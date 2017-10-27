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Главная Лента новостей В Барнауле прошли обыски по делу экстремистской «Артподготовки»

В Барнауле прошли обыски по делу экстремистской «Артподготовки»

05.11.2017 11:49

В Барнауле проходят обыски у свидетелей по уголовному делу в отношении активиста «Артподготовки» Льва Веснина. Об этом порталу «ОВД-Инфо» сообщила бывший юрист штаба Алексея Навального Татьяна Бабич. Источники ИА «Банкфакс» также подтверждают информацию об оперативных действиях.

4 октября около 6:00 утра в дом к активисту движения «Артподготовка» Никите Ярных пришли с обыском. «В 6 утра зашли, положили на пол, надели наручники, изьяли жесткие диски, телефон, две рации, костюм охотничий камуфляжный. Доставили на пр. Калинина, 20 (ЦПЭ)», - известил в Facebook оппозиционер Антон Подчасов.

На «ОВД-Инфо» сообщается, что Ярных обратился к Бабич за юридической помощью. Она приехала в отдел полиции, куда его доставили после обыска для допроса, но из-за того, что Бабич не имеет статуса адвоката, к подзащитному ее не допустили. По какой статье обвиняется Лев Веснин она не знает. Следователь, разговаривавший с ней, сказал, что сейчас «задерживают много людей, очередь большая».

Как пишет ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе 3 октября выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4 - 5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков.

«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны», - сообщили в ЦОС. Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»). В ФСБ отметили, что «во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове».

Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете пропаганду насильственных действий.

26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края. Как сообщил ТАСС знакомый с материалами дела источник, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Вячеслава Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова в Москве во время согласованного митинга «За Россию против произвола и репрессий». Акция была приурочена к пятой годовщине событий на Болотной площади. По словам источника, заявления Мальцева имели преступный умысел и были направлены на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.

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Комментарий

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Комментариев 51
Deckman

05.11.2017 13:58

Всю эту сраную либерастню и активистов отправить в солнечный Магадан лет на30,на лесозагоровки,дабы их тупых мозгов лучше выветрилась госдеповская пропаганда!
Пусть приобщаються к Российским ценностям,как сказал бы товарищ Сталин!
Ну в квчестве бонуса , можно выдать пару саморезов и шуруповёрт,для прикручивания своего хозяйства,в знак протеста к плитке у нулевого километра!
КОМПАНИЯ Dеkman и К ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ артиллеристам бесплатно СВОИ !??

05.11.2017 14:49

ИНСТРУМЕНТЫ на 0 км. и ПРИГЛАШАЕТ Кукиша СОГОМОНА с дедом на экзекуцию последнего достояния развитого..
сергей

05.11.2017 14:57

В заголовке ошибку исправте,двоишники
Дискману и прочим дрожащим

05.11.2017 15:03

Революция в России неизбежна. Подобными силовыми акциями власть уже расписалась в своем будущем поражении. А вы думали, что позволив полиции (гестапо, охранке) нагло массово фабриковать дела против граждан , вы обезопасили себя ? Ваши суды, в настоящее время, бросают в тюрьмы умных деятельных людей (под эгидой борьбы с коррупцией и т.д.) Вы думаете, удержитесь ? История - это та наука, что не прошает плохого знания своих уроков
Deckmanу

05.11.2017 15:11

Сам ты госдеповский придурок и агент. Очутишься в ГУЛАГе, как враг народа, может тогда в себя придешь и завоешь, осознав какой режим поддерживал, но поздновато будет
Dekman НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ!! СВЕРЛИТЕ ДЫРКИ заготовки на 0 километре !!

05.11.2017 15:20

КУКИШИ...... в пути к дырочкам !!
Deckman

05.11.2017 15:32

Я рад за своих родителей,которые расстреливали врагов народа в 1937 году,но маласть промахнулиссь , моча родоков выродков,сосущих бабло из госдеповской соски!
ОЙ МАМО, МАМО Dekoman ! Dekoman !! - ПОЮТ на 0 км !!!

05.11.2017 16:19

ВООДУШЕВЛЁННЫЕ ИДЕЕЙ DEKMANA ....... КУКИШИ......СОГОМОНЧИКИ!!
КУКИШИ..... УНИЧТОЖАЙТЕ ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА 0 км. БАРНАУЛА ! ПО !!

05.11.2017 16:47

ПРИЗЫВУ ГУРУ Dekmana !!
дерзай активист-на каторгу в Туруханский край!

05.11.2017 16:48

неповзрослевшие детки - Ирных , Песнин, Пабич , Подгасов....
хуле "юрист" прётся в отдел без корок ватоката помогать?
дежурный следователь ей кусп показывал ?
ей всех задержанных демонстрировали?
Эх, Танька , языкомболтайка.
киздеть в Он-тырнети и вступать во всякое гамно всеми копытами , оказывается
чревато нарушением утреннего сна на ледяном полу в КПЗ.

