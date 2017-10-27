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Главная Лента новостей Житница мозгов: в Алтайском крае откроется региональное представительство Российской академии наук

Житница мозгов: в Алтайском крае откроется региональное представительство Российской академии наук

08.11.2017 12:57

Российская академия наук (РАН) создаст в Алтайском крае свое первое представительство в регионах РФ. Оно будет нацелено на работу в перспективных для региона отраслях — сельском хозяйстве, химической промышленности и машиностроении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента РАН Александра Сергеева.

Заявление о создании представительства г-н Сергеев сделал по итогам встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. «Это будет первое представительство Российской академии наук в регионах России. Очень важно, что это представительство создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов», — приводит издание слова президента РАН.

Александр Сергеев отметил, что в Алтайском крае накоплен значительный научный потенциал, работают институты по многим направлениям исследований. Глава РАН также указал на основные «точки роста» краевой экономики. «Это регион, в котором очень сильно представлено сельское хозяйство — 6,5 млн га пахотных земель. Это наша огромная «житница». Кроме того, мы с удовольствием едим алтайские сыры — в регионе значительно развито животноводство», — сказал г-н Сергеев. Глава РАН отметил, что Академия наук и Алтайский край будут развивать проекты по производству экологически чистых продуктов.

Для развития сельского хозяйства в Алтайском крае возможно и применение беспилотных летательных аппаратов, здесь тоже можно обсуждать сотрудничество РАН и региона, сообщил Сергеев. Среди других крупных направлений партнерства — химия и машиностроение, добавил он.

Александр Карлин выразил признательность г-ну Сергееву за «оперативное и доброжелательное реагирование» на инициативу региона о создании представительства РАН. По словам губернатора, научный потенциал Алтайского края требуется реализовывать более эффективно, координируя исследования и внедряя их результаты в практику для достижения социально-экономического эффекта.

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Комментарий

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Комментариев 20
Вы сначала простым сажнем-2хметровым измерьте сколько пашни загублено-брошено

08.11.2017 13:04

..Для развития сельского хозяйства в Алтайском крае возможно и применение беспилотных летательных аппаратов,...
ОПОРНЫЙ на третью НОГУ ЭКОНОМИКИ Алтая АлтГУ ВАМ ??

08.11.2017 13:14

в подмогу... Если не секрет?? Шо надо ТРУДОУСТРОИТЬ дочку ГАЙДАРА ??
ФигВам

08.11.2017 13:22

Пока это намерения... нодо посмотреть что и как будут делать. А слова... Много слов в русском языке
ФигВаму

08.11.2017 14:28


ФигВам писал(а):
Пока это намерения... нодо посмотреть что и как будут делать. А слова... Много слов в русском языке


Не, ну беспилотники-то заставят летать над "житницей", а там лет через -дцать произведённые беспилотниками мозги сообразят, что без сельхозпроизводителей (ЛЮДЕЙ, живущих на селе и производящих сельхозпродукцию) никакое развитие сельского хозяйства невозможно.
машиностроение в АК???

08.11.2017 14:43

я не ослышался? А кто будет машиностроить - убитый рубцовский тракторный, гипермаркет-моторный или Трансмаш с 200 охранников и 50 рабочими? А может банкрот-котельный или Ротор-мясорубка? Прежде чем говорить что-то надо убедиться, что ваш язык связан с вашим головным мозгом.
!

08.11.2017 15:14

В этом году колхозников полностью кинули с положенными им субсидиями, не говоря о другой поддержке, поэтому даже РАН здесь к сожалению не поможет.
Дык

08.11.2017 15:14

машиностроение в АК??? писал(а):
Прежде чем говорить что-то

вроде "кировцы" собирают отвертками на попова? не?
Ну уж если РАН сюда подпрягли

08.11.2017 15:56

то дело сдвинется с мертвой точки . И - точка !
Курильщик из Суетки

08.11.2017 16:13

Папросимо товарисча Карлина поспособстовать назначить Главным в этом Представительстве Суецкава земляка Мыколу Герасименка . Ось вин дасть усим туточка прикурыти )))))))
.

