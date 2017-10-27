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Главная Лента новостей I'll be back: житель алтайского села в надежде стать героем пытался взорвать соседский дом

I'll be back: житель алтайского села в надежде стать героем пытался взорвать соседский дом

07.11.2017 10:56

Устроенный погром
Устроенный погром

5 ноября в поселке Студенческий Алтайского края пьяный мужчина проник в дом своих соседей и начал крушить там все, что попадалось под руку. Выпустив пар, сельчанин решил взорвать дом, информирует сообщество Barnaul22 «ВКонтакте».

По данным правоохранителей, в планах у злоумышленника было воплотить в жизнь классическую сцену из боевиков. Он открыл газовые конфорки, облил маслом порог и пытался его поджечь. Мужчине хотелось, чтобы постройка феерично взорвалась за его спиной в момент ухода. Когда «героя боевика» задержали полицейские, он сам все рассказал представителям власти и пояснил, что до последнего считал происходящее своим сном. Причиной такого необычного состояния стало злоупотребление алкоголем. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Фото: PrintScreen сюжета «Вести22. Дежурная часть»

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Комментарий

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Комментариев 2
СКОЛЬКО Dekmanow появилось !!

07.11.2017 13:49

на Алтае?
и снится им не рокот космодрома

07.11.2017 14:24

зачем проник лунатик насмотревшись классики по нашему ТВ