Deckman

05.11.2017 17:33

рубанок, гнида, я тебе костыль твой в глотку засуну.
Deckman

05.11.2017 17:35

Главредам: почему вы допускаете подобный беспредел, когда вскяие гниды типа рубанка пишут под чужими никами? Вы еще хуже амика, там хотя бы подобное воровство запрещено, а здесь просто помойка какая-то. Скатились в дегенеративную клоаку желтой прессы. Попомните, вам это просто так не сойдет. Вы просто потеряете доверие читателей из-за такой политики.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

05.11.2017 17:38

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края....
Как сообщил прокурор Носков Д С он также с иском обратился в суд, чтобы признать тандем- "Дважды Коронованный казнокрад в Законе и его ППЖ и фаворитку" представляющие во власти ПЖиВ - за хищение бюджетных средств, продажу имущества подставным лицам по заниженной цене - признать бюджетными экстремистами, т.к. они имели и до сих пору имеют преступный умысел на формирование в умах граждан РФ, что им всё всё можно, а иным нельзя. И пока они правы, Сашко Карлин своих не сдаёт, даже если среди его окружения имеются лица склонные и имеющие опыт в НДСХ, а возможно и педофилы. Время покажет.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

ru.банок

05.11.2017 17:42

Простите меня, защеканца старого, я сегодня опять отсосал у всего руководства свой партийной ячейки с проглотом, а они все пьяные со вчерашнего перепоя (на радостях по случаю праздника перепились и переиплись все скопом), вот меня и вштырило тож... Лежу сейчас в канаве голый, блюю и онанирую, распевая "Красная армия всех сильней", и попутно сюда строчу всякую чушь, которую сам, правда, плохо понимаю... так что уж простите меня, говнюка старого за то, что я такой говнюк.
Deckman

05.11.2017 18:32

Извините, виноват.
От природы дурковат.
гость

05.11.2017 18:40

Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью.
--------------------------------------------------
Непонятно, в каком городе нашли зажигательную смесь. Надеюсь, где-то далеко от нас.
Deckman

05.11.2017 19:06

Двум рубанкоголовым 3,14дарасам не по нраву комментарии Deckman'а :)
гостю

05.11.2017 19:25

Ясное дело, что никаких "бутылок со смесью " не было. Но в уголовном деле еще как будут, а также соответствуюшие заключения экспертиз
гость

05.11.2017 19:29

Дискману и прочим дрожащим писал(а):
Подобными силовыми акциями

Если эта операция против "Артподготовки"идет по всей стране, неудивительно, что задержали барнаульских участников. Превентивное мероприятие. Полагаю, что это даже в интересах задержанных. Если что-то где-то произойдет , они не причем, сидевши в это время.
ПРИКРУЧИВАЙ Dekman САМОРЕЗАМИ своё ХОЗЯЙСТВО на 0 км !!

05.11.2017 19:35

ОСТАТОК НА СДАЧУ ВАУЧЕРАМ. кусочек развитого народного С- ма к плиточкам!! О цэ и будэ артиллерия !
Deckman

05.11.2017 20:02

Наташка НОДовская дура, твой лечащий врач мне сказал, что ты на прошлое крещение, когда ныряла в прорубь с криком "Слава Путину!", случайно мандой ко дну примерзла, и пришлось вызывать бригаду МЧСников, чтобы тебя отколупать со дна. В результате у тебя мозх отмерз полностью, поэтому тебя взяли в НОД, у вас туда только таких контуженных берут.
На потеху и усиленного соплежуйства НОД -дурочкам

05.11.2017 20:13

проходят обыски....
Deckman

05.11.2017 20:14

От природы дурковат.
Потому не виноват.
Баба Фрося Алтайский край Россия

05.11.2017 20:19

А сколько лет этому активисту Льву Венину ? А не звиздёжь ли эта вся шоу в отношении Алексея Навального ? А почему воров -экстремистов не задеоживает ФСБ ? Которые всех пенсионеров (я к ним отношусь и другое нищее сословие) не задеоживает ФСБ ? Или нет команды ФАС ? Да поймите все мы не вечны и нищие и миллиардеры , хоть обложи могилу долларами , вонять будем одинаково !!!! И то , что звиздит миллиардер всея Русси Гундяй , давно уже многие жители страны поняли КТО ОНО!!! Я жила , как человек при СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ , а сейчас с моей пенсией в пору у ЕСПЧ просить защиты . Да здаравствует Красный Октябрь и пусть вернётся лозунг -ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ ,А НЕ ВОЛК , КАК СЕЙЧАЧ. И пусть народ поймёт , что воры от НЕ ЕДИНОЙ НАМ враги !!!. Вот так я понимаю сейчас , будь она проклята эту власть , если у меня от пенсии не остаётся купить себе раз в месяц 100 граммов мяса.
Deckman

05.11.2017 22:41

Бабусь, тебе не 100 гр мяса надо, а 9 гр свинца в твою тупую бошку!
Dekman ГОТОВ С БАБОЙ ФРОСЕЙ Вь ШТАБЬ НАВАЛЬНОГО !!

