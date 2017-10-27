I'll be back: житель алтайского села в надежде стать героем пытался взорвать соседский дом

Устроенный погром

5 ноября в поселке Студенческий Алтайского края пьяный мужчина проник в дом своих соседей и начал крушить там все, что попадалось под руку. Выпустив пар, сельчанин решил взорвать дом, информирует сообщество Barnaul22 «ВКонтакте».



По данным правоохранителей, в планах у злоумышленника было воплотить в жизнь классическую сцену из боевиков. Он открыл газовые конфорки, облил маслом порог и пытался его поджечь. Мужчине хотелось, чтобы постройка феерично взорвалась за его спиной в момент ухода. Когда «героя боевика» задержали полицейские, он сам все рассказал представителям власти и пояснил, что до последнего считал происходящее своим сном. Причиной такого необычного состояния стало злоупотребление алкоголем. По данному факту уже возбудили уголовное дело.