Полный фарш: юрлицо гигантского алтайского свинокомплекса продают за 2,2 млн рублей

Финансовый управляющий алтайского предпринимателя Сергея Ножкина, владевшего одним из крупнейших в регионе свиноводческим комплексом «Альтаир-Агро», выставил на торги 100 % акций компании, управлявшей активом. За весь пакет он намерен выручить не менее 2,2 млн рублей, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

Все 100 % акций пока принадлежат Сергею Ножкину, он являлся единственным владельцем «Альтаир-Агро». Однако свинокомплекс, в который вложено более 2 млрд рублей, ныне признан банкротом, та же судьба постигла и г-на Ножкина, бывшего поручителем по кредитам. Конкурсное производство в ООО «Альтаир-Агро» ввели в июне 2016 года. Иск о банкротстве компании подала ПСК «Синергия» (Барнаул), которой «Альтаир-Агро» задолжала 794,8 тысяч рублей. Всего же на момент введения конкурсного производства задолженность «Альтаир-Агро» перед кредиторами превысила 2,7 млрд рублей.

В марте 2017 года имущественный комплекс предприятия приобрела омская группа «Руском» за 596,9 млн рублей. Новый владелец планирует инвестировать 400 млн рублей в завершение строительства свинокомплекса и значительно нарастить производство свинины уже к 2019 году. По последним данным, новый собственник доставил 1849 так называемых «ремонтных свиноматок» из свинарников компании «Руском Агро», которые уже должны были опороситься.

Само юрлицо — ООО «Альтаир-Агро» — осталось неприкаянным. Сейчас финансовый управляющий попытается реализовать его с торгов, причем в его собственности самыми ценными активами сейчас остаются торговые марки («Мясье», «Щедриха» и другие). Заявки принимаются до 1 января 2018 года, тогда же состоится аукцион.