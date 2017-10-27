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Алтайские коммунисты вышли на «проводы» революции

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Главная Лента новостей Не протест, а демократия: «голубой дом» отверг выводы экспертов Кудрина об Алтайском крае

Не протест, а демократия: «голубой дом» отверг выводы экспертов Кудрина об Алтайском крае

09.11.2017 09:18

13 регионов попали в «желтую» зону риска за I полугодие 2017 года согласно индексу социально-экономической и политической напряженности в регионах. Экспертный доклад представил Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Однако власти четырех регионов, в том числе и Алтайского края, оспорили выводы экспертов КГИ. Так, по словам начальника департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрея Ляпунова, в регионе нет серьезных социально-экономических проблем, а большое число митингов — проявление демократии, приводит его слова РБК.

В исследовании КГИ риски рассчитывались на основе анализа параметров по трем направлениям — социально-экономическому, политическому и фактору гражданской активности. Сочетание спада в экономике, слабых политических институтов и протестной активности граждан эксперты отнесли к «красной» зоне риска. Осложнения по двум из этих направлений — к средней (желтой) зоне риска. В последнюю попал Алтайский край. Власти региона не согласны с такой оценкой, как и попавшие в ту же зону Курганская, Челябинская и Кировкая области.

Андрей Ляпунов заявил, что не согласен «с общей консолидированной оценкой ситуации именно в Алтайском крае». Он дал РБК развернутый комментарий с информацией о положении дел в регионе.

Андрей Ляпунов, начальник департамента информационной политики правительства Алтайского края:

Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения. В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в средствах массовой информации. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы. Точно так же и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения.

Г-н Ляпунов также подчеркнул изданию, что «в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций».

Отметим, что авторами рейтинга являются эксперты КГИ Николай Петров, Александр Кынев и Алексей Титков. Рейтинг социально-политической напряженности определяет условия, которые усиливают риски кризисных сценариев в регионах. Согласно резюме рейтинга социально-экономической и политической напряженности, риски в I полугодии 2017 года определяются прежде всего сочетанием факторов политики и низовой активности граждан. Протестная активность в регионах заметно выросла в первой половине 2017 года по сравнению с предыдущим II полугодием 2016-го. Как отмечается в докладе, она растет за счет местных проблем, далеких от большой политической повестки, но критически важных для жизни граждан: социальные услуги, жилье, транспорт, занятость.

Примечательно, что в конце 2016 года Алтайский край значился в «красной» зоне риска из-за сочетаний всех трех факторов — экономики, политики и протестов — вместе взятых.

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Комментарий

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Комментариев 19
гость

09.11.2017 09:38

Странные они какие-то в департаменте информационной политики администрации Алтайского края. В России признан всеми властными структурами рост протестных акций , а в Алтайском крае это - демократические проявления.
Жители покидают край , переезжая в другие более лучшие регионы в поисках лучших условий, а в крае на уровне руководства это звучит как поиск более комфортного места по погодным и климатическим условиям.
ляпунову

09.11.2017 09:39

Над краевым бюджетом долги не весят, они все ретранслированы на поставщиков бюджетным организациям и различным фондам. Что для вас секрет огромные долги муниципалитетов. Если секрет, то это вообще плохо. А о настроениях населения сходите в народ и послушайте о медицине о системе образаванния о работе полиции о работе чиновников о коррупции и будете согласны с экспертами.
ну все

09.11.2017 10:03

департамент вылез
Нет восприятия ситуации как радужной

09.11.2017 10:13

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,-
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.

Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости-прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.

Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут. (с)
Местный

09.11.2017 10:14

Халва, халва, халва.....
И тут бац и розовые очки
Ляпунов говорит -это проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций

09.11.2017 10:15

А Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) подвел итоги мониторинга протестных акций в РФ, И ГОВОРИТ, что Весь 2017 год количество протестов неизменно увеличивается. К III кварталу общее число акций в стране выросло почти на 60%, по сравнению с начала года.
Количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445.

