Не протест, а демократия: «голубой дом» отверг выводы экспертов Кудрина об Алтайском крае

13 регионов попали в «желтую» зону риска за I полугодие 2017 года согласно индексу социально-экономической и политической напряженности в регионах. Экспертный доклад представил Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Однако власти четырех регионов, в том числе и Алтайского края, оспорили выводы экспертов КГИ. Так, по словам начальника департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрея Ляпунова, в регионе нет серьезных социально-экономических проблем, а большое число митингов — проявление демократии, приводит его слова РБК.

В исследовании КГИ риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям — социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к «красной» зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска. В последнюю попал Алтайский край. Власти региона не согласны с такой оценкой, как и попавшие в ту же зону Курганская, Челябинская и Кировкая области.

Андрей Ляпунов заявил, что не согласен «с общей консолидированной оценкой ситуации именно в Алтайском крае». Он дал РБК развернутый комментарий с информацией о положении дел в регионе.

Андрей Ляпунов, начальник департамента информационной политики правительства Алтайского края: Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в средствах массовой информации. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы. Точно так же и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения.

Г-н Ляпунов также подчеркнул изданию, что «в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций».

Отметим, что авторами рейтинга являются эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков. Рейтинг социально-политической напряженности определяет условия, которые усиливают риски кризисных сценариев в регионах. Согласно резюме рейтинга социально-экономической и политической напряженности, риски в I полугодии 2017 года определяются прежде всего сочетанием факторов политики и низовой активности граждан. Протестная активность в регионах заметно выросла в первой половине 2017 года по сравнению с предыдущим II полугодием 2016-го. Как отмечается в докладе, она растет за счет местных проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных для жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, занятость.

Примечательно, что в конце 2016 года Алтайский край значился в «красной» зоне риска из-за сочетаний всех трех факторов — экономики, политики и протестов — вместе взятых.