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Главная Лента новостей Роспотребнадзор выступил против «овощного оброка» в детских садах Алтайского края

Роспотребнадзор выступил против «овощного оброка» в детских садах Алтайского края

10.11.2017 09:16

Пост с примером из алтайского детсада стал «хитом» на развлекательном портале Pikabu
Пост с примером из алтайского детсада стал «хитом» на развлекательном портале Pikabu

Ситуация с «продуктовым налогом» в детских садах Алтайского края, которая несколько месяцев назад вызвала резонанс среди россиян в соцсетях, но осталась почти незамеченной на Алтае, получила развитие. Роспотребнадзор сделал вывод о нелегальности практики, когда родители обязаны поставлять в учреждения овощи и соленья в качестве платы. Главная — и вполне обоснованная — претензия ведомства в том, что качество и происхождение таких продуктов невозможно проконтролировать. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

В основном практика «овощного оброка» существует в сельских детсадах, где почти у каждого родителя есть приусадебный участок. Люди несут в дошкольные учреждения ведра с картофелем, пакеты с морковью и банки с квашеной капустой. «Нормы» сбора в каждом заведении свои, однако распространен такой опыт повсеместно. Большинство жителей Алтайского края не считает ситуацию чем-то странным и не понимает насмешек жителей других регионов в соцсетях, ведь подход помогает сократить плату за детский сад. Еще одной причиной «пожертвования» овощами становится желание максимально разнообразить детский рацион. «А как иначе: накормить ребенка на 25 рублей по нынешним ценам невозможно», – приводит издание слова одной из мам Валентины Бражниковой.

Несмотря на принятие этой практики родителями, в краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что прием пищевых продуктов должен осуществляться только при наличии документов, подтверждающих безопасность и качество – только так можно предотвратить возникновение массовых инфекционных или неинфекционных заболеваний. Также СанПиН строго запрещает использовать в питании воспитанников детских учреждений блюда непромышленного приготовления, в том числе домашнюю консервацию и квашеную капусту.

В детсаду «Родничок» Троицкого района за пребывание ребенка в заведении родители, помимо нескольких ведер с овощами, сдают и две трехлитровые банки этого популярного в России соленья. Однако условия приготовления капусты в этом случае известны только повару-любителю – ни о каком соблюдении норм СанПиНа здесь речи не идет. Родители, естественно, не могут документально подтвердить качество продуктов, и в случае чего не понесут ответственность.

По данным издания, наиболее продвинулась в решении проблемы Москва. Сдвиг произошел с подачи властей – по отдельности сложности с детским питанием дошкольные учреждения решить не смогли. Несколько лет назад дошкольников начали кормить крупные пищевые комбинаты столицы, обладающие достаточными ресурсами для качественного осуществления услуги.

Кроме того, образцы продуктов теперь проходят лабораторные исследования, которые становятся своеобразной лакмусовой бумажкой для выявления недобросовестных поставщиков. Что касается разнообразия блюд для детсадовцев, то меню составляется специалистами на несколько недель вперед. Пятиразовое питание юных москвичей оплачивается из бюджета столицы. Для бюджета Алтайского края это вряд ли посильно, но и практика «продуктового налога» с родителей, как выяснилось, незаконна, а значит, в скором времени может быть прекращена.

Фото: Pikabu

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Комментарий

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Комментариев 11
Ндааа

10.11.2017 09:45

8 ведер картофеля на одного ребенка - очень круто. Семья из 3-х взрослых за год съедает в среднем 12 - 15 ведер.
При продуктовом изобилии

10.11.2017 10:34

будем считать каждую ложку сьеденную ребенком - не дай бог вырастет Ильей Муромцем да начнет крушить все что не нравиться ...
геноцид

10.11.2017 11:19

Государство морит детей голодом на 25 руб.в сутки, а родителям их кормить запрещает. Концлагерь. Гиммлер обзавидовался.
Кругом эрзац

10.11.2017 11:29

эрзац хлеб , эрзац кофе - чем не Освенцим ?
геноциду

10.11.2017 11:48

ну прям заморенные голодом))))) уже поперек себя шире стали, таких упитанных детей как сейчас в России, наверное, никогда не было
диетолог

10.11.2017 12:34

потому и поперек себя шире, что едят один хлеб с картохой
диетолог

10.11.2017 12:38

попробуй-ка 8 ведер картохи съешь в 3 года, еще не так разнесет
12:38

10.11.2017 13:49

все детство провели на хлебе и картошке и что-то в кабанчиков не превратились...и в диетологах не нуждались, вообще детей, рожденных до 2000-ных тяжело заставить есть было, а эти сейчас на минуту из пухлых рук корм не выпускают, так что дело не в картошке с хлебом, а в растянутых желудках современных детей
гость

10.11.2017 14:02

Лидером "овощного оброка" можно считать краснощёковские детсады. В этом году мы сдали за ребёнка 16 ведер картофеля, 8 кочанов капусты и по 8 кг свеклы и моркови. Картофель уж очень хорош уродился в этом году, что кладовщик подсобному рабочему сразу сказала эту оставь здесь.
портосу савушкинскому

10.11.2017 15:01

геноциду писал(а):
уже поперек себя шире стали, таких упитанных детей как сейчас в России, наверное, никогда не было


ты заедь в алтайскую деревню и посмотри как там люди выживают и что едят. а по себе и своему телу, вскормленному московскими хот-догами всех не суди
гость

10.11.2017 16:48


Народ метко говорит: "Чья бы корова мычала". Роспотребназор нам постоянно рассказывает, сколько лекарств и продуктов не соответствуют нормам или поддельные и не может навести порядок. Вот вам и документы.
Выращенное для своей семьи в своем огороде проверки не требует. И не от бедности люди дают хорошие продукты в детский сад, а для своих детей.