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Главная Лента новостей Алтайского фельдшера увезли в больницу после столкновения «скорой помощи» с иномаркой

Алтайского фельдшера увезли в больницу после столкновения «скорой помощи» с иномаркой

09.11.2017 14:27

Пострадаший автомобиль медработников
Пострадаший автомобиль медработников

9 ноября в райцентре Благовещенка произошла авария с участием легкового автомобиля и машины «скорой помощи», сообщает «Благовещенский районный информационный центр». В результате оба транспортных средства сильно помяло, а медработника с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Как утверждает источник, авария произошла рано утром на улице Кирова. По словам очевидцев происшествия, виновником инцидента стал водитель автомобиля Toyota. Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил проезжую часть карете «скорой помощи», которая спешила на вызов. В результате машины столкнулись — их разбросало в разные стороны. Основной удар пришелся на переднюю часть служебного медицинского автомобиля, от чего у машины выпало лобовое стекло. Как пояснили местные жители, единственной пострадавшей оказалась фельдшер, находящаяся внутри авто. Она получила различные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, - ее увезли в больницу. Жители Благовещенки предполагают, что иномарка может принадлежать крупному местному предпринимателю.

Фото: «Благовещенский районный информационный центр»

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Комментарий

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Комментариев 5
Местный и очень крупный предприниматель ?

09.11.2017 16:01

Значит виноват кто то - третий
555

09.11.2017 18:27

Виноват тот кто не уступил дорогу выезжая на главную, нечего херню начинать городить
6yrhv1yolqcpa

09.11.2017 20:06

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Владимир

09.11.2017 20:13

Пострадала Фельдшер, дай бог ей скорейшего выздоровления. Говорят за рулем иномарки сидела "обезьяна с гранатой"
000

09.11.2017 20:38

Не надо бабам руль доверять, её место на кухне, а не за рулем.