Житница мозгов: в Алтайском крае откроется региональное представительство Российской академии наук

Российская академия наук (РАН) создаст в Алтайском крае свое первое представительство в регионах РФ. Оно будет нацелено на работу в перспективных для региона отраслях — сельском хозяйстве, химической промышленности и машиностроении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента РАН Александра Сергеева.

Заявление о создании представительства г-н Сергеев сделал по итогам встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. «Это будет первое представительство Российской академии наук в регионах России. Очень важно, что это представительство создается по инициативе губернатора. Мы видим в этом хороший пример для других регионов», — приводит издание слова президента РАН.

Александр Сергеев отметил, что в Алтайском крае накоплен значительный научный потенциал, работают институты по многим направлениям исследований. Глава РАН также указал на основные «точки роста» краевой экономики. «Это регион, в котором очень сильно представлено сельское хозяйство — 6,5 млн га пахотных земель. Это наша огромная «житница». Кроме того, мы с удовольствием едим алтайские сыры — в регионе значительно развито животноводство», — сказал г-н Сергеев. Глава РАН отметил, что Академия наук и Алтайский край будут развивать проекты по производству экологически чистых продуктов.

Для развития сельского хозяйства в Алтайском крае возможно и применение беспилотных летательных аппаратов, здесь тоже можно обсуждать сотрудничество РАН и региона, сообщил Сергеев. Среди других крупных направлений партнерства — химия и машиностроение, добавил он.

Александр Карлин выразил признательность г-ну Сергееву за «оперативное и доброжелательное реагирование» на инициативу региона о создании представительства РАН. По словам губернатора, научный потенциал Алтайского края требуется реализовывать более эффективно, координируя исследования и внедряя их результаты в практику для достижения социально-экономического эффекта.