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Главная Лента новостей Банк едва не оставил без квартиры маленьких рубцовчан из-за внезапной смерти их матери

Банк едва не оставил без квартиры маленьких рубцовчан из-за внезапной смерти их матери

03.11.2017 11:31

В Алтайском крае восстановили жилищные права брата и сестры из Рубцовска, которые лишились квартиры после кончины матери. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Алтайского края.

Ведомство установило, что в 2010 году жительница Рубцовска родила второго ребенка и, как положено по закону, получила материнский капитал. Воспользовавшись данными средствами, она в ипотеку приобрела квартиру по переулку Гражданскому. Спустя несколько лет горожанка фактически рассчиталась с банком за жилье, однако не успела снять обременение с квартиры и переоформить доли на детей, - рубцовчанка внезапно скончалась. В результате после ее смерти жилье осталось с обременением, а брат с сестрой по документам не имели на него никакого права.

Прокурор Рубцовска обратился в суд с требованием признать за детьми право собственности. Его иск удовлетворили. В настоящее время обременение с жилья сняли, на каждого из детей оформили по 1/3 доли квартиры, а также признали за ними право наследования 1/3 доли скончавшейся матери.

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Комментариев 5
О пороге бедности в РФ

03.11.2017 11:47

Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Результаты масштабного интернет-опроса Общественной палаты, посвященного проблеме бедности и социальному самочувствию граждан, говорят о том, что большинство россиян считает порогом бедности доход в 20 тысяч рублей, сообщила глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.
анонимус

03.11.2017 12:07

Ничего личного, просто бизнес ©
гость

03.11.2017 12:08

Прокурор Рубцовска обратился в суд с требованием признать за детьми право собственности. Его иск удовлетворили.
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Оказывается, есть порядочные прокуроры! И где? В Рубцовске!
ТАКИХ БЫ ПРОКУРОРОВ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН БАРНАУЛА НАДО БЫ !!

03.11.2017 12:26

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Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

03.11.2017 16:14

Так согласно , хоть плохиньких , но законов в нашей стране , на прокуроров возложена обязанность востанавливать права несовершеннолетних детей и стариков. А в случае с детьми из Рубцовска , которые являлись законными наследниками квартиры (материнский капитал и оплаченная ипотека).Нужно было только подтвержения в суде , для оформления документов на квартиру. Вот взять наш Славгород ,так у нас конкретно не помню ни одного случая , что бы из славгородской прокуратуры вышел добрый посыл.У нас везде можно услышать в любом заведении -как мы скажем прокуратуре так она и даст такой ответ.