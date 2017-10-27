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Главная Лента новостей Маршрутный автобус сбил пешехода на «мрачной» барнаульской улице

Маршрутный автобус сбил пешехода на «мрачной» барнаульской улице

07.11.2017 11:32

Очевидцы помогают пострадавшей подняться
Очевидцы помогают пострадавшей подняться

7 ноября рано утром жительница Барнаула оказалась под колесами разогнавшегося автобуса на пересечении улиц Попова и Юрина. Как рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте», женщину с серьезными травмами увезли в городскую больницу № 1.

В городской ГИБДД уточнили, что инцидент случился в 7:30 в районе дома № 291 на улице Юрина. По предварительным данным, 40-летний водитель пассажирского автобуса Scania, который следовал по городскому маршруту № 53, наехал на горожанку. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На место ДТП прибыли сотрудники «скорой помощи», которые увезли пострадавшую в больницу.

Между тем свидетели аварии разделились в Сети на две группы. Одни считают, что в случившемся виноват водитель маршрутного автобуса, который успел набрать приличную скорость и даже не попытался притормозить перед пешеходным переходом. От резкого торможения якобы пострадала не только пешеход, но и пассажиры автобуса, которые стояли в проходе и не смогли удержаться от падения. Другие полагают, что причиной ДТП стало отсутствие нормального освещения на данном участке дороги. Горожане заявляют, что происшествия там случаются довольно часто именно поэтому.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
пешеход

07.11.2017 12:45

Умудрился же,а? Город-то пустынный , даже неуклюжие пенсионеры дома сидят без копейки денех. Нуачо, Боря-то Трофимов жирует и празднует со своими товарисчами по единству... Жирует!В комсомоле научился... Брехать со всех трибун. Паршивую копеечную пенсию, и то дать не могут хоть на денёк раньше в честь Праздников .
Похоже изголодавшись за три выходных

07.11.2017 14:26

побочный эффект - поток желчи на окружающих