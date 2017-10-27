4х4: «Лента» за четыре месяца откроет в Барнауле четыре супермаркета на месте уходящего «Холидея»

Комбинированная карта: синим отмечено расположение действующих гипермаркетов «Лента», красными кругами - места открытия супермаркетов сети, оранжевым - действующие магазины «Холди»

Федеральная сеть «Лента» сообщила о покупке 22 супермаркетов сети «Холидей» по Сибири, в том числе четырех в Барнауле. В них ориентировочно в марте 2018 года откроются новые для краевого центра супермаркеты «Ленты» формата «у дома». По данным информированных источников ИА «Банкфакс», достигнута договоренность о покупке помещений в разных частях города, так что сеть существенно нарастит доступность.

Как сообщает «Континент Сибирь», сделка затронет 22 супермаркета, работающих под брендами «Холидей Классик», «Кора» и «Холди» на территории Сибири. 11 магазинов расположены в Новосибирске, семь – в Кемерово и четыре – в Барнауле. По данным «Ленты», средняя торговая площадь магазинов составляет около 800 кв. м. Как говорится в сообщении «Ленты», магазины закроются на реконструкцию и будут запущены ориентировочно в марте 2018 года.

Адреса точек не указываются, однако источники ИА «Банкфакс» сообщили, что речь идет о площадях «Холидея Классик» в ТЦ «Бум» (улица Георгия Исакова, 260) и «Холди» по улице Сергея Семенова, 9, улице Северо-Западной, 155 и Кулагина, 44.

Напомним, ранее сообщалось, что ГК «Холидей» уже до конца года сменит владельцев. По предварительным данным, в собственности у основного бенефициара ГК «Холидей» Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», остальной бизнес будет продан. Изначально предполагалось, что покупателем выступит «Магнит», однако в итоге, по данным источников КС, речь будет идти о частичной продаже сети «Ленте», «Магниту» и X5 Retail Group. «По состоянию на сегодня речь не идет о продаже компании в целом. По сути «Холидей» продает право на приоритетную аренду определенных площадок в Сибири, которые могут быть интересны его конкурентам», — поясняет источник, близкий к компании. Все магазины, задействованные в сделке, действительно соответствуют требованиям «Ленты» к формату «супермаркет».

Сибирь является значимым регионом для «Ленты». Первый гипермаркет компания открыла в городе в 2006 году, первый супермаркет — в 2017 году (в ТЦ «Амстердам»). Сейчас у компании 36 гипермаркетов и четыре супермаркета в Сибири, а также распределительный центр в Новосибирске.