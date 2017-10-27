Роспотребнадзор выступил против «овощного оброка» в детских садах Алтайского края

Пост с примером из алтайского детсада стал «хитом» на развлекательном портале Pikabu

Ситуация с «продуктовым налогом» в детских садах Алтайского края, которая несколько месяцев назад вызвала резонанс среди россиян в соцсетях, но осталась почти незамеченной на Алтае, получила развитие. Роспотребнадзор сделал вывод о нелегальности практики, когда родители обязаны поставлять в учреждения овощи и соленья в качестве платы. Главная — и вполне обоснованная — претензия ведомства в том, что качество и происхождение таких продуктов невозможно проконтролировать. Об этом сообщает портал «Утро.ру».

В основном практика «овощного оброка» существует в сельских детсадах, где почти у каждого родителя есть приусадебный участок. Люди несут в дошкольные учреждения ведра с картофелем, пакеты с морковью и банки с квашеной капустой. «Нормы» сбора в каждом заведении свои, однако распространен такой опыт повсеместно. Большинство жителей Алтайского края не считает ситуацию чем-то странным и не понимает насмешек жителей других регионов в соцсетях, ведь подход помогает сократить плату за детский сад. Еще одной причиной «пожертвования» овощами становится желание максимально разнообразить детский рацион. «А как иначе: накормить ребенка на 25 рублей по нынешним ценам невозможно», – приводит издание слова одной из мам Валентины Бражниковой.

Несмотря на принятие этой практики родителями, в краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что прием пищевых продуктов должен осуществляться только при наличии документов, подтверждающих безопасность и качество – только так можно предотвратить возникновение массовых инфекционных или неинфекционных заболеваний. Также СанПиН строго запрещает использовать в питании воспитанников детских учреждений блюда непромышленного приготовления, в том числе домашнюю консервацию и квашеную капусту.

В детсаду «Родничок» Троицкого района за пребывание ребенка в заведении родители, помимо нескольких ведер с овощами, сдают и две трехлитровые банки этого популярного в России соленья. Однако условия приготовления капусты в этом случае известны только повару-любителю – ни о каком соблюдении норм СанПиНа здесь речи не идет. Родители, естественно, не могут документально подтвердить качество продуктов, и в случае чего не понесут ответственность.

По данным издания, наиболее продвинулась в решении проблемы Москва. Сдвиг произошел с подачи властей – по отдельности сложности с детским питанием дошкольные учреждения решить не смогли. Несколько лет назад дошкольников начали кормить крупные пищевые комбинаты столицы, обладающие достаточными ресурсами для качественного осуществления услуги.

Кроме того, образцы продуктов теперь проходят лабораторные исследования, которые становятся своеобразной лакмусовой бумажкой для выявления недобросовестных поставщиков. Что касается разнообразия блюд для детсадовцев, то меню составляется специалистами на несколько недель вперед. Пятиразовое питание юных москвичей оплачивается из бюджета столицы. Для бюджета Алтайского края это вряд ли посильно, но и практика «продуктового налога» с родителей, как выяснилось, незаконна, а значит, в скором времени может быть прекращена.