Торговец «животворящей» колбасой вернулся к работе после отравления жителей Заринска

Торговец на посту

Жители Заринска обнаружили на проспекте Строителей молодого торговца мясом, продукцией которого недавно серьезно отравилось несколько горожан, сообщает газета «Наш город Заринск» в «Одноклассниках». Несмотря на запреты Роспотребнадзора и арест прежнего товара, он продолжил работать на привычном месте, не потрудившись запастись санитарной книжкой и документами на мясную продукцию.

К местным журналистам обратилась горожанка, которая рассказала о своем печальном опыте покупки колбасы. Как удалось выяснить, 16 сентября текущего года на проспекте Строителей, 21 (около магазина «Мария-Ра») она приобрела у уличного торговца колбасу, чтобы угостить коллег по работе. «Я спросила у продавца, какая свежая и вкусная колбаса? Ответ был – «Вся!» Заплатила за товар 200 рублей. Пришла на работу, попили с коллегами чай с бутербродами с этой колбасой. Продукт пах вкусно, только колбаса была не плотной, а рыхлой. Нас это не насторожило. Спустя время решили попить чай еще раз. Разрезали колбасу, а там опарыши… Вечером у одной из сотрудниц заболел живот и открылась рвота, позже плохо стало и остальным. В больницу не обращались, так как были выходные дни, и все симптомы в течение суток купировали с помощью лекарств из аптеки», - рассказала женщина.

Горожанка обратилась с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. После этого последовала проверка деятельности данной торговой точки, по результатам которой выявили большое количество нарушений. Так, гражданин продавал мясные и колбасные изделия, молочную продукцию без этикеток, вкладышей с обязательной информацией о наименовании пищевой продукции, сроке ее годности и условиях хранения. Кроме того, на момент осмотра сам продавец находился на рабочем месте без санитарной одежды и головного убора, а также без личной медицинской книжки. Специалисты ведомства составили протокол и арестовали у мужчины 22 партии товара (121,63 кг), а его самого должны были привлечь к административной ответственности.

Через некоторое время горожане вновь увидели нарушителя на том же самом месте. Желание мужчины накормить жителей Заринска «вкусной и качественной продукцией» не сломили ни жалобы граждан, ни меры Роспотребнадзора. В связи с этим пострадавшие призывают других покупателей быть бдительнее и обходить стороной сомнительных торговцев.