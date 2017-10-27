«Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов российских регионов. Документ размещен в базе законопроектов Госдумы, сообщает «Лента.ру». В Алтайском крае перспективы решения пока не ясны — начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов сказал ИА «Банкфакс», что официальные комментарии последуют лишь в случае принятия законопроекта.

Как следует из законопроекта, обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц — как правило на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение». Средства, которые Росгвардия получит по заключенным договорам, будут поступать в федеральный бюджет. Тарифы на охранные услуги определит правительство. То есть, пока в идее остается много неясных деталей — не известно даже, когда Госдума может выйти на рассмотрение законопроекта.

Андрей Ляпунов сообщил «Банкфаксу», что сейчас из-за большой неопределенности вопроса никаких решений на уровне Алтайского края, естественно, не предполагается. «На данном этапе нечего комментировать. Будут решения — будут реакции», — сказал г-н Ляпунов.

В то же время нельзя быть уверенным, что даже в случае одобрения законопроекта услуги Росгвардии понадобятся губернатору Алтайского края. Андрей Ляпунов так описал ситуацию с охраной главы региона: «Сейчас охраняется здание правительства Алтайского края, там есть вахтеры, дежурные. Личной охраны — какой-либо специальной организации, охраняющей губернатора, — нет. У него есть помощники».

Отметим, что по сообщению «Ленты.ру» Владимир Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания. Интересно, что законопроект оговаривает исключительно платные услуги охраны для губернаторов. Причем платить за своих глав будут региональные бюджеты, а использовать средства целевых программ им запрещено. Затем деньги, в свою очередь, должны осесть в федеральной казне. Тарифы на услуги Росгвардии пока неизвестны, их должно утвердить российское правительство.

Эксперты BFM предположили, что стоимость сопоставима с услугами частных охранных агентств, и перечислили возможные статьи расходов. Это не только охрана самого губернатора, но и членов его семьи, загородного дома, квартиры, кортежа. Губернатор активно ездит по регионам, значит, необходима передовая группа для осмотра того места, куда он собирается направиться. Нужна техника — от автомобилей до видеокамер, которые ставят на режимные объекты. И, конечно, нужны люди, говорит председатель правления группы компаний «Гард-Р» Владимир Меликов. —

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Ведомство включает войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.