Мох и сырость: пациенты детского отделения барнаульской больницы отказываются от госпитализации

Состояние уборных

Жители Барнаула жалуются на детское инфекционное отделение городской больницы № 12, где уже 14 лет не проводили даже косметический ремонт, несмотря на то, что здание давно требует капитального. В региональном Минздраве такое критическое положение больницы объяснили нехваткой финансов, поскольку учреждение задолжало несколько миллионов рублей поставщикам, сообщают «Наши новости».

Со слов горожанки, сын которой часто болеет ангиной, лечить ребенка в инфекционном отделении 12-ой горбольницы категорически нельзя. Когда они с мальчиком в последний раз проходили там лечение, ребенок заразился в учреждении ротовирусным заболеванием. По мнению его матери, причиной тому послужили жуткие условия содержания маленьких пациентов. «Там койки железные, на них плахи, но они расположены так, что там - край и там - край. Я была вынуждена всю ночь сидеть с ребенком, у которого температура была 39.4°, он метался в бреду, а я ловила его», - рассказала женщина.

Как оказалось, жалоб на данное инфекционное отделение с каждым годом становится все больше. Барнаульцы оставляют негативные отзывы в Сети и рекомендуют отказываться от госпитализации. «Особое внимание заслуживает туалет! Это нечто: в полу дырка с каждым днем наполнялась непонятной водяной массой, того и гляди, в палату польется», - написано в одном из прошлогодних откликов. Но несмотря на многочисленные претензии, здание до сих пор остается в ужасающем состоянии: ветхая мебель в палатах, жуткие уборные, сырость из-за изношенных водоотводов, деревянные оконные рамы давно не крашены, из лестниц вываливаются кирпичи, а там, где был цемент, растут трава и мох.

Внешний вид здания

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, у городской больницы № 12 имеется задолженность более 8,5 млн рублей перед ресурсовиками и поставщиками лекарств и продуктов. Вероятно, поэтому к косметическому ремонту в учреждении не могут приступить уже 14 лет. Хотя исправить положение теперь может только капремонт, который, как утверждают чиновники, запланирован на следующий год. По словам заместителя министра здравоохранения Алтайского края Константина Гордеева, в отделении планируется провести ремонт кровли - заменить мягкую на двускатную из металлопрофиля. Кроме того, предполагается поменять все инженерные коммуникации: системы отопления, водоснабжения и канализации. Стоимость масштабных работ пока не озвучивают. Известно лишь, что отделение, скорее всего, закроют на несколько месяцев.

Отметим, что горбольница № 12 — не единственное медицинское учреждение Барнаула, внешнее и внутреннее «убранство» которого вызывает шок у горожан. Так, зимой 2016 года жительница краевого центра Ольга Кононова, несколько дней находившаяся с сыном в детской горбольнице № 10 (поселок Южный), разместила в соцсетях «фоторепортаж» из учреждения, доказывающий удручающее состояние объекта здравоохранения. «Если вашему ребенку больше трех лет, то кормить вас не будут. Буфета нет, еду разогреть негде, от чайников заведующая не в восторге (их нужно привезти с собой, кипятильник нельзя). В нашей палате на четыре койки (мамы с детьми спят на одной койке) не было ни одной розетки. Кровати почти все сломанные, мне досталась наверно самая сломанная, попросила поменять - отправили к заведующей. Она отказалась, сказала, что ничего делать не будет, так как поступят новые пациенты и тоже попросят поменять. Пока не устроила скандал, кровать мне не поменяли...В палатах прохладно, дети ходят и спят в кофтах», - такое обращение женщина направила не только журналистам, но и Ирине Долговой, после чего Минздрав приехал туда с проверкой. А спустя полгода педиатрическое отделение все же закрыли.