08.11.2017 16:21

Дык писал(а):
вроде "кировцы" собирают отвертками на попова?


ага, как Роллс-Ройсы. И сборщик металлическую табличку с личной подписью на блок цилиндров наклепывает)))
А КОГДА НА АЛТАЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ ОПОРНЫХ для ЭКОНОМИКИ И !??

08.11.2017 16:36

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ??
Переживающий

08.11.2017 17:07

Поживем – увидим, что скажет Российская академия наук через годик после создания…
Сегодня – то об Алтайском крае они говорят словами Карлина – что он им насочинял, то они и повторяют, про сельское хозяйство, про машиностроение…
Как бы не пришлось потом, после увиденного своими глазами в Алтайском крае, переезжать в срочном порядке в другой регион, где сельское хозяйство и промышленность существует не на бумаге….
[цитата]Вы сначала простым сажнем-2хметровым измерьте сколько пашни загублено-брошено.[/цитата]

08.11.2017 17:51

Ничо не загублено. Это сидераты! Окодэмике разберуццо! )))))))
от 17.51

08.11.2017 17:56

Полностью поддерживаю! Это дискуссионная Курилка для земледельцев.Там будут обсуждать, какую гадость производители пичкают в сигареты вместо табака настоящего. И почему академики позволяют такой геноцид масс.
гость

08.11.2017 21:07

Так была же в Барнауле экономическая лаборатория от Сибирского отделения РАН. Проводили научные исследования экономической ситуации в крае. Потом вроде закрыли в середине десятых годов в рамках оптимизации РАН.
ОНО, КАНЕШНО СОДЕРЖАТЬ целый опорный АлтГУ ДЛЯ !??

08.11.2017 22:04

НАПИСАНИЕ БИОГРАФИЙ ЧИНОВНИКОВ АЛТАЯ - ЭТО, НАВЕРНО, ОПОРНЫЙ ПЕРЕБОР.
В Новосибирской области -коллапс от зернового перепроизводства 2017!

08.11.2017 22:40

Новосибирский ВАСХНИЛ крякнул полностью со всеми институтами и лабораториями. Стоят пустые площади как изваяния... На делянках что -то копашились в этом году. В новосиб области ныне собрано зерна более 3 млн тонн
Зерно фуражное сырое - сушилок нет элеваторов нет ... Зерно н а токах под дождём и снегом. Никто его не берёт по расчётам весенним 7-8 тыс за тонну чтобы покрыть долги... Уже по 2-3 тысячи никто не берёт. СБЫТА НЕТ Раздаются призыва об объявлении ЧС Производители в шоке, кричат депутатам, те говорят весенний просчёт, когда всем говорили сейте по новым отрабатываемым технологиям - посеяли -собрали зерно. КОМУ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ?
МЕСТНОГО Скота -основного БЫЛОГО МАССОВОГО потребителя фуражного зерна НЕТ... Мельниц нет
Так что вы изучите нынешний опыт новосибирских хлеборобов -по факту перепроизводства продукции растениеводства со всеми вытекающими. Или вы хотите на своих ошибках в рай въехать?
Нужна ГОСУДАРСТВЕННАЯ плановость производства - потребления и рынков сбыта, а не дельтопланеризм и беспилотность мозгов
ТАК НОВОСИБИРСКИЕ КУКИШИ !! ВЕДЬ ВЫ ПРОПИЛИ !??

08.11.2017 23:36

плановость за счёт ваучеров.. И хто виноват??
Кто ...

08.11.2017 23:50

ТАК НОВОСИБИРСКИЕ КУКИШИ !! ВЕДЬ ВЫ ПРОПИЛИ !?? писал(а):
И хто виноват??


такие как ты!
Как там обещанный виноград?

09.11.2017 02:51

Что видно с беспилотников?