«Кандидат против всех» Ксения Собчак не будет открывать предвыборные штабы в «двух Алтаях»

10.11.2017 11:30
Журналист и селебрити Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018-м году как «кандидат против всех», не намерена в ближайшее время открывать штабы в Алтайском крае и Республике Алтай. Регионы не вошли в число «ядерных» для кампании по сбору подписей, хотя волонтеры при желании и смогут открыть децентрализованный «народный» штаб, следует из информации на сайте кампании г-жи Собчак.
Как указано в сообщении, в ближайший месяц планируется запуск семи центральных штабов в ключевых городах кампании. Среди них Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург. Команды в этих городах уже почти сформированы. «Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем, в какой последовательности Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы», — написал в Facebook руководитель региональной сети штабов Тимур Валеев.
Штабы для сбора подписей и агитации за Ксению Собчак будут созданы в шести сибирских городах: Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске, Кемерове и Иркутске. «В 50-ти регионах мы будем напрямую участвовать в управлении сбором подписей. Наши координаторы будут всегда связаны с центральным штабом. В остальных регионах команды волонтеров смогут формировать народные штабы, а мы будем готовы обеспечить их агитационными материалами и сувенирной продукцией», — обрисовал концепцию г-н Валеев.
Таким образом, открытие официального представительства Ксении Собчак в «двух Алтаях» не планируется. К тому же если все же найдутся желающие помочь ей стать настоящим кандидатом, организация волонтеров не войдет в централизованную структуру. Отметим, что согласно интерактивной карте на сайте Собчак в Алтайском крае ее поддерживают 150 человек, в Республике Алтай — семь.
Напомним, Ксения Собчак объявила о своем желании участвовать в выборах президента России, причем она позиционирует себя как «кандидат против всех», под «всеми» понимая в первую очередь стандартный набор из кандидатов от парламентских партий. После этого объявления она стала появляться на федеральных телеканалах, по большей части оказываясь в фокусе критики из-за своих заведомо спорных высказываний. Тимур Валеев, открывающий региональные штабы, руководит проектом «Открытые выборы» в «Открытой России» Михаила Ходорковского.
9 ноября стало известно, что председатель ПАРНАС Михаил Касьянов обратился к членам федерального политсовета партии с предложением выдвинуть кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах. Выдвижение от непарламентской партии даст г-же Собчак возможность собирать не 300 тысяч, а 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах. Помимо ПАРНАСа, в связи с этим обсуждалась партия Андрея Нечаева «Гражданская инициатива», сообщает «Дождь». Г-н Нечаев не исключал в разговоре с журналистом телеканала такую возможность.
Отметим также, что накануне г-жа Собчак прокомментировала и размер своего избирательного фонда. «Мы должны будем уложиться максимум в $15 млн (около 885 млн рублей — прим. ред. БФ)», — заявила она в интервью «Медузе». При этом, как отмечается в канале Админресурс в Telegram, максимальный размер избирательного фонда на выборах президента – 400 млн рублей. При превышении этой цифры кандидата могут снять с выборов. То есть, значительную часть средств ей придется потратить до официального старта кампании, что, в целом, логично, учитывая траты на запуск представительств и координацию структуры предвыборного штаба.
10.11.2017 11:40
10.11.2017 12:05
Твою поганую сущность ты не скроешь за чужими никами, старая мразь.
10.11.2017 12:15
10.11.2017 12:25
10.11.2017 12:26
ВсЕ остаются на своих местах в либеральном правительстве... ДО)))... назначения и проведения новых выборов по той же схеме))) Потом опять виток... и так можно до бесконечности играть в графу "ПРОТИВ ВСЕХ" ))) )))
10.11.2017 12:42
10.11.2017 12:56
10.11.2017 13:07
...кандитат "Против всех" — дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (в команде которого работал Владимир Путин) и нынешнего члена Совфеда от Тувы Людмилы Нарусовой.
10.11.2017 13:19
10.11.2017 13:21
10.11.2017 13:31
Разумеется, эти обстоятельства заставляют всерьез рассматривать кандидатуру талантливой ведущей корпоративных вечеринок.
