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Главная Лента новостей Глава алтайского сельсовета может получить срок за «укрывательство» преступника

Глава алтайского сельсовета может получить срок за «укрывательство» преступника

09.11.2017 08:26

Главу Комарихинского сельсовета Шипуновского района подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него уже возбудили уголовное дело, и теперь управленец может получить серьезный срок, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле 2017 года одного из жителей Шипуновского района осудили по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мировой судья приговорил его к 200 часам обязательных работ и направил для этого в орган местного самоуправления. Однако глава сельского совета нарушил требования уголовно-исполнительного законодательства и освободил осужденного от наказания. Он дал распоряжение внести в табель учета рабочего времени сведения, что сельчанин якобы выполнил все работы. В результате осужденного сняли с учета.

В настоящее время следователи собирают доказательства о превышении должностным лицом своих полномочий. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте районной администрации, главой Комарихинского сельсовета является Евгений Руднев. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.


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Комментарий

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Комментариев 10
злой

09.11.2017 08:39

хотел помочь "как лучше", а получилось....
За 200 часов

09.11.2017 09:10

Семь лет ?! Да за коллекцию часов камчатского губернатора столько не дают ...
умора

09.11.2017 10:00

Мажорка Багдосарян издевается над всей правовой системой России. И собралась к Путину за водительским удостоверением (причем лишена пожизненно и ей все по барабану ). На исправительные работы плевала. Вопрос, а судьи кто ? Однозначно мужика накажут.
Сельпо

09.11.2017 10:06

Не за бесплатно, однако, председатель колхоза табелировал нарушителя. Обычно за такое табельщики денежку малую берут.
Сесть не сядет, условным сроком отделается. И даже будет дальше в своем сельсовете табелировать нарушителей общественного порядка.
Ага

09.11.2017 10:15

мужиков табелировать , а баб - кобелировать
сельпу

09.11.2017 10:24

председатель колхоза и председатель сельсовета это по сути разные должности из этого следует, что вы очень далеки от села. А причина подписания ? Может от такого работника проще было отделаться ?
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

09.11.2017 10:24

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Главу Комарихинского сельсовета Шипуновского района подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него уже возбудили уголовное дело, и теперь управленец может получить серьезный срок, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю....
о вот выходец из этого однофамильного района Руководитель Славгородского МСО СУ СКР РФ по АК п/п-к юстиции Шипунов Константин Валерьевич до сих пор не наказан, за длительное сокрытие его подчинёнными и в частности уже следователем Поповой Е Ю, Пархоменко Петя и т.д. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела КРСП№327от 25 04 2016г в «старой» и «новой» редакциях, оно уже отменялось более 10 раз, возобновлялось, но дело до суда не доходит. Мне сказали, что ходу не дают прокурор Носокв Д с и генерал-лейтенант Долгалёв, которые по уши этом преступлении, результаты заключения полиграфа скрывают уже более месяца..
Вот такая у нас криминальная правоохранительная и судебная система - ставшая на поток самофинансирования и доп извлечения доходов ИМЕНЕМ РФ, есть у тебя деньги - "вынесут" нужное тебе решение, нет - значит нет, получай отказы, даже если ты трижды ПРАВ, и полиграф на твоей стороне. А законность это уже не существенно для них.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

ФСИН

09.11.2017 11:16

В Горняке тоже был случай, спрыгнул................
гость

09.11.2017 11:32

Получить дармового работника каждый мечтает. Но если это работник. А если рукожоп? От него вреда будет значительно больше, чем пользы. Дашь такому задание, а потом надо все переделывать. Дороже встанет.
Засудить его до смерти , а потом еще и четвертовать

09.11.2017 11:56

Просто странно всё это, время идёт, полномочий выше крыши а про реальные дела можно увидеть только по телевизору, на местах их как не было так и нет.