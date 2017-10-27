Маршрутный автобус сбил пешехода на «мрачной» барнаульской улице

Очевидцы помогают пострадавшей подняться

7 ноября рано утром жительница Барнаула оказалась под колесами разогнавшегося автобуса на пересечении улиц Попова и Юрина. Как рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте», женщину с серьезными травмами увезли в городскую больницу № 1.

В городской ГИБДД уточнили, что инцидент случился в 7:30 в районе дома № 291 на улице Юрина. По предварительным данным, 40-летний водитель пассажирского автобуса Scania, который следовал по городскому маршруту № 53, наехал на горожанку. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи», которые увезли пострадавшую в больницу.

Между тем свидетели аварии разделились в Сети на две группы. Одни считают, что в случившемся виноват водитель маршрутного автобуса, который успел набрать приличную скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. От резкого торможения якобы пострадала не только пешеход, но и пассажиры автобуса, которые стояли в проходе и не смогли удержаться от падения. Другие полагают, что причиной ДТП стало отсутствие нормального освещения на данном участке дороги. Горожане заявляют, что происшествия там случаются довольно часто именно поэтому.