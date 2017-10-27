Глава алтайского сельсовета может получить срок за «укрывательство» преступника

09.11.2017 08:26
Главу Комарихинского сельсовета Шипуновского района подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него уже возбудили уголовное дело, и теперь управленец может получить серьезный срок, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в апреле 2017 года одного из жителей Шипуновского района осудили по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мировой судья приговорил его к 200 часам обязательных работ и направил для этого в орган местного самоуправления. Однако глава сельского совета нарушил требования уголовно-исполнительного законодательства и освободил осужденного от наказания. Он дал распоряжение внести в табель учета рабочего времени сведения, что сельчанин якобы выполнил все работы. В результате осужденного сняли с учета.
В настоящее время следователи собирают доказательства о превышении должностным лицом своих полномочий. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте районной администрации, главой Комарихинского сельсовета является Евгений Руднев. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
09.11.2017 08:39
09.11.2017 09:10
09.11.2017 10:00
09.11.2017 10:06
Сесть не сядет, условным сроком отделается. И даже будет дальше в своем сельсовете табелировать нарушителей общественного порядка.
09.11.2017 10:15
09.11.2017 10:24
09.11.2017 10:24
...Главу Комарихинского сельсовета Шипуновского района подозревают в превышении должностных полномочий. В отношении него уже возбудили уголовное дело, и теперь управленец может получить серьезный срок, следует из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю....
о вот выходец из этого однофамильного района Руководитель Славгородского МСО СУ СКР РФ по АК п/п-к юстиции Шипунов Константин Валерьевич до сих пор не наказан, за длительное сокрытие его подчинёнными и в частности уже следователем Поповой Е Ю, Пархоменко Петя и т.д. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела КРСП№327от 25 04 2016г в «старой» и «новой» редакциях, оно уже отменялось более 10 раз, возобновлялось, но дело до суда не доходит. Мне сказали, что ходу не дают прокурор Носокв Д с и генерал-лейтенант Долгалёв, которые по уши этом преступлении, результаты заключения полиграфа скрывают уже более месяца..
Вот такая у нас криминальная правоохранительная и судебная система - ставшая на поток самофинансирования и доп извлечения доходов ИМЕНЕМ РФ, есть у тебя деньги - "вынесут" нужное тебе решение, нет - значит нет, получай отказы, даже если ты трижды ПРАВ, и полиграф на твоей стороне. А законность это уже не существенно для них.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
09.11.2017 11:16
09.11.2017 11:32
09.11.2017 11:56