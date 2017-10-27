Банк едва не оставил без квартиры маленьких рубцовчан из-за внезапной смерти их матери

В Алтайском крае восстановили жилищные права брата и сестры из Рубцовска, которые лишились квартиры после кончины матери. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Алтайского края.

Ведомство установило, что в 2010 году жительница Рубцовска родила второго ребенка и, как положено по закону, получила материнский капитал. Воспользовавшись данными средствами, она в ипотеку приобрела квартиру по переулку Гражданскому. Спустя несколько лет горожанка фактически рассчиталась с банком за жилье, однако не успела снять обременение с квартиры и переоформить доли на детей, - рубцовчанка внезапно скончалась. В результате после ее смерти жилье осталось с обременением, а брат с сестрой по документам не имели на него никакого права.

Прокурор Рубцовска обратился в суд с требованием признать за детьми право собственности. Его иск удовлетворили. В настоящее время обременение с жилья сняли, на каждого из детей оформили по 1/3 доли квартиры, а также признали за ними право наследования 1/3 доли скончавшейся матери.