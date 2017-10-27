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Главная Лента новостей Торговец «животворящей» колбасой вернулся к работе после отравления жителей Заринска

Торговец «животворящей» колбасой вернулся к работе после отравления жителей Заринска

07.11.2017 12:29

Торговец на посту
Торговец на посту

Жители Заринска обнаружили на проспекте Строителей молодого торговца мясом, продукцией которого недавно серьезно отравилось несколько горожан, сообщает газета «Наш город Заринск» в «Одноклассниках». Несмотря на запреты Роспотребнадзора и арест прежнего товара, он продолжил работать на привычном месте, не потрудившись запастись санитарной книжкой и документами на мясную продукцию.

К местным журналистам обратилась горожанка, которая рассказала о своем печальном опыте покупки колбасы. Как удалось выяснить, 16 сентября текущего года на проспекте Строителей, 21 (около магазина «Мария-Ра») она приобрела у уличного торговца колбасу, чтобы угостить коллег по работе. «Я спросила у продавца, какая свежая и вкусная колбаса? Ответ был – «Вся!» Заплатила за товар 200 рублей. Пришла на работу, попили с коллегами чай с бутербродами с этой колбасой. Продукт пах вкусно, только колбаса была не плотной, а рыхлой. Нас это не насторожило. Спустя время решили попить чай еще раз. Разрезали колбасу, а там опарыши… Вечером у одной из сотрудниц заболел живот и открылась рвота, позже плохо стало и остальным. В больницу не обращались, так как были выходные дни, и все симптомы в течение суток купировали с помощью лекарств из аптеки», - рассказала женщина.

Горожанка обратилась с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. После этого последовала проверка деятельности данной торговой точки, по результатам которой выявили большое количество нарушений. Так, гражданин продавал мясные и колбасные изделия, молочную продукцию без этикеток, вкладышей с обязательной информацией о наименовании пищевой продукции, сроке ее годности и условиях хранения. Кроме того, на момент осмотра сам продавец находился на рабочем месте без санитарной одежды и головного убора, а также без личной медицинской книжки. Специалисты ведомства составили протокол и арестовали у мужчины 22 партии товара (121,63 кг), а его самого должны были привлечь к административной ответственности.

Через некоторое время горожане вновь увидели нарушителя на том же самом месте. Желание мужчины накормить жителей Заринска «вкусной и качественной продукцией» не сломили ни жалобы граждан, ни меры Роспотребнадзора. В связи с этим пострадавшие призывают других покупателей быть бдительнее и обходить стороной сомнительных торговцев.

Фото: газета «Наш город Заринск» в «Одноклассниках»

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Комментарий

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Комментариев 3
Завсегдатай

07.11.2017 13:10

На что рассчитывают люди покупая колбасу у неизвестно кого, без этикеток, на улице? Понято же, что она или ворованная, или сделана из чего-то не очень хорошего.
гость

07.11.2017 13:59

Пожалели как всегда денег на нормальную колбасу из магазина и вот итог пришлось расплачиваться здоровьем, не берите вы ничего на улице, потом и предъявить то некому, нет ни чека ни других документов
На Докучаево полно таких

07.11.2017 14:29

колбаса . сало . рыба - прямо возле трамвайных путей через заборчик . И нет на них управы , и подходят , и берут , похоже работает программа по сокращению численности населения , причем вовсю и при полном попустительстве со стороны властей . У министров и врачей совсем другое в рационе с их зарплатами