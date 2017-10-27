76 жителей Алтайского края остались без денег и жилья из-за «бутафорского» фонда

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор 53-летней местной жительнице Нине Текутьевой, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Горожанка обманула 76 земляков, которые, надеясь оформить жилье по соцнайму, передали ей 15 млн рублей, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд установил, что в июле 2012 года г-жа Текутьева организовала в Барнауле краевое отделение межрегионального общественного фонда «Жилище социально-санитарного минимума» (Санкт-Петербург). При этом в Единых государственных реестрах юридических лиц и налогоплательщиков как на территории Алтайского края, так и в других регионах фонд зарегистрирован не был. Деятельность фонда якобы заключалась в том, что он должен был помогать нуждающимся семьям получить дом или квартиру площадью не менее 30 кв. м на каждого члена семьи и земельные участки до 1 га в постоянное (бессрочное) пользование и владение. При этом продавать новые собственники его не имели бы права, но могли бы передавать по наследству.

Однако по факту Нина Текутьева вводила жителей Алтайского края в заблуждение. Она убеждала граждан, что ускорит заключение договоров на первоочередное предоставление жилья, если они ей заплатят. Так называемые «добровольные взносы» были разными - от 30 до 400 тысяч рублей. В результате от преступных действий осужденной с июля 2012 года по сентябрь 2015 года пострадали 76 человек. Общий ущерб, нанесенный им, составил около 15 млн рублей.

Решением суда Текутьевой назначили наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.