В Барнауле прошли обыски по делу экстремистской «Артподготовки»

05.11.2017 11:49
В Барнауле проходят обыски у свидетелей по уголовному делу в отношении активиста «Артподготовки» Льва Веснина. Об этом порталу «ОВД-Инфо» сообщила бывший юрист штаба Алексея Навального Татьяна Бабич. Источники ИА «Банкфакс» также подтверждают информацию об оперативных действиях.
4 октября около 6:00 утра в дом к активисту движения «Артподготовка» Никите Ярных пришли с обыском. «В 6 утра зашли, положили на пол, надели наручники, изьяли жесткие диски, телефон, две рации, костюм охотничий камуфляжный. Доставили на пр. Калинина, 20 (ЦПЭ)», - известил в Facebook оппозиционер Антон Подчасов.
На «ОВД-Инфо» сообщается, что Ярных обратился к Бабич за юридической помощью. Она приехала в отдел полиции, куда его доставили после обыска для допроса, но из-за того, что Бабич не имеет статуса адвоката, к подзащитному ее не допустили. По какой статье обвиняется Лев Веснин она не знает. Следователь, разговаривавший с ней, сказал, что сейчас «задерживают много людей, очередь большая».
Как пишет ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе 3 октября выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4 - 5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков.
«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны», - сообщили в ЦОС. Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»). В ФСБ отметили, что «во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове».
Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете пропаганду насильственных действий.
26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края. Как сообщил ТАСС знакомый с материалами дела источник, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Вячеслава Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова в Москве во время согласованного митинга «За Россию против произвола и репрессий». Акция была приурочена к пятой годовщине событий на Болотной площади. По словам источника, заявления Мальцева имели преступный умысел и были направлены на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.
05.11.2017 13:58
Пусть приобщаються к Российским ценностям,как сказал бы товарищ Сталин!
Ну в квчестве бонуса , можно выдать пару саморезов и шуруповёрт,для прикручивания своего хозяйства,в знак протеста к плитке у нулевого километра!
05.11.2017 14:49
05.11.2017 14:57
05.11.2017 15:03
05.11.2017 15:11
05.11.2017 15:20
05.11.2017 15:32
05.11.2017 16:19
05.11.2017 16:47
05.11.2017 16:48
хуле "юрист" прётся в отдел без корок ватоката помогать?
дежурный следователь ей кусп показывал ?
ей всех задержанных демонстрировали?
Эх, Танька , языкомболтайка.
киздеть в Он-тырнети и вступать во всякое гамно всеми копытами , оказывается
чревато нарушением утреннего сна на ледяном полу в КПЗ.
05.11.2017 17:33
05.11.2017 17:35
05.11.2017 17:38
...26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края....
Как сообщил прокурор Носков Д С он также с иском обратился в суд, чтобы признать тандем- "Дважды Коронованный казнокрад в Законе и его ППЖ и фаворитку" представляющие во власти ПЖиВ - за хищение бюджетных средств, продажу имущества подставным лицам по заниженной цене - признать бюджетными экстремистами, т.к. они имели и до сих пору имеют преступный умысел на формирование в умах граждан РФ, что им всё всё можно, а иным нельзя. И пока они правы, Сашко Карлин своих не сдаёт, даже если среди его окружения имеются лица склонные и имеющие опыт в НДСХ, а возможно и педофилы. Время покажет.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
05.11.2017 17:42
05.11.2017 18:32
От природы дурковат.
05.11.2017 18:40
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Непонятно, в каком городе нашли зажигательную смесь. Надеюсь, где-то далеко от нас.
05.11.2017 19:06
05.11.2017 19:25
05.11.2017 19:29
Если эта операция против "Артподготовки"идет по всей стране, неудивительно, что задержали барнаульских участников. Превентивное мероприятие. Полагаю, что это даже в интересах задержанных. Если что-то где-то произойдет , они не причем, сидевши в это время.
