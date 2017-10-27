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Главная Лента новостей Мох и сырость: пациенты детского отделения барнаульской больницы отказываются от госпитализации

Мох и сырость: пациенты детского отделения барнаульской больницы отказываются от госпитализации

09.11.2017 10:57

Состояние уборных
Состояние уборных

Жители Барнаула жалуются на детское инфекционное отделение городской больницы № 12, где уже 14 лет не проводили даже косметический ремонт, несмотря на то, что здание давно требует капитального. В региональном Минздраве такое критическое положение больницы объяснили нехваткой финансов, поскольку учреждение задолжало несколько миллионов рублей поставщикам, сообщают «Наши новости».

Со слов горожанки, сын которой часто болеет ангиной, лечить ребенка в инфекционном отделении 12-ой горбольницы категорически нельзя. Когда они с мальчиком в последний раз проходили там лечение, ребенок заразился в учреждении ротовирусным заболеванием. По мнению его матери, причиной тому послужили жуткие условия содержания маленьких пациентов. «Там койки железные, на них плахи, но они расположены так, что там - край и там - край. Я была вынуждена всю ночь сидеть с ребенком, у которого температура была 39.4°, он метался в бреду, а я ловила его», - рассказала женщина.

Как оказалось, жалоб на данное инфекционное отделение с каждым годом становится все больше. Барнаульцы оставляют негативные отзывы в Сети и рекомендуют отказываться от госпитализации. «Особое внимание заслуживает туалет! Это нечто: в полу дырка с каждым днем наполнялась непонятной водяной массой, того и гляди, в палату польется», - написано в одном из прошлогодних откликов. Но несмотря на многочисленные претензии, здание до сих пор остается в ужасающем состоянии: ветхая мебель в палатах, жуткие уборные, сырость из-за изношенных водоотводов, деревянные оконные рамы давно не крашены, из лестниц вываливаются кирпичи, а там, где был цемент, растут трава и мох.

Внешний вид здания
Внешний вид здания

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, у городской больницы № 12 имеется задолженность более 8,5 млн рублей перед ресурсовиками и поставщиками лекарств и продуктов. Вероятно, поэтому к косметическому ремонту в учреждении не могут приступить уже 14 лет. Хотя исправить положение теперь может только капремонт, который, как утверждают чиновники, запланирован на следующий год. По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, в отделении планируется провести ремонт кровли - заменить мягкую на двускатную из металлопрофиля. Кроме того, предполагается поменять все инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения и канализации. Стоимость масштабных работ пока не озвучивают. Известно лишь, что отделение, скорее всего, закроют на несколько месяцев.

Отметим, что горбольница № 12 — не единственное медицинское учреждение Барнаула, внешнее и внутреннее «убранство» которого вызывает шок у горожан. Так, зимой 2016 года жительница краевого центра Ольга Кононова, несколько дней находившаяся с сыном в детской горбольнице № 10 (поселок Южный), разместила в соцсетях «фоторепортаж» из учреждения, доказывающий удручающее состояние объекта здравоохранения. «Если вашему ребенку больше трех лет, то кормить вас не будут. Буфета нет, еду разогреть негде, от чайников заведующая не в восторге (их нужно привезти с собой, кипятильник нельзя). В нашей палате на четыре койки (мамы с детьми спят на одной койке) не было ни одной розетки. Кровати почти все сломанные, мне досталась наверно самая сломанная, попросила поменять - отправили к заведующей. Она отказалась, сказала, что ничего делать не будет, так как поступят новые пациенты и тоже попросят поменять. Пока не устроила скандал, кровать мне не поменяли...В палатах прохладно, дети ходят и спят в кофтах», - такое обращение женщина направила не только журналистам, но и Ирине Долговой, после чего Минздрав приехал туда с проверкой. А спустя полгода педиатрическое отделение все же закрыли.

Фото: PrinrScreen видеосюжета «Наших новостей»


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Комментарий

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Комментариев 7
ляпунову

09.11.2017 11:20

Это для вас информация. Какая демократия ? Вы зайдите в эту больницу. А долгов у краевого бюджета нет!!!
гость

09.11.2017 12:05

Когда наши министерства , департаменты и прочая краевая контора заявляет , что в школе, детском садике , больнице и т.п. учреждениям долги по электричеству, теплу ,воде , у меня вопрос - А эти подчиненные вам садики -больницы сами зарабатывают деньги или они на бюджете , который вы же и урезаете при подписании-утверждении. ? Но зато выделяете миллионы на мероприятия по повышению энергоэффективности .
"Как пояснили в Минздраве Алтайского края, у городской больницы № 12 имеется задолженность более 8,5 млн рублей перед ресурсовиками и поставщиками лекарств и продуктов." Кто это потребил ? Сами врачи ? Откуда долги ? Почему нет или не дали денег больнице в полном объеме. Или они похищены в больнице ? Минздрав может подтвердить , что деньги украдены или не даны ?
Ольга

09.11.2017 12:13

Зато мы миллионы спускаем на празднование Дня города и прочего гавна!!!! Гнать надо таких управленцев как в Крайздраве!!!
Карлину

09.11.2017 12:16

Зато посмотрите на каких машинах ездит администрация,одни номера по 100 тысяч а машинц по 4 и 5 миллионов
А глава КРАЙЗДРАВА- от куда у нее такие деньги машины и все остальное.А по долгам согласна, лекарств в больницах нет- от куда долги, свет пусть администрация на себе экономит.Посмотрите несколько миллионов для голубого дома выделили, пусть отдадут эти деньги больницы а свои задницы и в старый туалет носят
ольга

09.11.2017 12:23

вообще им из голубого дома не мешало бы и в общественном транспорте ездить чтоб быть ближе к народу, стоит только послушать разговоры в автобусе и можно сразу закрывать отдел жалоб:)))) развели бюрократию , а интересно у голубого дома есть долги за электричество и проч. услуги????
Лариса

09.11.2017 12:40

17 лет назад увезли туда с дочерью с ветрянкой! Тогда был УЖАС! Вход в палату с улицы! Щели в двери и окне, ржавые унитаз, трубы, ванна, воды горячей нет...... Это для ребенка до года. На следующий же день написала отказ и ушли. Думала, что- то изменилось... Я в шоке! Нахрена там главврач сидит?
гость

09.11.2017 13:01

Я там лежал с сыном.2 года назад, так глав врач перед проверкой, вынес чайники, микроволновку, новые матрасы и кровати, а когда проверка ушла,все назад убрал.По его роже видно-ВОР