала в Камне-на-Оби, ей интубировали легкие и срочно вызвали вертолет из Барнаула. От врачей краевой больницы тоже ничего конкретного не услышали – может, расстраивать не хотели, ведь надежда всегда помогает жить. Три недели после произошедшего дочка не приходила в себя, только позже мы узнали, что врачи сохраняли ее на искусственном жизнеобеспечении, чтобы малышка в утробе могла подрасти и появиться на свет»», - пояснила убитая горем женщина.

11 сентября врачи краевой больницы сделали беременной женщине кесарево сечение — на свет появилась долгожданная дочь. Однако роженица не смогла на нее взглянуть, поскольку так и не пришла в себя. Через неделю после рождения четвертого ребенка многодетную мать отключили от аппаратов жизнеобеспечения. Как позже признался родственникам патологоанатом, шансов выжить у молодой женщины не было - мощное кровоизлияние в мозг решило ее судьбу еще 20 августа.

Опекунство над оставшимися без матери детьми сейчас оформляет на себя их родная бабушка. Врачам удалось спасти жизнь девочки, и ее уже забрали из Барнаула в Камень-на-Оби. Жильем семья обеспечена, а материальную помощь оказали неравнодушные земляки, которые быстро организовали сбор средств и приобрели для новорожденной и ее старших братьев все необходимое.