Житница мозгов: в Алтайском крае откроется региональное представительство Российской академии наук

08.11.2017 12:57
Российская академия наук (РАН) создаст в Алтайском крае свое первое представительство в регионах РФ. Оно будет нацелено на работу в перспективных для региона отраслях — сельском хозяйстве, химической промышленности и машиностроении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента РАН Александра Сергеева.
Заявление о создании представительства г-н Сергеев сделал по итогам встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. «Это будет первое представительство Российской академии наук в регионах России. Очень важно, что это представительство создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов», — приводит издание слова президента РАН.
Александр Сергеев отметил, что в Алтайском крае накоплен значительный научный потенциал, работают институты по многим направлениям исследований. Глава РАН также указал на основные «точки роста» краевой экономики. «Это регион, в котором очень сильно представлено сельское хозяйство — 6,5 млн га пахотных земель. Это наша огромная «житница». Кроме того, мы с удовольствием едим алтайские сыры — в регионе значительно развито животноводство», — сказал г-н Сергеев. Глава РАН отметил, что Академия наук и Алтайский край будут развивать проекты по производству экологически чистых продуктов.
Для развития сельского хозяйства в Алтайском крае возможно и применение беспилотных летательных аппаратов, здесь тоже можно обсуждать сотрудничество РАН и региона, сообщил Сергеев. Среди других крупных направлений партнерства — химия и машиностроение, добавил он.
Александр Карлин выразил признательность г-ну Сергееву за «оперативное и доброжелательное реагирование» на инициативу региона о создании представительства РАН. По словам губернатора, научный потенциал Алтайского края требуется реализовывать более эффективно, координируя исследования и внедряя их результаты в практику для достижения социально-экономического эффекта.
08.11.2017 13:04
08.11.2017 13:14
08.11.2017 13:22
08.11.2017 14:28
Не, ну беспилотники-то заставят летать над "житницей", а там лет через -дцать произведённые беспилотниками мозги сообразят, что без сельхозпроизводителей (ЛЮДЕЙ, живущих на селе и производящих сельхозпродукцию) никакое развитие сельского хозяйства невозможно.
08.11.2017 14:43
08.11.2017 15:14
08.11.2017 15:14
вроде "кировцы" собирают отвертками на попова? не?
08.11.2017 15:56
08.11.2017 16:13
08.11.2017 16:21
ага, как Роллс-Ройсы. И сборщик металлическую табличку с личной подписью на блок цилиндров наклепывает)))
08.11.2017 16:36
08.11.2017 17:07
Сегодня – то об Алтайском крае они говорят словами Карлина – что он им насочинял, то они и повторяют, про сельское хозяйство, про машиностроение…
Как бы не пришлось потом, после увиденного своими глазами в Алтайском крае, переезжать в срочном порядке в другой регион, где сельское хозяйство и промышленность существует не на бумаге….
08.11.2017 17:51
08.11.2017 17:56
08.11.2017 21:07
08.11.2017 22:04
08.11.2017 22:40
Зерно фуражное сырое - сушилок нет элеваторов нет ... Зерно н а токах под дождём и снегом. Никто его не берёт по расчётам весенним 7-8 тыс за тонну чтобы покрыть долги... Уже по 2-3 тысячи никто не берёт. СБЫТА НЕТ Раздаются призыва об объявлении ЧС Производители в шоке, кричат депутатам, те говорят весенний просчёт, когда всем говорили сейте по новым отрабатываемым технологиям - посеяли -собрали зерно. КОМУ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ?
МЕСТНОГО Скота -основного БЫЛОГО МАССОВОГО потребителя фуражного зерна НЕТ... Мельниц нет
Так что вы изучите нынешний опыт новосибирских хлеборобов -по факту перепроизводства продукции растениеводства со всеми вытекающими. Или вы хотите на своих ошибках в рай въехать?
Нужна ГОСУДАРСТВЕННАЯ плановость производства - потребления и рынков сбыта, а не дельтопланеризм и беспилотность мозгов
08.11.2017 23:36
08.11.2017 23:50
такие как ты!
09.11.2017 02:51