Примерно 70% таких мероприятий связаны с социально-экономической тематикой. В первом полугодии нынешнего года наиболее частыми стали протесты дальнобойщиков против системы «Платон» и протесты фермеров против захвата земель агрохолдингами. Во втором же полугодии стали открыто выступать обманутые дольщики.
Зафиксированные ЦЭПРом конфликты трудовых отношения также растут с начала года.
Случаи задержек и не выплат зарплат в 3 раза превысило число за первый квартал. Протесты на предприятиях по-прежнему остаются едва ли не единственным действенными способами отстаивания своих прав со стороны работников.
_________________________________
Иосиф Грозный: А Ви, товарищ Ляпунов, пачему иного мнения?
Лаврентий, подбери ему делянку в окрестностях степной Кулунды, там , где я грань с Казахстаном провёл... пусть там отару овец разведёт, Эти Овцы нас защищать от дремлющей саранчи будут... итальянским пруссом её, кажется, зовут...
Филодокс

09.11.2017 10:23

Нет восприятия ситуации как радужной писал(а):
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Никто меня не любит
Никто меня не ждет
Никто не приголубит
И водки не нальёт...(@)
Баба Фрося Алтайский край Россия

09.11.2017 10:36

Комментатору на 10: 15 -РЕСПЕКТ и большое уважение !!!!! Ну прям в точку милок , энтого ляпуху уконтропупил. А то вё ляпает не в попад , а в угоду начальству.
Коровьев

09.11.2017 10:38

Ага! Несогласные они видите ли. У людей работы нет, жрать нечего, последнее продают, чтобы выжить, а у них демократия. Дерьмократия это и все эти ляпуновы подлежат уничтожению, как класс врагов народа.
гость

09.11.2017 10:42

Чиновники знают, что социально-экономическая ситуация в крае не радужная, но об этом молчат и рисуют красивую всеми СМИ.
просто читатель

09.11.2017 10:42

Всё хорошо,а все в жопе,это как???
Натан Френкель

09.11.2017 10:44

Тов. Ляпунов, я вам сейчас кину ссылочку....
Афоризмы Бернарда Шоу о демократии

09.11.2017 10:51

«Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем мы того заслуживаем».
«Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».


да в какую скирду он отаровед ? 10-15

09.11.2017 11:20

чо он там разведет - он ярку от переярки не нащупает , пальпируя кольца на рогах
пожилого аргали.
дядя Кудрин , как личный консультант ВВП , имеет большой вес и авторитет.
черкнет КАБ рапорт об отставке по выслуге каторжно-ссыльной,
закрутит орден на штанину мундира и домой.
Ондрюха тута камнем повиснет , не нужный никому пенсионер-враль-частушечник .
Ври , балагурь , пока молодой , пока долги не висят над личным бюджетиком -
реально протест против здравого смысла в крае не носит массового характера.
Ну, насмешил...............

09.11.2017 11:26

Обнищание "народонаселения"- это не повод для роста социального напряжения, а демократический метод его "самоочищения"в "стойле" при "существенной" социальной поддержке по 200-300 рублей в год!
Кyм

09.11.2017 11:41

Однозначно,что этот экспердт живёт на западные гранты,ему глубоко насрать на Россию,и её обитателей!
Обитатели

09.11.2017 12:00

обители , да и тех - обидели
111

09.11.2017 12:22

Посмотрите ролик, не поленитесь. Губернатор учит, что нужно писать. https://www.facebook.com/vadim.klimov1/videos/1589037851116873/?hc_location=ufi
ГРАЖДАНСКИЙ ИНИЦИАТИВЩИК КУДРИН ЭТО КЭН ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ !??

09.11.2017 13:23

СОРЕВНОВАНИЮ!! Вот и с учениками подвёл итоги соревнования ГДЕ :
НОРМАЛЬНОЕ движение кадров , за покрытием кадрового дефицита в других регионах РОССИИ, чем характеризуется нормальная рыночная экономика , ПРЕДСТАВЛЕНО как СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ, нечто вроде любителей к переездам детей целинников и.т.п. БАМОВЦЕВ ??
Несмотря, что количество проведения митингов регламентируется от оппозиционного духовенства из МОСКВЫ - это кризисные сценарии сверху ни какого отношения к инициативам Алтая не имеют место...
Всё по смете !! Сколько бабла выделено сверху, стильки и будет песен на Алтае.
А на Алтае нет проблем вообще никаких !?? ЕСТЬ одна проблема, ПО ИНЕРЦИИ СОЦИАЛИЗМА у многих задницы заросли паутиной и поотому они не способны к движениям по предложениям РЫНКА России трудовым ресурсам.
У ЭТОГО ХОХМИТЕТА яких то ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ вся их работа построена на базовых знаниях КУДРИНА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ... Так что подводить подобные ИТОГИ - ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХЛУПОСТЬ и может быть понятно не людям, а учёным ГАЙДАРОВЦАМ с социалистическим научным прошлым от АлтГУ...