05.11.2017 23:09

прогулятьси, ДА НЕ МОГЁТ при прикрученном ХОЗЯЙСТВИ на пару собственных саморезов 9гр. собственного БОнуса!!
гость

05.11.2017 23:19

Deckman писал(а):
Бабусь, тебе не 100 гр мяса надо, а 9 гр свинца в твою тупую бошку!

Что за экстремистские высказывания? К чему призывает Deckman?
Любопытный

05.11.2017 23:28

гость писал(а):
К чему призывает Deckman?

Говорят, Deckmanа, одетого в камуфляж, видели на вокзале. Покупал плацкартный билет в Украину.
Deckman

05.11.2017 23:42

Я вас всех, всю рубанкообразную сволоту, в сраку ипал.
Deckman

05.11.2017 23:45

Да уж... Превратился сайт в помойку, раз тут таким, как обрыганок разрешают право голоса иметь. Жаль, что в ходе гайдаровских реформ эта падаль не сдохла. Ну да ничего, скоро его любимое пуйло так тарифы на ЖКХ и цены на продукты взвинтит, что эта псина сама себе при жизни пойдет деревянный макинтош покупать, которым так любит других пугать (вернее, думает, что пугает).
Dekman ОТКРЫЛ СВОЁ ДЕВИЧЬЕ ЛИЧИКО !?? КУКИША........

05.11.2017 23:50

СОГОМОНЧИКА..
Deckman

05.11.2017 23:53

Наташка НОДовская дура, мне твой лечащий врач сказал, что ты на митингах подрабатываешь тем, что открываешь всем прохожим свою *опу. А кто доплачивает, так тех еще ею и обслуживаешь.
Deckman

05.11.2017 23:56

Наташка НОДовская дура, мне твой лечащий врач сказал, что ты собираешь скоро во славу рашки и пуйла лично прикрутить на саморезы свою мандень к керченскому мосту.
Любопытный

05.11.2017 23:57

Deckman писал(а):
Я вас всех

Если Deckman уехал в Украину , то на сайте самозванец. В плацкарте нет Wi-Fi.
Deckman

06.11.2017 00:00

Вы все тупые. За флакон боярки последний миллиграмм мозгов продали. Так вам и надо, бха-гагагагага!
Deckman

06.11.2017 00:08

Кстати, обрыганок, я тут твои коменты, где ты призываешь к расстрелам и прочей муйне, заскринил, и в понедельник передам куда следует. Посмотрим, что ты будешь пиликать язычишком своим поганым, каким смелым ты будешь, когда тебя за яйца компетентные органы возьмут. Если ты думаешь, что писанина от чужого лица снимет с тебя ответственность за твои высказывания, ты глубоко заблуждаешься. На трешку ты себе уже наговорил, думаю, что в тюрячке ты и сдохнешь, когда будешь ее отбывать.
19-25 уточнение по делу

06.11.2017 00:46

в нём и застольная фотка Мальтсева-бывшего околотошного
с циганями-конокрадами в Румынии вчера в 16-59 имеется -
цуйка в стаканах , мамалыга на блюде и хари у всех довольные , блестят рандолевыми зубами.
Вот у них праздник - табун с золотыми подковами увели через границу ,
малолетних дэбилов на кичу определили.
Грабь-Бухай-Отдыхай , Романтика Ромалэ !
А я считаю, что у Мальцева

06.11.2017 03:43

правильная тактика, а про всякие смеси полная лажа, их могли легко подложить те же, кто незаконно арестовывал. А в России в любом случае будет либо переворот либо война. Накалена не только атмосфера, а все и всё вокруг. Терпение народа лопается, все уже всё понимают. Старики все вымирают с голоду, молодёжь спилась, безработица, нищета, разруха, а вы хотите царствия и процветания? Так не бывает! За всё в жизни рано или поздно приходит Расплата! Поживём увидим! Статейка явно считаю заказная перед выборами, надо же хоть как то но обгадить Алексея Навального. Люди то не дураки. А Мальцев во всём стопроцентно прав, так же как и Навальный, вот так я считаю.
Рома

06.11.2017 08:47

Опять на Руси как при Орде (да и коммунистах-крепостниках), если русак голову поднял ее тут же рубили. Ничего не меняется, пока последнего руса не истребят. кстати "рубанки-натахи" -это идеальные продукты тысячелетней селекции холопы-рабы без флага, Родины, совести и чести, да и национальности у них нет.
А вот ПолитСиб РУ про другую артподготовку пишет

06.11.2017 09:20

Кто подставляет Александра Карлина в рейтингах?

