Ошибка пилота: глава Республики Алтай объяснил осенние «скидки» с зарплат учителей

Педагогические коллективы сразу нескольких районов Республики Алтай направили обращения главе региона Александру Бердникову с жалобами на внезапное снижение зарплат с начала нового учебного года. Чиновники быстро разобрались и подтвердили снижение зарплат. По их объяснению, причиной стала путаница и отсутствие контроля на местах, сказано на сайте правительства региона.

Как пояснили в Министерстве образования и науки РА, снижение заработной платы произошло у некоторых педагогических работников в Турочакском, Онгудайском, Усть-Коксинском районах. Они написали обращения на имя Александра Бердникова, который поручил министрам изучить тему.

Причиной ситуации названы ошибки, в том числе технические, и отсутствие контроля на уровне муниципалитетов. Работа по устранению ошибок уже проводится. При этом по утверждению главы региона денег хватает — субвенции из республиканского бюджета, в том числе на зарплату учителям, доводятся своевременно и в полном объеме. В ряде районов, в частности, в Кош-Агачском, их размер в этом году значительно увеличился. «Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объеме и в срок. Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать все справедливо, обязательно провести разъяснительную работу», — приводятся на сайте слова Александра Бердникова.

Глава Республики Алтай поручил экономической службе Минобрнауки разобраться со сложившейся ситуацией. Сообщается, что вопрос стоит на особом контроле. В то же время о возбуждении уголовного дела или хотя бы жестких разбирательствах в отношении виновных с возможными дисциплинарными взысканиями пока не сообщается.