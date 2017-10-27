В Барнауле прошли обыски по делу экстремистской «Артподготовки»

В Барнауле проходят обыски у свидетелей по уголовному делу в отношении активиста «Артподготовки» Льва Веснина. Об этом порталу «ОВД-Инфо» сообщила бывший юрист штаба Алексея Навального Татьяна Бабич. Источники ИА «Банкфакс» также подтверждают информацию об оперативных действиях.

4 октября около 6:00 утра в дом к активисту движения «Артподготовка» Никите Ярных пришли с обыском. «В 6 утра зашли, положили на пол, надели наручники, изьяли жесткие диски, телефон, две рации, костюм охотничий камуфляжный. Доставили на пр. Калинина, 20 (ЦПЭ)», - известил в Facebook оппозиционер Антон Подчасов.

На «ОВД-Инфо» сообщается, что Ярных обратился к Бабич за юридической помощью. Она приехала в отдел полиции, куда его доставили после обыска для допроса, но из-за того, что Бабич не имеет статуса адвоката, к подзащитному ее не допустили. По какой статье обвиняется Лев Веснин она не знает. Следователь, разговаривавший с ней, сказал, что сейчас «задерживают много людей, очередь большая».

Как пишет ТАСС со ссылкой Центр общественных связей ФСБ России, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе 3 октября выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4 - 5 ноября 2017 года резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков.

«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны», - сообщили в ЦОС. Изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России («Покушение на террористический акт»). В ФСБ отметили, что «во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове».

Незарегистрированное межрегиональное общественное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым для организации в России «революции», напомнили в ФСБ. В июле 2017 года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в Интернете пропаганду насильственных действий.

26 октября Красноярский краевой суд признал движение «Артподготовка» экстремистским. С иском об этом и о запрете движения в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края. Как сообщил ТАСС знакомый с материалами дела источник, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Вячеслава Мальцева 6 мая на проспекте Сахарова в Москве во время согласованного митинга «За Россию против произвола и репрессий». Акция была приурочена к пятой годовщине событий на Болотной площади. По словам источника, заявления Мальцева имели преступный умысел и были направлены на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.