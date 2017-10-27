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Главная Лента новостей Ошибка пилота: глава Республики Алтай объяснил осенние «скидки» с зарплат учителей

Ошибка пилота: глава Республики Алтай объяснил осенние «скидки» с зарплат учителей

09.11.2017 12:58

Педагогические коллективы сразу нескольких районов Республики Алтай направили обращения главе региона Александру Бердникову с жалобами на внезапное снижение зарплат с начала нового учебного года. Чиновники быстро разобрались и подтвердили снижение зарплат. По их объяснению, причиной стала путаница и отсутствие контроля на местах, сказано на сайте правительства региона.

Как пояснили в Министерстве образования и науки РА, снижение заработной платы произошло у некоторых педагогических работников в Турочакском, Онгудайском, Усть-Коксинском районах. Они написали обращения на имя Александра Бердникова, который поручил министрам изучить тему.

Причиной ситуации названы ошибки, в том числе технические, и отсутствие контроля на уровне муниципалитетов. Работа по устранению ошибок уже проводится. При этом по утверждению главы региона денег хватает — субвенции из республиканского бюджета, в том числе на зарплату учителям, доводятся своевременно и в полном объеме. В ряде районов, в частности, в Кош-Агачском, их размер в этом году значительно увеличился. «Фонд заработной платы не уменьшился ни на рубль, из республиканского бюджета все средства доводятся в полном объеме и в срок. Но на местах сложилась путаница. Нужно разбираться, сделать все справедливо, обязательно провести разъяснительную работу», — приводятся на сайте слова Александра Бердникова.

Глава Республики Алтай поручил экономической службе Минобрнауки разобраться со сложившейся ситуацией. Сообщается, что вопрос стоит на особом контроле. В то же время о возбуждении уголовного дела или хотя бы жестких разбирательствах в отношении виновных с возможными дисциплинарными взысканиями пока не сообщается.


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Комментарий

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Комментариев 5
Учитель

09.11.2017 14:05

Ошибки в сторону уменьшения зарплаты, однако.
Наверху все путем

09.11.2017 16:05

а вот внизу возникла путаница - кто же там такой путаник ? Может на покой пора или уступить место тому кто путать не будет свой карман и общественный
?

09.11.2017 19:50

А причём здесь «пилот»? Заголовок конечно огонь!
6yrhv1yolqcpa

09.11.2017 19:57

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
просто читатель

09.11.2017 20:26

Рейтинг главе поднимают,грубовато...