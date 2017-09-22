Чиновники Барнаула экстренно пытаются «разрулить» транспортный коллапс у третьего «малаховского кольца»

С 21 сентября схема организации движения на перекрестке выглядит так

Администрация Барнаула приняла решение открыть сквозное движение по одной половине строящегося кольца на улице Малахова у ТЦ «Волна», чтобы устранить транспортные заторы. За последние дни множество барнаульцев жаловались на то, что из-за дорожных работ путь до центральной части города стал гораздо более долгим, людям приходится стоять в серьезных «пробках. О принятых мерах сообщается на сайте администрации города.

На время работ внесены изменения в схему движения транспорта. Сейчас на улице Власихинской в направлении шоссе Ленточный бор организовано одностороннее движение, в обратном направлении осуществляется объезд по улице Малая Малахова. К вечеру 21 сентября подрядчик завершил работы по устройству дорожной одежды в среднем слое, из-за чего власти открыли сквозное движение по первой половине кольца (располагающейся ближе к «Ашану»).

Чиновники также уточнили, что изменилась схема движения общественного транспорта. Так, автобусный маршрут № 18 теперь ходит по следующей схеме от точки изменения: улица Лазурная – проезд Южный Власихинский – улица Шумакова – улица Балтийская – улица Малахова, далее – по маршруту. Маршруты № 47, 76 ходят по схеме: улица Балтийская –улица Шумакова – проезд Южный Власихинский – улица Лазурная, далее – по маршруту. Маршрут № 29 ходит через проезд Южный Власихинский – улицу Шумакова – улицу Власихинскую, далее – по маршруту. Маршрут № 17 пустили по улице Попова – улице Балтийской – улице Шумакова – проезду Северному Власихинскому – улице Лазурной – улице Балтийской – улице Попова, далее – по маршруту. Маршруты № 51, 65, 75, 80 — по улице Балтийской – улице Малахова – проезду Северному Власихинскому – улице Лазурной – улице Власихинской, далее – по маршруту. Движение автобусного маршрута № 59 осуществляется по следующей схеме: улица Малахова – проезд Северный Власихинский – улица Лазурная – улица Власихинская, далее – по маршруту. Маршруты № 119, 126 ходят по схеме: улица Балтийская – улица Шумакова – улица Власихинская, далее – по маршруту.

Также прорабатываются схемы по изменению режима работы светофорных объектов на улицах Трактовой и Попова, Павловском тракте для минимизации образования заторов. При этом текущая схема перекрытия в общем виде сохранится до 20 октября, именно такой срок необходим для производства работ по устройству основания для второй половины кольца перекрестка. В течение этого времени придется использовать альтернативные пути объезда. «Необходимо понимать, что временные неудобства, связанные с устройством кольцевого движения, в будущем компенсируются повышением пропускной способности и уменьшением дорожно-транспортных происшествий на данной транспортной развязке», — приводятся в сообщении слова зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Ивана Гармата.

Отметим, что горожане испытывают серьезные неудобства из-за перекрытия перекрестка улиц Малахова и Власихинской. Путь до работы у значительной части барнаульцев существенно усложнился. Кроме того, в соцсетях высказываются претензии в адрес чиновников — их обвиняют в следовании коммерческим интересам собственника «Волны» — бизнес-семейства Ракшиных, поскольку третье «малаховское кольцо» существенно увеличит трафик к ТЦ. Схожие претензии высказывают из-за запуска другого объекта — ТРЦ «Галактика», рядом с которым были установлены светофоры, чтобы задержать трафик у объекта.