Опубликованный на днях очередной Национальный рейтинг губернаторов, в котором глава Алтайского края Александр Карлин занял 24 место, вызвал в регионе бурную реакцию. С одной стороны, чиновники правительства края пиарили рейтинг в соцсетях и государственных СМИ. С другой стороны, к объективности рейтинга возникли вполне обоснованные вопросы.

По итогам 2016 года в Национальном рейтинге губернаторов Александр Карлин занял 83 место. «Не только наблюдатели ЦИК «Рейтинг», но, похоже, так же и федеральный центр стали не очень жаловать возрастных региональных глав. Но помимо возраста в «Национальном рейтинге» против Александра Богдановича сыграли многие другие факторы. Например, нетривиальные результаты и бэкграунд Единого дня голосования», - комментировали тогда составители рейтинга. Под нетривиальными результатами Единого дня голосования, видимо, имелся самый низкий в стране результат голосования за «Единую Россию» на выборах Государственной Думы.
Патриот

06.11.2017 10:46

Правильно делают, что гасят всю эту мразь, которая за бабло страну продают... Нашлись "правдолюбы"... Ни флага, ни Родины...
Ru.банок

06.11.2017 10:48

Декману на пост от 08 .000000000.
Убогий,ты свои высеры на этом уважаемом всеми сайте,когда оффнищся?
Твои 2 просента ещё спят в СИЗО,забивай с ними случку!
Понедельник настал , а Вы сударь зассали передовать,что хотели,куда хотели?
Но госдеп Пенндостана всегда с тобой,а Ленина 30,с НАМИ!
гость

06.11.2017 11:24

худрук в бегах , актёры в сизо . а газопроводы и опоры лэп - взорваны террористами в крыму .
вот всё , что нужно знать о ф с б .
гость

06.11.2017 11:48

Не надо путать реальную жизнь и виртуальное пространство. В этом-то и прелесть интернета: здесь не физические Вася и Петя дискутируют, а в чистом виде идет борьба идей. Не важно, кто под каким ником пишет комментарий. Это не принципиально. Ты высказал свою точку зрения, аргументировал. Тебя кто-то поддержал, кто-то нет. И это не зависит от того, какая у тебя фамилия. Называйся как хочешь. Персона автора не имеет значения.
хахахахаха

06.11.2017 12:33

а охотничий камуфляж-то зачем изъяли мусара?))) запрещенная вещь? полудурки бля...
Обычный ветеран

06.11.2017 12:46

Да, обычный ветеран, по документам и по жизни! Кому чо, а нам даже пенсию хоть на денёк раньше не дали... С праздником всех, ога! Спасибо , родненькие при власти!
Декману

06.11.2017 12:57

поганый стукач и ублюдок рубанок-отрыганок состоит в штате БФ на должности разогревщика. Работа у этой мрази такая, Главредша не даст соврать.
ЭТО У Dekmana ИЗЬЯЛИ САМОРЕЗЫ и ШУРУПОВЁРТ И ТЕМ СОРВАЛИ !??

06.11.2017 13:24

на АЛТАЕ ВСЮ АРТПОДГОТОВКУ.. Бегает теперь Dekman с не прикрученным наследством РАЗВИТОГО с - ма .....
НЕ МОЖЕТ ПРИОБЩИТЬСЯ к Российским ценностям, как говорил товарищ СТАЛИН.
И теперь ЕГО ЖДЭ знакомство с солнечным МАГАДАНОМ лет на 30, лесозаготовки, дабы из его тупых мозгов выветрилась усякая ПРОПОГАНДА.
кость

06.11.2017 13:26

В своё время жандармы много кого арестовывали, отправляли в ссылку, в тюрьму и так далее. Но не помогло. И сейчас не поможет.
Deckman

06.11.2017 14:35

старой паскуде рубанку

Сучья тварь, ты подожди пока, это дело не сразу делается. Но ты уже попал по полной. Уже сидишь за компом, роняя катехи из штанов. Представляю, что с тобой будет, когда тебя к следователю на ковер вызовут. Вот ты и поедешь как раз варежки шить и лес валить, вместе с дурой нодовской Наташкой, в тот самый солнечный Магадан, коим ты тут всех пугаешь. И вся тупорылая вата тоже скоро следом за тобой туда поедет, а то дружкам пуйла не хватает на новые яхты и виллы, а экономика в раше висит как твой вялый в штанах, которым ты уже лет 100 не пользуешься, - вот и будете работать, вас много, тупых олигофренов, как раз рабских ручонок ваших хватит для этого.
ИСПОВЕДЬ АРТЕЛЛЕРИСТА РАЗВИТОГО... DEKMANA !!!

06.11.2017 15:01

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