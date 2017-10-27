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Главная Лента новостей В Барнауле на опасном переходе у «малаховского кольца» автобус насмерть сбил пешехода

В Барнауле на опасном переходе у «малаховского кольца» автобус насмерть сбил пешехода

10.11.2017 11:58

Инспектор ДПС у тела погибшего пешехода
Инспектор ДПС у тела погибшего пешехода

Ранним утром 10 ноября на «малаховском кольце» у остановки «Аптека» в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, предположительно маршрута № 57. Водитель не пропустил пешехода — 52-летнего мужчину — и сбил его. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Как отмечают очевидцы в соцсетях, этот переход часто становится местом опасных конфликтов пешеходов и транспорта.

Первыми об инциденте сообщили подписчики Barnaul 22 «ВКонтакте». Немного позже официальная информация появилась на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю. По предварительным данным, в 6:25 в районе дома по улице Малахова, 56 «А» 42-летний водитель на автобусе Daimler-Benz допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчина скончался до прибытия медиков. По факту проводится проверка, в скором времени будет принято процессуальное решение. Судя по отчетам специализированного справочника «Автобусный транспорт», Daimler-Benz с серийным номером O405N (явно читается на одном фото) был построен в 1996-м году и до 2006-го года работал в Германии. Позже поступил в автобусный парк ООО «Гранд», где находится до сих пор.

В комментариях к новости в сообществе Barnaul 22 очевидцы и живущие неподалеку от места трагедии люди сообщают, что у этого перехода часто можно наблюдать конфликты пешеходов и водителей. Так, с одной стороны горожане иногда начинают внезапно и быстро переходить дорогу, не обращая внимание на скорость автомобилей, а с другой — водители автобусов крайне редко уступают пешеходам и не тормозят на переходе. Кроме того, претензии именно к этому переходу касаются его плохой освещенности. Отметим, что нынешняя авария произошла еще до восхода солнца, а пешеход, по словам очевидцев, переходил дорогу очень медленно.

Фото: сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 7
водитель

10.11.2017 12:11

пешеход, по словам очевидцев, переходил дорогу очень медленно.
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Заставить всех пешеходов сдавать нормы ГТО, выпускать на улицу только прошедших испытание
гость

10.11.2017 12:13

Это стало тенденцией, давят людей строго на пешеходных переходах
про

10.11.2017 12:25

вообще-то это горе как минимум для двух семей
Гость

10.11.2017 12:31

Да это конечно горе. Но ведь водителям этого маршрута нужно быть осторожными. Ведь чиновникам из городской администрации хоть изредка просто проезжать вместе с населением в автобусе а не на мерсахах за миллионы. Тогда и порядка будет больше и в транспорте и на дорогах. А то так народ само себе а власть сама по себе.
пешеход

10.11.2017 13:07

"Так, с одной стороны горожане иногда начинают внезапно и быстро переходить дорогу, не обращая внимание на скорость автомобилей, а с другой — водители автобусов крайне редко уступают пешеходам и не тормозят на переходе. "

Во всем мире как бы пешеходы не переходили, быстро или медленно - ступили на зебру-всё, транспорт остановился.
В Барнауле же на "зебре" надо и бегать, и ползти, и оглядываться, и осматриваться. Словом, использовать разнообразные приемы для спасения своей жизни.
Мария Ивановна, пенсионерка

10.11.2017 13:22

Если ДПС не могут заставить водителей подчиняться правилам дорожного движения при переезде через пешеходный переход, а городские власти не в состоянии осветить улицы должным образом, то необходимо разрешить пешеходам пересекать улицы в любом месте и не штрафовать.
Меня три раза чуть не сбили на переходе, хотя я соблюдала все правила. Два ряда пропустили, а третий прет, не сбавляя скорости. Я назад, а там уже первые начали движение. В итоге этот третий сломал бампер. Еще и высунулся меня ругать. А я ему так по-доброму: "Давай вызовем полицию." А он мне:"Извини, мать, извини". На том и разошлись.
Безопаснее переходить не по переходу, а там, где пустая дорога.
Смотрящий

10.11.2017 15:10

Часто замечаю, что именно общественный транспорт не торопится уступать место пешеходам.