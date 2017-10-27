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Главная Лента новостей Алтайские сельчане обнаружили в лесном массиве истерзанное тело обнаженного мужчины

Алтайские сельчане обнаружили в лесном массиве истерзанное тело обнаженного мужчины

08.11.2017 11:31

7 ноября утром в 20 км от села Волчиха местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Убитый был обнажен, и при нем не было никаких документов, удостоверяющих личность, в связи с чем в группе «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках» объявили поиск его родных и знакомых.

По сведениям источника, труп находился в лесном массиве в 10 м от трассы направлением Волчиха — Рубцовск. На вид погибшему 35-50 лет, его рост составляет около 175 см. Предположительно мужчина был казахской национальности. Известно, что у погибшего короткие черные волосы с проседью, а передние зубы сделаны из металла желтого цвета. Среди особых примет неопознанного человека называют черные усы. Когда тело мужчины обнаружили, он был одет лишь по пояс - на нем были черные джинсы, синее трико и носки. При этом на лице и теле убитого виднелись множественные повреждения.

В сообществе обращаются ко всем, кому что-либо известно о погибшем, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (385 65) 22-3-53, 22-2-43.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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