10.11.2017 14:01
Мгер - троли зашевелились... значит жди беду.
10.11.2017 14:49
10.11.2017 15:15
Буду президентом...
10.11.2017 16:09
Президент Ксения проснулась на следующий день после инаугурации. Спальня в Кремле была поспешно перекрашена в розовый цвет, с изображением скачущих мордастых лошадей. Дизайнера уволили за троллинг, но перекрашивать обратно было уже поздно. В дверь вежливо постучали. В кабинет с докладом вошёл новый премьер-министр - Сергей Зверев: в костюме ангела, с дизайнерскими крыльями. На пост претендовала также экс-ведущая "Дома-2" Бородина, но её отстранили ввиду недостаточного налёта гламура и дешёвых понтов. Понты ввиду ситуации были нужны дорогие. - Ну как оно там, - сонно потянулась президент Ксения. - Что в мире делается? Как там Запад вообще? Зверев начал обстоятельный доклад. Он объяснил, что жена Макрона была на неделе одета как гуано, а вот Иванка Трамп заказала новый наряд от Гуччи. На Украине выложили самый большой флаг из пшеницы и васильков, но его нельзя носить, и с точки зрения моды сие событие значения не имеет. В Африке вообще какая-то хрень , там ничего от ведущих кутюрье не надевают и ходят голые. Про Мьянму что-то говорили, но он так и не нашёл, чего там носят. С утра рекомендует фиалковый парфюм, и халатик от Прада. Это укрепит государственность. В спальню зашли новые члены кабинета - министр маникюра, министр педикюра, министр косметики, и министр восхищения умом и красотой. Не теряя времени, все занялись своей работой, украшая и восхваляя президента - последнее в Кремле было популярно всегда. У прошлого президента был тоже министр восхищения умом и красотой, но от общественности его скрывали.
- А чо там этот...как его...народ-то? - открывала ротик президент Ксения. - Надеюсь, все довольны?
- Ещё бы, мать , - закатил глаза министр восхищения. - С вашего избрания все от радости пьют, не просыхая.
Министр обороны Дима Жулан меж тем решал, в какой цвет покрасить танки, самолёты и орудия, ибо своим серо-зелёным оттенком они навевали тоску. Отдельные дивизии согласно приказу украсили стразами от Сваровски, и всё воинство заиграло неимоверно
10.11.2017 16:13
- В принципе, похоже на прошлый режим, - судачили граждане. - Тоже в правительстве сплошное дурачьё, но теперь более откровенное. А с чего всё началось? Калигула ввёл лошадь в сенат, и нормально. Он же не делал лошадь императором. Говорят, фото лошадей теперь вообще запретят. Государственная измена.
Жириновский посмотрел на то, что творится, понял, что ему больше не придётся веселить народ при наличии президента Ксении, и застрелился. Похоронами занималась Божена Рынска, и лучше, про это вообще не говорить. Но смотреть ТВ по новому закону обязали всех. "Дом-2" теперь шёл на всех каналах. За критику телешоу полагалось 10 лет беспрерывного смотрения этого же телешоу под спецприсмотром.
- Это какая-то херня...- робко сказал один мальчик в детском саду, и на всякий случай заплакал. Его не обвинили в работе на остатки скрывшейся в подполье кровавой гэбни, ибо устами младенца глаголет истина. - Как вообще такая лажа , называется?
- Это называется демократия, чувак, - сказал другой мальчик, и снискал бурные аплодисменты взрослых. - У нас в России другого не бывает. У нас и диктатура какая-то опереточная, и демократия только сугубо с Ксенией. Другие свихнулись бы давно, а мы так уже тысячу лет живём.
Все смотрели телевизор, и были счастливы.
Как, впрочем, и всегда.
10.11.2017 16:38
Других желающих ПЕРЕСПАТЬ С ТАКИМ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ как КСЮША!?? НА АЛТАЕ НЕТ!! Звините Алтай . за представленные неудобства ЛЕНТОЧНОГО БОРА!!
10.11.2017 20:09
Жлоб!