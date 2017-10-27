Идти на запах: Росреестр снял с себя ответственность за выгребную яму, затапливающую Тальменку

Управление Росреестра по Алтайскому краю опровергло свою причастность к выгребной яме в селе Тальменка, из которой, по данным местных жителей, регулярно прямо на дорогу вытекают зловонные нечистоты. Ранее Минприроды региона заявило, что объект находится в пользовании Росреестра, и ответственность должно нести именно это ведомство, сообщает «Алтапресс».

О ситуации изданию сообщили местные жители, по их данным, на протяжении нескольких лет в центре Тальменки на улице Вокзальная, 14 течет «река» нечистот. «Неоднократные обращения в администрацию губернатора никаких результатов не дали. В ответах одни отписки, а воды текут прямо по улице, возле торговых рядов, ларька с пирожками и так далее. Что делать, снимать видео и отправлять, чтобы нам поверили?» — писали обратившиеся.

В Минприроды Алтайского края тогда заявили, что земля с ямой находится в постоянном (бессрочном) пользовании у краевого управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Однако в Управлении Росреестра по Алтайскому краю «Алтапрессу» сообщили, что на их балансе коммуникации не значатся. Территория, на которой размещена выгребная яма, относится к землям общего пользования, находится в распоряжении администрации поселкового совета Тальменского района. «Выгребная яма расположена за пределами границ земельного участка с кадастровым номером 22:47:190112:16, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании управления. Обязательства по вывозу жидких бытовых отходов выполняет в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с государственными контрактами», — приводит издание ответ ведомства.

По словам представителей Россрестра, их подразделение в Тальменке занимает третий этаж здания по улице Вокзальной, 14. Одновременно в здании размещаются и другие организации, которые используют общие инженерные коммуникации здания и выгребную яму. Ей пользуются также тальменский филиал МФЦ Алтайского края, Центр занятости населения Тальменского района, межрайонная инспекция № 4 Управления ФНС по Алтайскому краю, районный отдел Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, филиал по Тальменскому району УФСИН России по Алтайскому краю, квартира, парикмахерская и близлежащее здание магазина.

Тем не менее Минприроды направило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в адрес собственника. Ему предложили организовать своевременный вывоз жидких бытовых отходов, принять меры по недопущению разливов хозяйственно-бытовых стоков из эксплуатируемой выгребной ямы и направить уведомление об исполнении предостережения в Минприроды в срок до 30 ноября 2017 года.