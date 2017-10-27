В Барнауле мужчина попытался совершить акт самосожжения прямо во дворе жилого дома

Житель Барнаула попытался совершить акт самосожжения во дворе многоквартирного жилого дома, сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте». Медикам удалось его спасти, сейчас он находится в ожоговом центре, сообщают подписчики.

По словам очевидцев, инцидент произошел около 21:40 5 ноября во дворе дома по улице Панфиловцев, 5, который расположен неподалеку от пересечения улиц Попова и Энтузиастов. «Несколько минут назад по улице Панфиловцев 5, под окнами дома, мужчина облил себя бензином и поджег», — написали свидетели происшествия примерно в 21:46. Очевидцы сразу вызвали «скорую помощь», через несколько минут экипаж был на месте. Мужчина находился в сознании, но получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в ожоговый центр, сообщили очевидцы.

В ГУ МВД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» подтвердили информацию о произошедшем. Сейчас по факту проводится проверка. Жизни мужчины на утро 7 ноября ничто не угрожает, сообщили в ведомстве.

По словам одного из участников сообщества, пострадавший злоупотреблял спиртным. Жена выгнала его из дома и в очередной раз не пустила в квартиру. После этого мужчина и решил себя поджечь, вероятно, решив привлечь внимание к своей ситуации.