Рубцовчанину грозит серьезный срок за отчаянную попытку понравиться новой знакомой

2 ноября рубцовские полицейские задержали горожанина, который жестоко избил незнакомца, а после порезал его ножом. Таким образом, мужчина якобы хотел избавить новую знакомую от наскучившего сожителя, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в конце октября текущего года местный житель пришел в кафе, где познакомился с двумя молодыми женщинами. Он угостил барышень спиртным, за распитием которого одна из них пожаловалась, что у нее не складывается личная жизнь. При этом ее гражданский муж будто бы не желает съезжать с квартиры. Новый приятель дам оказался джентльменом и предложил свою помощь в выселении сожителя. Мужчина взял у рубцовчанки ключи и отправился к ней домой. Оказавшись в квартире, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, а затем ножом. Однако сожитель женщины остался в сознании и даже вызвал себе «скорую помощь», а также сотрудников полиции. После его доставили в медучреждение.

По данному факту возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. З ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемого сразу задержали, а потом и заключили под стражу. В настоящее время оперативники проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства совершенного преступления.