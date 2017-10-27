«Зацепило и Якубу»: в Бийском районе прошел несанкционированный митинг против мусорных свалок

Несколько десятков жителей села Первомайское одноименного сельсовета в Бийском районе вышли на несанкционированный митинг с требованием не допустить узаконения полигона, расположенного неподалеку. По убеждению митингующих, если полигон начнет работать и на нем появится современный мусоросортировочный комплекс, экологическая обстановка в Первомайском значительно ухудшится. Глава администрации сельсовета Андрей Ткачев объяснил собравшимся, что проект готовится по современным нормам, но в ответ получил лишь критику, как и экс-глава администрации района Евгений Якуба, которого вспомнили недобрым словом.

Подробный, но однобокий отчет с митинга опубликовала «Тайга.инфо», явно акцентируя внимание на критике Евгения Якубы. «Еще являясь главой района, Якуба распорядился складировать весь мусор из подконтрольных ему организаций — коммунального профиля, дорожного — на местную свалку, куда сельчане вывозили свои отходы. И буквально за полгода из местечковой свалочки это стало настоящим полигоном, куда КамАЗами бесконтрольно возят и твердые бытовые отходы, и жидкие в виде фекалий, и строительный мусор», — описывает издание причину митинга.

На акцию протеста к дверям сельской администрации пришли около 90 человек, большинство из них не было настроено на конструктивный диалог. Люди сходу начали критиковать проект обустройства полигона, не вдаваясь в детали. «Я объяснил пришедшим, что мы хотим создать на участке, где сейчас расположена по сути стихийная свалка, полноценный полигон с сортировочным комплексом. Участки уже предоставлены специализированной организации, которая имеет лицензию. Подготовлен проект, он находится на согласовании в Минприроды, и понятно, что в документе прописаны в том числе и экологические нормы. Вероятно, около 25 млн будет потрачено на строительство, тариф для населения составит около 25-28 рублей за куб. м», — объяснил «Банкфаксу» г-н Ткачев. Однако он добавил, что пришедшие на митинг вряд ли захотели его понимать.

Это предположение подтверждают цитаты митингующих, опубликованные «Тайгой.инфо». «Нам говорят, мол, что вы ерепенитесь, мол, тут будут завод! Завод? Нам не нужен никакой завод, нам нужна экология, мы не хотим, чтобы наши внуки задыхались от этой вони и пили воду с фекалиями! Вон отсюда! Вон с земли нашей! А воздух? Этот смрад и дым во время горения свалки: где самопроизвольно загорится, а где и специально подожгут», — цитирует издание слова пенсионерки Татьяны Денисовой. «Например, нам хотелось бы узнать, почему на нашу свалку бесконтрольно выгружается неопознанный мусор по ночам! Сторож есть, но шлагбаум открыт — завози хоть что. Мы боимся, что на свалку будут тайком завозить радиоактивные отходы», — приводит издание слова одного из лидеров сопротивления Максима Кулакова как аргумент в пользу митингующих.

Одной из важнейших претензий сельчан стало то, что по их убеждению мусор на их полигон будут возить в том числе из Бийска и Первомайское задохнется от вони. «У них есть предположение, что свалка весь мусор с Бийска будет принимать. Это не так. В первую очередь полигон будет работать для сельсовета. Конечно, если будет возможность принимать мусор дополнительно, то можно собирать отходы и с близлежащих поселений. В соответствии с последними изменениями в законодательстве нельзя будет просто так привезти мусор из Бийска, за этим будет следить создаваемый регоператор по обращению с отходами», — объяснил Андрей Ткачев.

«Тайга.инфо» отмечает, что один из авторитетных участников несанкционированного митинга выступил с резкой критикой экс-главы администрации района Евгения Якубы. «Я здесь живу более 40 лет, наши предки скот пасли на месте свалок, а сейчас посмотрите, что делается. Неужели не знаешь, Андрей, что люди бросают держать скотину? Потому что негде пасти! Мы сами строили, и раньше работало все. А как только пришел Якуба, тут и началось — угробили все! Особенно «Коммунальщик», он угробил все наши сети, всю канализацию. Теперь за свалку взялись. Вот оно, наследие Якубы», — эмоционально обратился к главе администрации сельсовета участник митинга.

Столь мощная по сельским меркам акция вряд ли могла возникнуть без посторонней помощи, тем более, что в ней смешалось сразу несколько тем, а митингующие были сильно «заряжены» на определенную точку зрения. Источники «Банкфакса» предполагают, что акцию спланировала одна из компаний-операторов ТБО из наукограда, которая хочет не допустить благоустройства полигона в Первомайском, чтобы монополизировать рынок.

Последствия отказа от проекта обрисовал Андрей Ткачев. «Люди фактически хотят закрыть полигон, воспрепятствовать его узаконению. Можно сказать, что они выступают за бесхозный мусор. Я не вижу большого смысла в такой позиции. И не понимаю, почему «зацепило» и Якубу», — сказал г-н Ткачев.

Чем этот выпад закончится для самого Евгения Якубы, который намерен принять участие в конкурсе на замещение должности главы Бийского района, сказать сложно. Однако очевидно, что для депутатов райсовета от Первомайского сельсовета прошедшая акция по крайней мере будет поводом задуматься о том, кому отдать голос на выборах главы.