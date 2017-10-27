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Главная Лента новостей Рубцовчанину грозит серьезный срок за отчаянную попытку понравиться новой знакомой

Рубцовчанину грозит серьезный срок за отчаянную попытку понравиться новой знакомой

03.11.2017 15:24

2 ноября рубцовские полицейские задержали горожанина, который жестоко избил незнакомца, а после порезал его ножом. Таким образом, мужчина якобы хотел избавить новую знакомую от наскучившего сожителя, следует из сообщения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в конце октября текущего года местный житель пришел в кафе, где познакомился с двумя молодыми женщинами. Он угостил барышень спиртным, за распитием которого одна из них пожаловалась, что у нее не складывается личная жизнь. При этом ее гражданский муж будто бы не желает съезжать с квартиры. Новый приятель дам оказался джентльменом и предложил свою помощь в выселении сожителя. Мужчина взял у рубцовчанки ключи и отправился к ней домой. Оказавшись в квартире, подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком, а затем ножом. Однако сожитель женщины остался в сознании и даже вызвал себе «скорую помощь», а также сотрудников полиции. После его доставили в медучреждение.

По данному факту возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. З ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни с применением предмета, используемого в качестве оружия). Подозреваемого сразу задержали, а потом и заключили под стражу. В настоящее время оперативники проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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Комментарий

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Комментариев 3
Прокурор

03.11.2017 16:24

... отдала ключ? Привлечь, как соучастницу!
Обязательно привлечь

03.11.2017 16:46

за подстрекательство и содействие - сразу две статьи барышне подойдут
Барышням - шмарам.

03.11.2017 17:42

Вы чо, Бля ... дееспособных мужиков на свободной воле и так мало осталось - погосты ими переполнены... одни сидят... другие их охраняют... остальные спиваются от безработицы... да вы ещё, сцуки, им кровя пущщаете....
За подстрекательства - по полной отоваривать!