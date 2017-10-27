Не протест, а демократия: «голубой дом» отверг выводы экспертов Кудрина об Алтайском крае

09.11.2017 09:18
13 регионов попали в «желтую» зону риска за I полугодие 2017 года согласно индексу социально-экономической и политической напряженности в регионах. Экспертный доклад представил Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Однако власти четырех регионов, в том числе и Алтайского края, оспорили выводы экспертов КГИ. Так, по словам начальника департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрея Ляпунова, в регионе нет серьезных социально-экономических проблем, а большое число митингов — проявление демократии, приводит его слова РБК.
В исследовании КГИ риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям — социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к «красной» зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска. В последнюю попал Алтайский край. Власти региона не согласны с такой оценкой, как и попавшие в ту же зону Курганская, Челябинская и Кировкая области.
Андрей Ляпунов заявил, что не согласен «с общей консолидированной оценкой ситуации именно в Алтайском крае». Он дал РБК развернутый комментарий с информацией о положении дел в регионе.
Андрей Ляпунов, начальник департамента информационной политики правительства Алтайского края:
Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в средствах массовой информации. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы. Точно так же и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения.
Г-н Ляпунов также подчеркнул изданию, что «в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций».
Отметим, что авторами рейтинга являются эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков. Рейтинг социально-политической напряженности определяет условия, которые усиливают риски кризисных сценариев в регионах. Согласно резюме рейтинга социально-экономической и политической напряженности, риски в I полугодии 2017 года определяются прежде всего сочетанием факторов политики и низовой активности граждан. Протестная активность в регионах заметно выросла в первой половине 2017 года по сравнению с предыдущим II полугодием 2016-го. Как отмечается в докладе, она растет за счет местных проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных для жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, занятость.
Примечательно, что в конце 2016 года Алтайский край значился в «красной» зоне риска из-за сочетаний всех трех факторов — экономики, политики и протестов — вместе взятых.
09.11.2017 09:38
Жители покидают край , переезжая в другие более лучшие регионы в поисках лучших условий, а в крае на уровне руководства это звучит как поиск более комфортного места по погодным и климатическим условиям.
09.11.2017 09:39
09.11.2017 10:03
09.11.2017 10:13
Или погибну как-нибудь иначе,-
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.
Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут. (с)
09.11.2017 10:14
И тут бац и розовые очки
09.11.2017 10:15
Количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445.
Примерно 70% таких мероприятий связаны с социально-экономической тематикой. В первом полугодии нынешнего года наиболее частыми стали протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и протесты фермеров против захвата земель агрохолдингами. Во втором же полугодии стали открыто выступать обманутые дольщики.
Зафиксированные ЦЭПРом конфликты трудовых отношения также растут с начала года.
Случаи задержек и не выплат зарплат в 3 раза превысило число за первый квартал. Протесты на предприятиях по-прежнему остаются едва ли не единственным действенными способами отстаивания своих прав со стороны работников.
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Иосиф Грозный: А Ви, товарищ Ляпунов, пачему иного мнения?
Лаврентий, подбери ему делянку в окрестностях степной Кулунды, там , где я грань с Казахстаном провёл... пусть там отару овец разведёт, Эти Овцы нас защищать от дремлющей саранчи будут... итальянским пруссом её, кажется, зовут...
09.11.2017 10:23
Никто меня не любит
Никто меня не ждет
Никто не приголубит
И водки не нальёт...(@)
09.11.2017 10:36
09.11.2017 10:38
09.11.2017 10:42
09.11.2017 10:42
09.11.2017 10:44
09.11.2017 10:51
«Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».
09.11.2017 11:20
пожилого аргали.
дядя Кудрин , как личный консультант ВВП , имеет большой вес и авторитет.
черкнет КАБ рапорт об отставке по выслуге каторжно-ссыльной,
закрутит орден на штанину мундира и домой.
Ондрюха тута камнем повиснет , не нужный никому пенсионер-враль-частушечник .
Ври , балагурь , пока молодой , пока долги не висят над личным бюджетиком -
реально протест против здравого смысла в крае не носит массового характера.
09.11.2017 11:26
09.11.2017 11:41
09.11.2017 12:00
09.11.2017 12:22
09.11.2017 13:23
НОРМАЛЬНОЕ движение кадров , за покрытием кадрового дефицита в других регионах РОССИИ, чем характеризуется нормальная рыночная экономика , ПРЕДСТАВЛЕНО как СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ, нечто вроде любителей к переездам детей целинников и.т.п. БАМОВЦЕВ ??
Несмотря, что количество проведения митингов регламентируется от оппозиционного духовенства из МОСКВЫ - это кризисные сценарии сверху ни какого отношения к инициативам Алтая не имеют место...
Всё по смете !! Сколько бабла выделено сверху, стильки и будет песен на Алтае.
А на Алтае нет проблем вообще никаких !?? ЕСТЬ одна проблема, ПО ИНЕРЦИИ СОЦИАЛИЗМА у многих задницы заросли паутиной и поотому они не способны к движениям по предложениям РЫНКА России трудовым ресурсам.
У ЭТОГО ХОХМИТЕТА яких то ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ вся их работа построена на базовых знаниях КУДРИНА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ... Так что подводить подобные ИТОГИ - ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХЛУПОСТЬ и может быть понятно не людям, а учёным ГАЙДАРОВЦАМ с социалистическим научным прошлым от АлтГУ...