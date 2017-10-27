Жительница Бийска через семь лет после смерти супруга добилась от врачей «справедливости» на 300 тысяч рублей

Алтайский краевой суд оставил в силе решение Бийского горсуда о размере компенсации для местной жительницы, муж которой скончался в городской больнице № 4 в феврале 2010 года. По решению апелляционной инстанции женщина получит компенсацию в размере 300 тысяч рублей — по оценке коллегии, сумма определена, исходя «из степени нравственных и физических страданий», сказано на сайте краевого суда.

На сайте Бийского горсуда опубликовано решение первой инстанции по делу, в котором раскрываются обстоятельства трагедии. В документе сказано, что супруг истицы 20 февраля 2010 года почувствовал себя очень плохо, ему вызвали «скорую помощь». Несмотря на плохое состояние мужчины, фельдшер отказался госпитализировать его. Лучше ему за следующие дни не стало, а 24 февраля самочувствие резко ухудшилось, из-за чего его доставили в приемный покой Центральной городской больницы, откуда медики были вынуждены направить его на госпитализацию в горбольницу № 1. Там он пробыл двое суток, все это время его супруга требовала от терапевта перевести мужа в пульмонологическое отделение горбольницы № 4. Это было сделано лишь 26 февраля, а 27 февраля мужчина скончался.

По факту смерти следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Однако после нескольких лет расследования в октябре 2016 года дело было прекращено. Следователи сделали вывод об «отсутствии в деянии состава преступления». При этом по заключению судебно-медицинской экспертизы медики «скорой помощи» сразу неправильно поставили диагноз. А в постановлении, вынесенном в ходе расследования, говорится, что медицинская помощь была оказана с нарушениями стандартов, однако подтвердить виновность лиц, оказывавших медпомощь, не представляется возможным. Основным аргументом стало то, что при вскрытии не исследовался головной мозг, поэтому «исключить какую-либо патологию головного мозга или его сосудов, которая могла привести к смерти или существенно повлиять на исход имеющихся заболеваний, не представляется возможным», сказано в решении суда.

Женщина подала гражданский иск ко всем медучреждениям с требованием взыскать с них 2 млн рублей компенсации. Однако представители ответчиков указали, что причина смерти мужчины достоверно не была установлена, поэтому причинно-следственная связь между бездействием врачей и его гибелью не доказана. При этом их коллеги, представляющие интересы горбольницы № 4 сообщили, что мужчину доставили в их больницу за день до смерти в тяжелом состоянии с необратимыми изменениями внутренних органов, в связи с чем реанимация была неэффективна.

Суд в итоге принял выводы экспертов о том, что мужчине не оказали квалифицированную медпомощь, два раза неверно поставив диагноз и не проведя все необходимые исследования. Однако прямая связь действий врачей со смертью формально осталась недоказанной из-за непроведенного обследования мозга. Суд усмотрел лишь косвенную связь, поэтому определил разумной компенсацию в размере 300 тысяч рублей, ее в равных долях должны выплатить первая городская поликлиника (правопреемник горбольницы № 1) и станция скорой медпомощи.

В Алтайский краевой суд обратились и истец, и ответчики. Однако коллегия оставила в силе решение первой инстанции. «Судебная коллегия указала, что при определении размера компенсации морального вреда в сумме 300 тысяч рублей, по 150 тысяч рублей с каждого из ответчиков, суд правомерно исходил из степени нравственных и физических страданий, которые, безусловно, причинены истцу смертью мужа, а также степени вины ответчиков, носящей косвенный (опосредованный) характер», — говорится в сообщении.