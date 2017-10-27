Алтайского фельдшера увезли в больницу после столкновения «скорой помощи» с иномаркой

Пострадаший автомобиль медработников

9 ноября в райцентре Благовещенка произошла авария с участием легкового автомобиля и машины «скорой помощи», сообщает «Благовещенский районный информационный центр». В результате оба транспортных средства сильно помяло, а медработника с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Как утверждает источник, авария произошла рано утром на улице Кирова. По словам очевидцев происшествия, виновником инцидента стал водитель автомобиля Toyota. Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил проезжую часть карете «скорой помощи», которая спешила на вызов. В результате машины столкнулись — их разбросало в разные стороны. Основной удар пришелся на переднюю часть служебного медицинского автомобиля, от чего у машины выпало лобовое стекло. Как пояснили местные жители, единственной пострадавшей оказалась фельдшер, находящаяся внутри авто. Она получила различные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, - ее увезли в больницу. Жители Благовещенки предполагают, что иномарка может принадлежать крупному местному предпринимателю.