05.11.2017 19:35
05.11.2017 20:02
05.11.2017 20:13
05.11.2017 20:14
Потому не виноват.
05.11.2017 20:19
05.11.2017 22:41
05.11.2017 23:09
05.11.2017 23:19
Что за экстремистские высказывания? К чему призывает Deckman?
05.11.2017 23:28
Говорят, Deckmanа, одетого в камуфляж, видели на вокзале. Покупал плацкартный билет в Украину.
05.11.2017 23:42
05.11.2017 23:45
05.11.2017 23:50
05.11.2017 23:53
05.11.2017 23:56
05.11.2017 23:57
Если Deckman уехал в Украину , то на сайте самозванец. В плацкарте нет Wi-Fi.
06.11.2017 00:00
06.11.2017 00:08
06.11.2017 00:46
с циганями-конокрадами в Румынии вчера в 16-59 имеется -
цуйка в стаканах , мамалыга на блюде и хари у всех довольные , блестят рандолевыми зубами.
Вот у них праздник - табун с золотыми подковами увели через границу ,
малолетних дэбилов на кичу определили.
Грабь-Бухай-Отдыхай , Романтика Ромалэ !
06.11.2017 03:43
06.11.2017 08:47
06.11.2017 09:20
Опубликованный на днях очередной Национальный рейтинг губернаторов, в котором глава Алтайского края Александр Карлин занял 24 место, вызвал в регионе бурную реакцию. С одной стороны, чиновники правительства края пиарили рейтинг в соцсетях и государственных СМИ. С другой стороны, к объективности рейтинга возникли вполне обоснованные вопросы.
По итогам 2016 года в Национальном рейтинге губернаторов Александр Карлин занял 83 место. «Не только наблюдатели ЦИК «Рейтинг», но, похоже, так же и федеральный центр стали не очень жаловать возрастных региональных глав. Но помимо возраста в «Национальном рейтинге» против Александра Богдановича сыграли многие другие факторы. Например, нетривиальные результаты и бэкграунд Единого дня голосования», - комментировали тогда составители рейтинга. Под нетривиальными результатами Единого дня голосования, видимо, имелся самый низкий в стране результат голосования за «Единую Россию» на выборах Государственной Думы.
06.11.2017 10:46
06.11.2017 10:48
Убогий,ты свои высеры на этом уважаемом всеми сайте,когда оффнищся?
Твои 2 просента ещё спят в СИЗО,забивай с ними случку!
Понедельник настал , а Вы сударь зассали передовать,что хотели,куда хотели?
Но госдеп Пенндостана всегда с тобой,а Ленина 30,с НАМИ!
06.11.2017 11:24
вот всё , что нужно знать о ф с б .
06.11.2017 11:48
06.11.2017 12:33
06.11.2017 12:46
06.11.2017 12:57
06.11.2017 13:24
НЕ МОЖЕТ ПРИОБЩИТЬСЯ к Российским ценностям, как говорил товарищ СТАЛИН.
И теперь ЕГО ЖДЭ знакомство с солнечным МАГАДАНОМ лет на 30, лесозаготовки, дабы из его тупых мозгов выветрилась усякая ПРОПОГАНДА.
06.11.2017 13:26
06.11.2017 14:35
Сучья тварь, ты подожди пока, это дело не сразу делается. Но ты уже попал по полной. Уже сидишь за компом, роняя катехи из штанов. Представляю, что с тобой будет, когда тебя к следователю на ковер вызовут. Вот ты и поедешь как раз варежки шить и лес валить, вместе с дурой нодовской Наташкой, в тот самый солнечный Магадан, коим ты тут всех пугаешь. И вся тупорылая вата тоже скоро следом за тобой туда поедет, а то дружкам пуйла не хватает на новые яхты и виллы, а экономика в раше висит как твой вялый в штанах, которым ты уже лет 100 не пользуешься, - вот и будете работать, вас много, тупых олигофренов, как раз рабских ручонок ваших хватит для этого.
06.11.2017 15:01