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Главная Лента новостей Чиновники Барнаула экстренно пытаются «разрулить» транспортный коллапс у третьего «малаховского кольца»

Чиновники Барнаула экстренно пытаются «разрулить» транспортный коллапс у третьего «малаховского кольца»

22.09.2017 09:51

С 21 сентября схема организации движения на перекрестке выглядит так
С 21 сентября схема организации движения на перекрестке выглядит так

Администрация Барнаула приняла решение открыть сквозное движение по одной половине строящегося кольца на улице Малахова у ТЦ «Волна», чтобы устранить транспортные заторы. За последние дни множество барнаульцев жаловались на то, что из-за дорожных работ путь до центральной части города стал гораздо более долгим, людям приходится стоять в серьезных «пробках. О принятых мерах сообщается на сайте администрации города.

На время работ внесены изменения в схему движения транспорта. Сейчас на улице Власихинской в направлении шоссе Ленточный бор организовано одностороннее движение, в обратном направлении осуществляется объезд по улице Малая Малахова. К вечеру 21 сентября подрядчик завершил работы по устройству дорожной одежды в среднем слое, из-за чего власти открыли сквозное движение по первой половине кольца (располагающейся ближе к «Ашану»).

Чиновники также уточнили, что изменилась схема движения общественного транспорта. Так, автобусный маршрут № 18 теперь ходит по следующей схеме от точки изменения: улица Лазурная – проезд Южный Власихинский – улица Шумакова – улица Балтийская – улица Малахова, далее – по маршруту. Маршруты № 47, 76 ходят по схеме: улица Балтийская –улица Шумакова – проезд Южный Власихинский – улица Лазурная, далее – по маршруту. Маршрут № 29 ходит через проезд Южный Власихинский – улицу Шумакова – улицу Власихинскую, далее – по маршруту. Маршрут № 17 пустили по улице Попова – улице Балтийской – улице Шумакова – проезду Северному Власихинскому – улице Лазурной – улице Балтийской – улице Попова, далее – по маршруту. Маршруты № 51, 65, 75, 80 — по улице Балтийской – улице Малахова – проезду Северному Власихинскому – улице Лазурной – улице Власихинской, далее – по маршруту. Движение автобусного маршрута № 59 осуществляется по следующей схеме: улица Малахова – проезд Северный Власихинский – улица Лазурная – улица Власихинская, далее – по маршруту. Маршруты № 119, 126 ходят по схеме: улица Балтийская – улица Шумакова – улица Власихинская, далее – по маршруту.

Также прорабатываются схемы по изменению режима работы светофорных объектов на улицах Трактовой и Попова, Павловском тракте для минимизации образования заторов. При этом текущая схема перекрытия в общем виде сохранится до 20 октября, именно такой срок необходим для производства работ по устройству основания для второй половины кольца перекрестка. В течение этого времени придется использовать альтернативные пути объезда. «Необходимо понимать, что временные неудобства, связанные с устройством кольцевого движения, в будущем компенсируются повышением пропускной способности и уменьшением дорожно-транспортных происшествий на данной транспортной развязке», — приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Ивана Гармата.

Отметим, что горожане испытывают серьезные неудобства из-за перекрытия перекрестка улиц Малахова и Власихинской. Путь до работы у значительной части барнаульцев существенно усложнился. Кроме того, в соцсетях высказываются претензии в адрес чиновников — их обвиняют в следовании коммерческим интересам собственника «Волны» — бизнес-семейства Ракшиных, поскольку третье «малаховское кольцо» существенно увеличит трафик к ТЦ. Схожие претензии высказывают из-за запуска другого объекта — ТРЦ «Галактика», рядом с которым были установлены светофоры, чтобы задержать трафик у объекта.

Фото: сайт администрации Барнаула


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Комментарий

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Комментариев 11
К. МАРКС

22.09.2017 12:00

Миром правит капитал!
Праффэсар

22.09.2017 12:11

Зашевелились тупицы.
кум

22.09.2017 12:20

Прафессар кислых щей, пейши в своём 04, а в мой город-не лезь!
Баба Шуре вафлерше ру.банку

22.09.2017 12:58

Ох набьет тебе иппло настоящий кум за воровство его ника. И главредша тебе не поможет.
Кумушке

22.09.2017 13:05

Санёк, завязывай бухать и писать много противоположных постов, для поднятия твоего нестоячего рейтинга!
Рома

22.09.2017 13:19

Еще бы какая нибудь стерлядь обьяснила +++ от этого нового кольца.
гость

22.09.2017 14:11

Интересно, на Солнечной Поляне не планируется никаких ракшинских заведений? Мож тогда ее с Павликом соединят до конца?
13.05

22.09.2017 14:22

Не Санек, а вафлерша баба Шура Ру.бановна, массовик-затейник на ставке у редакции!
Гость

22.09.2017 18:14

Ту 13.05, мощно! У Александра Т. Глава удалил хозяйство, и он стал бабой Шурой!
ЗАЧЁТ!
Ру.банок

22.09.2017 21:02

Я всего один пидорас на вся Суртайку. Меня беречь надо! А мужики меня бабой Шурой кличут. А мой лучший голубой друг Санек из Аскатской школы для даунов. Мы с ним в один класс ходили.
Ру.банок

22.09.2017 21:30

А фамилия Саши-Тарышкин!