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Главная Лента новостей «Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии

«Голубой дом» отреагировал на возможность отдать алтайского губернатора под защиту Росгвардии

07.11.2017 13:30

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о наделении Росгвардии полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов российских регионов. Документ размещен в базе законопроектов Госдумы, сообщает «Лента.ру». В Алтайском крае перспективы решения пока не ясны — начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов сказал ИА «Банкфакс», что официальные комментарии последуют лишь в случае принятия законопроекта.

Как следует из законопроекта, обеспечение безопасности глав регионов «предполагается осуществлять исключительно на договорной основе, а иных лиц — как правило на договорной основе, если президентом России не будет принято иное решение». Средства, которые Росгвардия получит по заключенным договорам, будут поступать в федеральный бюджет. Тарифы на охранные услуги определит правительство. То есть, пока в идее остается много неясных деталей — не известно даже, когда Госдума может выйти на рассмотрение законопроекта.

Андрей Ляпунов сообщил «Банкфаксу», что сейчас из-за большой неопределенности вопроса никаких решений на уровне Алтайского края, естественно, не предполагается. «На данном этапе нечего комментировать. Будут решения — будут реакции», — сказал г-н Ляпунов.

В то же время нельзя быть уверенным, что даже в случае одобрения законопроекта услуги Росгвардии понадобятся губернатору Алтайского края. Андрей Ляпунов так описал ситуацию с охраной главы региона: «Сейчас охраняется здание правительства Алтайского края, там есть вахтеры, дежурные. Личной охраны — какой-либо специальной организации, охраняющей губернатора, — нет. У него есть помощники».

Отметим, что по сообщению «Ленты.ру» Владимир Путин назначил замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева своим официальным представителем при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания. Интересно, что законопроект оговаривает исключительно платные услуги охраны для губернаторов. Причем платить за своих глав будут региональные бюджеты, а использовать средства целевых программ им запрещено. Затем деньги, в свою очередь, должны осесть в федеральной казне. Тарифы на услуги Росгвардии пока неизвестны, их должно утвердить российское правительство.

Эксперты BFM предположили, что стоимость сопоставима с услугами частных охранных агентств, и перечислили возможные статьи расходов. Это не только охрана самого губернатора, но и членов его семьи, загородного дома, квартиры, кортежа. Губернатор активно ездит по регионам, значит, необходима передовая группа для осмотра того места, куда он собирается направиться. Нужна техника — от автомобилей до видеокамер, которые ставят на режимные объекты. И, конечно, нужны люди, говорит председатель правления группы компаний «Гард-Р» Владимир Меликов. «Заработная плата одного сотрудника личной охраны варьируется в пределах 50-70 тысяч рублей, это минимум. Хороший специалист — это в пределах 100 тысяч рублей. Выделять губернатору будут не одного человека, их должно быть несколько. Со всеми тратами, я думаю, что это несколько миллионов рублей, а раньше, в 2010-2012 годах, некоторых губернаторов корили со стороны администрации президента за то, что они много тратят ресурсов, чтобы обеспечивать соблюдение мер личной безопасности. Сейчас получается наоборот»,  приводит издание оценки г-на Меликова.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Ведомство включает войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг. 


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Комментарий

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Комментариев 9
...оглянись, незнакомый прохожий! )))

07.11.2017 13:44

... кому он нужен, этот Ваш Губернатор? )))))
А Dekmana МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЛУЖБУ ОХРАННИКОМ !??

07.11.2017 13:45

в РОСГВАРДИЮ ??
Гость

07.11.2017 13:58

Защищать от благодарных жителей края? Чтобы не зацеловали до смерти...
Гость

07.11.2017 14:02

А на дворе был 17 год... почувствовали...Хотя некоторым из власти пора сделать Каминг-аут и большинству на них станет наплевать а деньги сэкономим...
Эдичка

07.11.2017 14:03

Много раз видел губернатора на различных мероприятиях и встречах в вузе, где работаю, и всегда (!) в сопровождении высоченного, молчаливой тенью следовавшего за ним, молодца, зорко оглядывавшего людей вокруг. Не надо , господин Ляпунов, держать народ за лохов !
Заголовок противоречит содержанию

07.11.2017 14:04

Это не "голубой дом", а Банкфакс " ОТРЕАГИРОВАЛ НА ВОЗМОЖНОСТЬ "... Зачем передергивать информацию из разряда "слышал звон"...

Комментаторы-подработчики - фтопку!
Завсегдатай

07.11.2017 14:06

А нашего зачем охранять? Он же в крае редко бывает, а в Москве граждан края мало и у них нет особого желания отблагодарить его за труды.
Хороша власть

07.11.2017 14:32

если от собственного народа уже надо оберегать . Добрая половина населения ненавидит наше правительство , что же тогда чувствует не добрая половина ?
Голая правда

07.11.2017 14:53

Ляпунов как всегда чуть чуть сгущает туман, так будем вежливо говорить. За Карлиным ребята приглядывают ещё со времён покойного Евдокимова, они ему достались по наследству. Раньше они служили, потом не знаю. Так что не надо тут близость к народу и храбрость непомерную показывать.