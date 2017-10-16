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Главная Лента новостей Конкурс на пост главы Бийского района вновь столкнет Евгения Якубу с «конструктивной оппозицией»

Конкурс на пост главы Бийского района вновь столкнет Евгения Якубу с «конструктивной оппозицией»

24.10.2017 11:32

В Бийском районе завершился прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета. Среди них оказалось как минимум два сильных кандидата, которые могут внести интригу во в целом предсказуемый процесс назначениях глав после «ликвидации двуглавости» в Алтайском крае. В конкурсную гонку включились экс-глава администрации района Евгений Якуба и популярный политик, лидер Бийского отделения «Справедливой России» Олег Гузеев.

Согласно информации на сайте администрации района, всего в конкурсную комиссию поступили заявления от шести кандидатов. Среди желающих — помимо Евгения Якубы и Олега Гузеева — экс-глава администрации Усятского сельсовета Владимир Трухин, экс-глава администрации Сростинского сельсовета Татьяна Стукалова, бывший замглавы администрации Бийского района по экономическому развитию Александр Беляев и общественник Алексей Шебалин.

Как видно из списка, сразу несколько кандидатов имеют достаточный опыт для руководства районом и шансы на победу. Однако основная борьба, вероятно, развернется между Евгением Якубой и Олегом Гузеевым. Выдвижение последнего оказалось достаточно неожиданным, поскольку он с 2004 года является депутатом городской думы и не работал в районной власти.

Сам г-н Гузеев пояснил ИА «Банкфакс», что почувствовал необходимость перемен в карьере. «У каждого приходит этап, когда он рассматривает открывающиеся возможности. Одно дело работать в представительном органе, коим является гордума Бийска, другое — в исполнительной власти, которую возглавит глава Бийского района. Я чувствую, что готов взять ответственность», — сказал г-н Гузеев.

На вопрос о том, поддерживает ли его краевая власть и депутаты района, которым в итоге и придется голосовать за кандидатуру главы, он ответил, что борьба будет конкурентная, а с представителями властей он «ведет консультации». Нельзя исключать, что именно Олег Гузеев, который в гордуме Бийска представляет так называемую «конструктивную оппозицию», будет пользоваться поддержкой «партии власти».

Интересно также, что в августе 2017 года именно по жалобе члена «Справедливой России» Кристины Чуй Бийский горсуд отменил решение избиркома о регистрации кандидата Евгения Якубы. До этого активно обсуждалась версия, согласно которой г-на Якуба якобы рассматривался краем в качестве потенциального претендента на пост будущего председателя городского парламента. Однако его попытки оспорить отмену регистрации не увенчались успехом, что в том числе может говорить о потере поддержки из края.

По словам Олега Гузеева, конкурс пройдет в стандартные сроки. До конца текущей недели начнутся заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок кандидатов, ориентировочно в конце ноября будут приняты решения по допускам и даны рекомендации депутатам. Назначение главы района произойдет после голосования на сессии райсовета, которая ориентировочно состоится в декабре.


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Комментарий

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Комментариев 3
кошка

24.10.2017 12:37

интересно. столько бабок кем то вложено в борьбу с Якубой, эта борьба практически увенчалась победой, а он вновь желает занять хотя бы прежнии позиции. представляю злость его врагов. )))))))
Сосед из Сверчково

24.10.2017 12:39

Избрать на районный Бийский трон Усятского голову, а райцентр соорудить ... в посёлке Семеновод... Голове будет удобно ездить оттуда "управлять" районом, минуя город. Штат администрации и совета - более чем в Усятске.А то привыкли районные клерки с советских времён в городе балдеть, некоторые из них до пенсии сидят ни разу в деревню не выезжая
Гузеев популярный политик?

24.10.2017 13:01

Это кто такой бред придумал? Он же проситель взяток по округу в Бийске не прошел и отовсюду вылетел из за того что поддерживает его сидящие в тюрьме Башкатов и Брызгалов с друзьями Тяном, Белозеровым и подругами Громогласовой и Пермяковой.
Якуба! Победы тебе !