Маршрутный автобус сбил пешехода на «мрачной» барнаульской улице

07.11.2017 11:32
7 ноября рано утром жительница Барнаула оказалась под колесами разогнавшегося автобуса на пересечении улиц Попова и Юрина. Как рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте», женщину с серьезными травмами увезли в городскую больницу № 1.
В городской ГИБДД уточнили, что инцидент случился в 7:30 в районе дома № 291 на улице Юрина. По предварительным данным, 40-летний водитель пассажирского автобуса Scania, который следовал по городскому маршруту № 53, наехал на горожанку. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи», которые увезли пострадавшую в больницу.
Между тем свидетели аварии разделились в Сети на две группы. Одни считают, что в случившемся виноват водитель маршрутного автобуса, который успел набрать приличную скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. От резкого торможения якобы пострадала не только пешеход, но и пассажиры автобуса, которые стояли в проходе и не смогли удержаться от падения. Другие полагают, что причиной ДТП стало отсутствие нормального освещения на данном участке дороги. Горожане заявляют, что происшествия там случаются довольно часто именно поэтому.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
07.11.2017 12:45
07.11.2017 14:26