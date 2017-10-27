«Яндекс» раскрыл барнаульские «точки притяжения» пользователей Интернета

«Яндекс» выяснил, что чаще всего ищут гости Барнаула

Аналитики «Яндекса» исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска — и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нем, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний. Выяснилось, что Барнаул стоит несколько особняком от других городов Сибири. Исходя из анализа можно сделать вывод о том, что по-настоящему привлекает в городе, и какие у него есть проблемы.

Как указано в сообщении компании, за год пользователи задали про Барнаул около 22 млн запросов — почти в два раза меньше, чем про Красноярск, в полтора раза больше, чем про Томск. Наиболее тесная связь у Барнаула с Новосибирском: новосибирцы чаще спрашивают про Барнаул, чем жители других крупных городов, и в Барнауле чаще всего ищут Новосибирск. Кроме того, краевым центром интересуются пользователи из Новокузнецка и Кемерово. В самом Барнауле также спрашивают про Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а города из более близких регионов ищут меньше.

Для пользователей из других больших городов Барнаул — это прежде всего ледобуры и патронный завод. Так, компания перечислила наиболее популярные запросы: «ледобур барнаул 130 мм», «патроны барнаульского патронного завода». Также часто интересуются уровнем воды в Оби — «уровень воды в оби в барнауле сегодня», ищут работу — «работа в барнауле от прямых работодателей», спрашивают о судьбе руководства юридического института МВД России — «начальник барнаульского юридического института мвд россии».

Судя по подготовленному графику, также пользователей «Яндекса» не из Алтайского края интересует, где находится автовокзал, сколько стоит билет в и из Барнаула, как удобнее построить маршрут проезда, а также на какой реке стоит город. Случайная выдача примеров запросов поражает воображение и показывает, что иногда пользователи не вполне благосклонны к городу. Так, в таблице «Яндекса» выводятся запросы «барнаул это дыра», «барнаул это зона», «барнаул это где», но вместе с тем «барнаул это столица мира» и «барнаул это мой город».

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про нее спрашивали более 339 млн раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В Топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвертое место, за год им интересовались около 61 млн раз) и Сочи (шестое место, более 57 млн запросов за год).

Судя по поисковым запросам, Сочи — это в первую очередь море и пляж, а Тула — пряники, самовары и оружие. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы — «работа в москве с проживанием». Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину — «авто с пробегом из японии», а в Краснодар стремятся переехать — «краснодар отзывы переехавших».

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноименные улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.