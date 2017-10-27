Перегруженному транспортом «малаховскому кольцу» в Барнауле нужны «светофоры-интеллектуалы»

Барнаульские эксперты подсказали городской администрации способ избавиться от «пробок» на улице Власихинской, которые образовались после открытия третьего «малаховского кольца». Несмотря на старания чиновников снять там транспортное напряжение, жалобы от городских автомобилистов, а также водителей маршрутных автобусов после масштабного строительства стали поступать в их адрес еще чаще. Как удалось выяснить «Комсомольской правде», специалисты видят два основных способа решения проблемы.

По данным Гоавтоинспекции, на пешеходном переходе возле ТРЦ «Волна» только в октябре текущего года сбили двоих человек. Впрочем, аварии регулярно происходят и на самом кольце. Как поясняют в Госавтоинспекции, автомобилистам самим нужно быть внимательнее при проезде кругового участка. Дело в том, что кольцо является главным направлением дороги - на нем пять полос, однако съездов всего два. При этом автомобилисты винят в постоянных километровых «пробках» именно чиновников, которые, по их мнению, не смогли довести начатое дело до конца и только усугубили ситуацию, построив кольцо.

Эксперты в свою очередь утверждают, что существующая схема движения является временной, она требует доработки. Именно поэтому окончательный транспортный узел обустроят лишь в следующем году. По словам заместителя заведующего кафедрой организации безопасности дорожного движения АлтГТУ им. И. И. Ползунова Сергея Павлова, «пробки» на улице Власихинской - это признак возросшего в этом месте транспортного потока. «Решив проблему со сложным выездом к ТРЦ «Волна», мы разгрузили пересечение улиц Малахова - Власихинская, но пришли к тому, что теперь образовались заторы на пересечениях улиц Власихинская - Ленточный Бор и Власихинская - Лазурная. Эти развязки достигли пика пропускной способности. В результате общая ситуация не меняется или меняется, но незначительно», - поясняет специалист.

При этом дорожная проблема, по его мнению, упирается не столько в пересечения и развязки, сколько в пропускную способность самих дорог. «Пропускная способность проспекта Красноармейского уже на пределе, то есть там две полноценные полосы в одном направлении загружены всегда. Такая же ситуация на проспекте Строителей и Павловском тракте. Ситуация, которая сейчас складывается на улице Власихинской, может повториться при расширении путепровода на проспекте Ленина, около ТРЦ «Пионер». Расширение моста улучшит транспортную развязку, но справится ли с увеличением транспорта пересечение Ленина - Матросова или площадь Октября - неизвестно», - рассуждает Сергей Павлов.

Он считает, что способом решения проблемы на улице Власихинской станет установление светофоров со специальными датчиками, которые бы реагировали на сложившуюся дорожную обстановку. «Датчики сообщают о движении перед светофором на специальный интеллектуальный контроллер, который принимает решение об изменении длительности горения зеленого или красного сигналов. Такой счетчик помог бы увеличить длительность зеленого сигнала для той стороны, где стоит больше автомобилей. Может помочь и другой способ - статистический, когда специалисты считают, сколько на перекрестке скапливается автомобилей, рассчитывают и устанавливают определенную фазу светофора, которая будет меняться в зависимости от времени суток», - предлагает эксперт.

Главный инженер МУП «Барнаулгорсвет» Александр Швецов поддерживает идею Сергея Павлова и заявляет, что вопрос об изменении фазы светофора уже решается в администрации Барнаула. «Если от комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула нам придет предписание изменить по времени фазы светофора на этих развязках, то мы исполним. Я знаю, что специалисты комитета выезжали на пересечение Власихинская - Лазурная, но пока никакие предписания нам не поступали. Самовольно мы не можем изменить фазы, жалобы по ситуации на Власихинской нам не поступали», - уверяет г-н Швецов.

Напомним, 19 сентября администрация Барнаула анонсировала «месячник «пробок» в пределах строительства третьего «малаховского кольца». Горожане сразу начали испытывать серьезные неудобства из-за перекрытия перекрестка улиц Малахова и Власихинской. Путь до работы у значительной части барнаульцев существенно усложнился. Кроме того, в соцсетях высказывали многочисленные претензии в адрес чиновников — их обвиняли в следовании коммерческим интересам собственника «Волны» — бизнес-семейства Ракшиных, поскольку третье «малаховское кольцо» существенно увеличит трафик к ТЦ. Спустя месяц дорогу открыли, однако ситуация с «пробками» не улучшилась.