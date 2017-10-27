«Кандидат против всех» Ксения Собчак не будет открывать предвыборные штабы в «двух Алтаях»

Журналист и селебрити Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018-м году как «кандидат против всех», не намерена в ближайшее время открывать штабы в Алтайском крае и Республике Алтай. Регионы не вошли в число «ядерных» для кампании по сбору подписей, хотя волонтеры при желании и смогут открыть децентрализованный «народный» штаб, следует из информации на сайте кампании г-жи Собчак.

Как указано в сообщении, в ближайший месяц планируется запуск семи центральных штабов в ключевых городах кампании. Среди них Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Саратов и Санкт-Петербург. Команды в этих городах уже почти сформированы. «Первые штабы начнут работать уже через пару недель и, конечно же, в первую очередь мы сейчас определяем, в какой последовательности Ксения Собчак будет лично открывать свои региональные штабы», — написал в Facebook руководитель региональной сети штабов Тимур Валеев.

Штабы для сбора подписей и агитации за Ксению Собчак будут созданы в шести сибирских городах: Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске, Кемерове и Иркутске. «В 50-ти регионах мы будем напрямую участвовать в управлении сбором подписей. Наши координаторы будут всегда связаны с центральным штабом. В остальных регионах команды волонтеров смогут формировать народные штабы, а мы будем готовы обеспечить их агитационными материалами и сувенирной продукцией», — обрисовал концепцию г-н Валеев.

Таким образом, открытие официального представительства Ксении Собчак в «двух Алтаях» не планируется. К тому же если все же найдутся желающие помочь ей стать настоящим кандидатом, организация волонтеров не войдет в централизованную структуру. Отметим, что согласно интерактивной карте на сайте Собчак в Алтайском крае ее поддерживают 150 человек, в Республике Алтай — семь.

Напомним, Ксения Собчак объявила о своем желании участвовать в выборах президента России, причем она позиционирует себя как «кандидат против всех», под «всеми» понимая в первую очередь стандартный набор из кандидатов от парламентских партий. После этого объявления она стала появляться на федеральных телеканалах, по большей части оказываясь в фокусе критики из-за своих заведомо спорных высказываний. Тимур Валеев, открывающий региональные штабы, руководит проектом «Открытые выборы» в «Открытой России» Михаила Ходорковского.

9 ноября стало известно, что председатель ПАРНАС Михаил Касьянов обратился к членам федерального политсовета партии с предложением выдвинуть кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах. Выдвижение от непарламентской партии даст г-же Собчак возможность собирать не 300 тысяч, а 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом на выборах. Помимо ПАРНАСа, в связи с этим обсуждалась партия Андрея Нечаева «Гражданская инициатива», сообщает «Дождь». Г-н Нечаев не исключал в разговоре с журналистом телеканала такую возможность.

Отметим также, что накануне г-жа Собчак прокомментировала и размер своего избирательного фонда. «Мы должны будем уложиться максимум в $15 млн (около 885 млн рублей — прим. ред. БФ)», — заявила она в интервью «Медузе». При этом, как отмечается в канале Админресурс в Telegram, максимальный размер избирательного фонда на выборах президента – 400 млн рублей. При превышении этой цифры кандидата могут снять с выборов. То есть, значительную часть средств ей придется потратить до официального старта кампании, что, в целом, логично, учитывая траты на запуск представительств и координацию структуры предвыборного штаба.