×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Торнадо» над Рубцовском

7 |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
40
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

270

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Юбилейная выставка учеников художественной школы Бийска открылась в музее Чуйского тракта
Китайцы, американцы, немцы: кого за рубежом интересует недвижимость в Барнауле
«Балтийский лизинг» совместно с Mitsubishi реализует программу «Diamond car»
Волейбольный «Университет» впервые в сезоне выиграл выездную игру


Резонанс
Темы недели
«Коммунального менеджера» из ЗАТО «Сибирский» на полгода оставили под домашним арестом
50
Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте
29
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

19
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей В Барнауле мужчина попытался совершить акт самосожжения прямо во дворе жилого дома

В Барнауле мужчина попытался совершить акт самосожжения прямо во дворе жилого дома

07.11.2017 08:51

Житель Барнаула попытался совершить акт самосожжения во дворе многоквартирного жилого дома, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте». Медикам удалось его спасти, сейчас он находится в ожоговом центре, сообщают подписчики.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 21:40 5 ноября во дворе дома по улице Панфиловцев, 5, который расположен неподалеку от пересечения улиц Попова и Энтузиастов. «Несколько минут назад по улице Панфиловцев 5, под окнами дома, мужчина облил себя бензином и поджег», — написали свидетели происшествия примерно в 21:46. Очевидцы сразу вызвали «скорую помощь», через несколько минут экипаж был на месте. Мужчина находился в сознании, но получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, сообщили очевидцы.

В ГУ МВД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» подтвердили информацию о произошедшем. Сейчас по факту проводится проверка. Жизни мужчины на утро 7 ноября ничто не угрожает, сообщили в ведомстве.

По словам одного из участников сообщества, пострадавший злоупотреблял спиртным. Жена выгнала его из дома и в очередной раз не пустила в квартиру. После этого мужчина и решил себя поджечь, вероятно, решив привлечь внимание к своей ситуации.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
ФигВам

07.11.2017 09:33

"Жена выгнала его из дома..."
Да, бабы до добра не доведут. Эмансипация их просто развратила.
При "Домострое" такого бы в принципе и быть не могло.
=/ооо\

07.11.2017 10:00

А зачем такое ЧМО в доме, надо и соседям наказать чтобы его пинали дальше от двора. Усыплять надо таких, чтобы другим жить не мешали.
жена

07.11.2017 10:08

Пить надо меньше. А работать больше.
Пузырёк

07.11.2017 11:19

А кто из них являлся Родитель 1 , а кто Родителем 2?
ОЧЕРЕДНОЙ Dekman , ПОТЕРЯЛ ВИДНО СВОИ !??

07.11.2017 13:41

САМОРЕЗЫ НА НУЛЕВОМ км по ПЬЯНИ....