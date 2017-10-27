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Главная Лента новостей Перегруженному транспортом «малаховскому кольцу» в Барнауле нужны «светофоры-интеллектуалы»

Перегруженному транспортом «малаховскому кольцу» в Барнауле нужны «светофоры-интеллектуалы»

08.11.2017 13:24

Барнаульские эксперты подсказали городской администрации способ избавиться от «пробок» на улице Власихинской, которые образовались после открытия третьего «малаховского кольца». Несмотря на старания чиновников снять там транспортное напряжение, жалобы от городских автомобилистов, а также водителей маршрутных автобусов после масштабного строительства стали поступать в их адрес еще чаще. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», специалисты видят два основных способа решения проблемы.

По данным Гоавтоинспекции, на пешеходном переходе возле ТРЦ «Волна» только в октябре текущего года сбили двоих человек. Впрочем, аварии регулярно происходят и на самом кольце. Как поясняют в Госавтоинспекции, автомобилистам самим нужно быть внимательнее при проезде кругового участка. Дело в том, что кольцо является главным направлением дороги - на нем пять полос, однако съездов всего два. При этом автомобилисты винят в постоянных километровых «пробках» именно чиновников, которые, по их мнению, не смогли довести начатое дело до конца и только усугубили ситуацию, построив кольцо.

Эксперты в свою очередь утверждают, что существующая схема движения является временной, она требует доработки. Именно поэтому окончательный транспортный узел обустроят лишь в следующем году. По словам заместителя заведующего кафедрой организации безопасности дорожного движения АлтГТУ им. И. И. Ползунова Сергея Павлова, «пробки» на улице Власихинской - это признак возросшего в этом месте транспортного потока. «Решив проблему со сложным выездом к ТРЦ «Волна», мы разгрузили пересечение улиц Малахова - Власихинская, но пришли к тому, что теперь образовались заторы на пересечениях улиц Власихинская - Ленточный Бор и Власихинская - Лазурная. Эти развязки достигли пика пропускной способности. В результате общая ситуация не меняется или меняется, но незначительно», - поясняет специалист.

При этом дорожная проблема, по его мнению, упирается не столько в пересечения и развязки, сколько в пропускную способность самих дорог. «Пропускная способность проспекта Красноармейского уже на пределе, то есть там две полноценные полосы в одном направлении загружены всегда. Такая же ситуация на проспекте Строителей и Павловском тракте. Ситуация, которая сейчас складывается на улице Власихинской, может повториться при расширении путепровода на проспекте Ленина, около ТРЦ «Пионер». Расширение моста улучшит транспортную развязку, но справится ли с увеличением транспорта пересечение Ленина - Матросова или площадь Октября - неизвестно», - рассуждает Сергей Павлов.

Он считает, что способом решения проблемы на улице Власихинской станет установление светофоров со специальными датчиками, которые бы реагировали на сложившуюся дорожную обстановку. «Датчики сообщают о движении перед светофором на специальный интеллектуальный контроллер, который принимает решение об изменении длительности горения зеленого или красного сигналов. Такой счетчик помог бы увеличить длительность зеленого сигнала для той стороны, где стоит больше автомобилей. Может помочь и другой способ - статистический, когда специалисты считают, сколько на перекрестке скапливается автомобилей, рассчитывают и устанавливают определенную фазу светофора, которая будет меняться в зависимости от времени суток», - предлагает эксперт.

Главный инженер МУП «Барнаулгорсвет» Александр Швецов поддерживает идею Сергея Павлова и заявляет, что вопрос об изменении фазы светофора уже решается в администрации Барнаула. «Если от комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула нам придет предписание изменить по времени фазы светофора на этих развязках, то мы исполним. Я знаю, что специалисты комитета выезжали на пересечение Власихинская - Лазурная, но пока никакие предписания нам не поступали. Самовольно мы не можем изменить фазы, жалобы по ситуации на Власихинской нам не поступали», - уверяет г-н Швецов.

Напомним, 19 сентября администрация Барнаула анонсировала «месячник «пробок» в пределах строительства третьего «малаховского кольца». Горожане сразу начали испытывать серьезные неудобства из-за перекрытия перекрестка улиц Малахова и Власихинской. Путь до работы у значительной части барнаульцев существенно усложнился. Кроме того, в соцсетях высказывали многочисленные претензии в адрес чиновников — их обвиняли в следовании коммерческим интересам собственника «Волны» — бизнес-семейства Ракшиных, поскольку третье «малаховское кольцо» существенно увеличит трафик к ТЦ. Спустя месяц дорогу открыли, однако ситуация с «пробками» не улучшилась.

