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Главная Лента новостей 76 жителей Алтайского края остались без денег и жилья из-за «бутафорского» фонда

76 жителей Алтайского края остались без денег и жилья из-за «бутафорского» фонда

08.11.2017 11:54

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор 53-летней местной жительнице Нине Текутьевой, которую обвиняли в крупном мошенничестве. Горожанка обманула 76 земляков, которые, надеясь оформить жилье по соцнайму, передали ей 15 млн рублей, сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд установил, что в июле 2012 года г-жа Текутьева организовала в Барнауле краевое отделение межрегионального общественного фонда «Жилище социально-санитарного минимума» (Санкт-Петербург). При этом в Единых государственных реестрах юридических лиц и налогоплательщиков как на территории Алтайского края, так и в других регионах фонд зарегистрирован не был. Деятельность фонда якобы заключалась в том, что он должен был помогать нуждающимся семьям получить дом или квартиру площадью не менее 30 кв. м на каждого члена семьи и земельные участки до 1 га в постоянное (бессрочное) пользование и владение. При этом продавать новые собственники его не имели бы права, но могли бы передавать по наследству.

Однако по факту Нина Текутьева вводила жителей Алтайского края в заблуждение. Она убеждала граждан, что ускорит заключение договоров на первоочередное предоставление жилья, если они ей заплатят. Так называемые «добровольные взносы» были разными - от 30 до 400 тысяч рублей. В результате от преступных действий осужденной с июля 2012 года по сентябрь 2015 года пострадали 76 человек. Общий ущерб, нанесенный им, составил около 15 млн рублей.

Решением суда Текутьевой назначили наказание в виде 4 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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Комментарий

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Комментариев 6
обманутый

08.11.2017 13:41

4.9 минус2.7 домашнего ареста
Фрося

08.11.2017 15:42

Обманутому 08.11.2017 13:41 Нет, не минус. Дома посидела, теперь 4 с лишком в тюрьме посидит
А Фрося не права

08.11.2017 16:25

прав обманутый, так как согласно ч. 3 ст.73 УК РФ - Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы, принудительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета один день за один день, ограничения свободы - один день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ). И еще- часть 10 пункт 2 статьи 109 уже УПК гласит, что " В срок содержания под стражей также засчитывается время: домашнего ареста".
Приговора нет, может суд окончательно назначил 4,9 лет с вычетом отбывания срока под домашним арестом? Но все равно "славненько" отделалась, Деньги поди где-нибудь в кубышке или в евро-долларах, сама на казенных харчах отсидится, книжки в библиотеках будет читать, с подружками по камере пообщается, чужой опыт учтет и выйдет по условно -досрочному через 2,4 месяца. А что с возмещением ущерба?
опечатка

08.11.2017 16:36

через 2 года 4 месяца
кум

08.11.2017 17:13

опечатка писал(а):
через 2 года 4 месяца


по половинке через год выпнут домой
куму

08.11.2017 20:02

да запросто. вот за кражу курицы больше дают