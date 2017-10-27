Глава алтайского сельсовета может получить срок за «укрывательство» преступника

Главу Комарихинского сельсовета Шипуновского района подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него уже возбудили уголовное дело, и теперь управленец может получить серьезный срок, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле 2017 года одного из жителей Шипуновского района осудили по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мировой судья приговорил его к 200 часам обязательных работ и направил для этого в орган местного самоуправления. Однако глава сельского совета нарушил требования уголовно-исполнительного законодательства и освободил осужденного от наказания. Он дал распоряжение внести в табель учета рабочего времени сведения, что сельчанин якобы выполнил все работы. В результате осужденного сняли с учета.

В настоящее время следователи собирают доказательства о превышении должностным лицом своих полномочий. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте районной администрации, главой Комарихинского сельсовета является Евгений Руднев. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.