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Комментарий

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Комментариев 10
Водитель.

08.11.2017 13:47

Изначально было ясно что 3 малаховское кольцо ни чего не даст. Кольцо надо-было делать на месте Ноева ковчега, а не строить там сараи, которые не кому не нужны. И прежде чем делать надо было посоветоваться с водителями которые там проезжают годами а не институты которые сидят в кабинетах. А вообще молодцы деньги потратили а проблема осталась, кто ответит?
))

08.11.2017 15:09

Не «светофоры интеллектуалы» нужны, а интеллектуалы люди!
Бгг

08.11.2017 15:24

мы разгрузили пересечение улиц Малахова - Власихинская, но пришли к тому, что теперь образовались заторы на пересечениях улиц Власихинская - Ленточный Бор и Власихинская - Лазурная.

об этом предупреждали до начала строительства. НЕ ВНЯЛИ.
теперь будут думать, как новую проблему разрешить. надо было сразу развязку с эстакадой делать, а не светофор ставить...
Водитель кобылы

08.11.2017 15:27

А не дешевле будет поставить «малоинтелектуального» сотрудника ГИБДД с палкой? Если посчитать зарплата сотрудника в разы меньше светофора, а тем более—интеллектуального!
кум

08.11.2017 16:18

В результате общая ситуация не меняется или меняется, но незначительно», - поясняет специалист.))))

А перед строительством просчитать эту проблему ума не хватило у "специалистов"? Или Ракшин баблом задавил горадминистрацию? Позорники. Взыскать бы с таких "специалистов" стоимость строительства никому не нужного, кроме миллиардера, кольца. Нормальный Хозяин города бы предложил Ракшину строить подъезды к своей лавке за собственный счет, а наши с городского бюджета его облагодетельствовали, мерзавцы. Видимо откат получили хороший. Вот бы ФСБешникам прокачать вопрос вместо того чтобы за бутылками с керосином гоняться.
guesto

08.11.2017 17:07

просто баранаульские водятлы не умеют ездить по кольцам. да и не по кольцам тоже
Deckman

08.11.2017 17:25

Кум,сиди в своём вонючем гореалтайске,да не вякай,мы в Барнео и без твоих тупых советов обойдёмся!
Водитель

08.11.2017 18:13

Интеллектуалы нужны во власти...
ССГ

08.11.2017 20:41

А комментаторы то хоть по этому кольцу ездят? Нормально там все стало, еще бы водители были немного поумнее и ездили не как "я один на дороге" , а думали о других участниках движения, то вообще бы хорошо было, а то едут по крайней правой полосе из 5 возможных по всему кольцу, и въехать никому не дают на кольцо, которое на 4 оставшихся полосы пустое. А вообще Власихинскую уже давно пора расширять, и Попова в сторону пивзавода, причем помех ни каких нет для этого, но, видимо, по этим улицам чиновники не ездят, потому и проблему устранять не хотят. Вообще слышал информацию, что по отчетам, ул.Попова от Власихинской в сторону пивзавода, по двум сторонам трамвайных путей, а на деле нет. Может кто обладает точной информацией, поделитесь?
гость

08.11.2017 21:47

На кольце Власихинская-Малахова автомобильных пробок я не видел. Пробка была запрограммирована и есть на узеньком перекрестке ул. Власихинская-ул. Лазурная:
1. На узких ул. Власихинской и ул. Лазурной для чего-то (?) сделали возвышающиеся разделительные полосы. Срочно необходимо убрать.
2. Нужна срочная реконструкция ул. Лазурной на перекрестке. Убрать разделительную полосу и расширить до шести полос.
3. Сторону ул. Власихинской от ул. Малахова в направлении к ул. Лазурной расширили до трех полос и на перекрестке с ул. Лазурной три полосы, но не хватило духу или ума сделать три полосы на всем протяжении, оставили на небольшом участке две. Позор.
4. У ТРЦ "Волна" нужно было сразу проектировать и строить подземный пешеходный переход.