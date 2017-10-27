В Барнауле на опасном переходе у «малаховского кольца» автобус насмерть сбил пешехода

Инспектор ДПС у тела погибшего пешехода

Ранним утром 10 ноября на «малаховском кольце» у остановки «Аптека» в Барнауле произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, предположительно маршрута № 57. Водитель не пропустил пешехода — 52-летнего мужчину — и сбил его. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Как отмечают очевидцы в соцсетях, этот переход часто становится местом опасных конфликтов пешеходов и транспорта.

Первыми об инциденте сообщили подписчики Barnaul 22 «ВКонтакте». Немного позже официальная информация появилась на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю. По предварительным данным, в 6:25 в районе дома по улице Малахова, 56 «А» 42-летний водитель на автобусе Daimler-Benz допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Мужчина скончался до прибытия медиков. По факту проводится проверка, в скором времени будет принято процессуальное решение. Судя по отчетам специализированного справочника «Автобусный транспорт», Daimler-Benz с серийным номером O405N (явно читается на одном фото) был построен в 1996-м году и до 2006-го года работал в Германии. Позже поступил в автобусный парк ООО «Гранд», где находится до сих пор.

В комментариях к новости в сообществе Barnaul 22 очевидцы и живущие неподалеку от места трагедии люди сообщают, что у этого перехода часто можно наблюдать конфликты пешеходов и водителей. Так, с одной стороны горожане иногда начинают внезапно и быстро переходить дорогу, не обращая внимание на скорость автомобилей, а с другой — водители автобусов крайне редко уступают пешеходам и не тормозят на переходе. Кроме того, претензии именно к этому переходу касаются его плохой освещенности. Отметим, что нынешняя авария произошла еще до восхода солнца, а пешеход, по словам очевидцев, переходил дорогу очень медленно.