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Главная Лента новостей Алтайские шаманы не помогли сатирику Михаилу Задорнову излечиться от рака мозга

Алтайские шаманы не помогли сатирику Михаилу Задорнову излечиться от рака мозга

10.11.2017 12:30

Один из самых известных российских сатириков Михаил Задорнов, который последние месяцы борется с раком мозга, отказался от лечения, отрекся от язычества и перешел в православие. Планировавшаяся на лето 2017-го года поездка на Алтай к шаманам, которые якобы могли помочь, не оставила позитивных новостей. Об этом сообщает издание «Культмедиа.ру».

Химиотерапия и операции не дали результатов. По словам близких артиста, все старания врачей оказывались напрасными, прогнозы становятся лишь хуже. Получив последние заключения медиков, сатирик навсегда попрощался с друзьями и уехал в Юрмалу. Через месяц Михаилу исполнится 69 лет, однако праздновать и принимать кого-либо артист не намерен.

Кроме того, Михаил Задорнов отрекся от неоязычества и перешел в православие. Об этом рассказал настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах священник Андрей Новиков. «По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — написал отец Андрей на своей официальной странице в Facebook. Священник подчеркнул, что обнародовал информацию «в согласии с ближайшими родственниками» Михаила Задорнова.

Напомним, ранее один из друзей писателя, который пожелал сохранить анонимность, рассказывал, что летом 2017-го года Михаил Задорнов поедет на Алтай. «Задорнов собирается в одну глухую шаманскую деревню. Объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит реабилитация иного рода. Задорнов в свое время изучал и буддизм, и каббалу, другие философские учения. Он рассчитывает, что ему помогут чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов», — сказал собеседник «Комсомольской правды».

О серьезном недуге Михаил Задорнов сообщил на личной странице «ВКонтакте» в начале октября прошлого года. Все это время сатирик проходил лечение за рубежом, где перенес биопсию мозга, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Но старания медиков не принесли положительного результата. «Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах», — рассказал журналистам источник.

Сейчас Михаил Задорнов находится в собственном доме в Юрмале. По словам друга сатирика, он предпочел потратить оставшееся время не на изнуряющие процедуры, а на общение с близкими людьми на любимой прибалтийской даче.

UPD: Через два часа после подготовки публикации стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался утром 10 ноября.

Справка:

Михаил Задорнов — широкоизвестный писатель-сатирик, юморист и актер. Наиболее популярная тема его монологов — критика американского образа жизни и западной культуры. Также известно, что Задорнов в последние годы выступал с лекциями и писал книги на языческие темы.


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Комментарий

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Комментариев 20
1

10.11.2017 12:37

Если врачи в европах не помогли, то остается только к шаманам и прочим шарлатанам. Они последние деньги за надежду вытягивают у безнадёжных больных, перед смертью. Лучше бы внукам на обучение взаграницах денег оставил.
кум

10.11.2017 12:39

Никто , как и я , не запланирован к дибилизму своего мозга!
куму

10.11.2017 12:43

... я дывлюсь, кумове, ты совсем [удалено модератором] здесь от своего "здравого" дебилизма!
Гостья

10.11.2017 12:54

Пока есть силы, лучше попутешествовать. Приехать летом на Алтай не плохая идея.
Евген Егорьевский

10.11.2017 13:42

Жаль конечно , очень нормальный и очень любимый русским народом человек . Когда человечество найдет рецепт излечения от этой заразы ? Будем надеется на светлые головы ученых медиков . А пока остается только ждать и верить в чудо . Дай Бог ему здравия .
Задорнова жаль?

10.11.2017 14:17

Жаль мерзкого еврея-русофоба? Который принял самое активное участие в разваливании нашей родной страны СССР посредством подготовки общественного мнения. Своими дрянными однобокими высерами про то как у них и как у нас. Мерзость, бездарность, цинизм в высшей степени. И болезнь его очень показательна, как, впрочем, и у еще одной жабы - отмороженной русофобки Новодворской, которая отравиласьь собственным ядом в буквальном смысле слова. Русский мир становится чище хотя бы естественным образом.
Старый Русский

10.11.2017 15:06

Миша - фсё , он был тяжелее воздуха !
Филодокс

10.11.2017 15:11

Задорнова жаль? писал(а):
Жаль мерзкого еврея-русофоба

Возлюби ближнего своего и воздастся тебе!
Вы слишком политизированно смотрите на этот вопрос. Человек болен. ему надо посочувствовать, а посмертное воздаяние не в нашей власти. Будьте милосерднее к павшим и Вам ответят сторицей.
Переживающий

10.11.2017 15:30

Сегодня умер Михаил Задорнов....
Однако

10.11.2017 16:13

Согласно формальному определению, русофобия предполагает «неприязненное отношение ко всему русскому, к самим русским как к чуждому и опасному для представителей иной нации».

У Задорнова мы это видим в полном объёме: как показано дальше на примерах, он считает русских генетически ущербной, жуликоватой и криворукой нацией, которая доставляет огромные проблемы нациям цивилизованным.
Доказательства

10.11.2017 16:15

Главный тезис монолога — генетическая неполноценность русских, их необоримая склонность к быдлячеству, мошенничеству и воровству. Этот тезис Задорнов иллюстрирует многочисленными примерами:

* Только русские могли догадаться печатать фальшивые деньги на цветном ксероксе;
* Только русские эмигранты могли догадаться разводить бензин водой;
* Только русские эмигранты жрут лавровый лист, чтобы ездить пьяными за рулём;
* Только русские всучивают под видом чудо-лекарств всякую ерунду;
* Только русские впаривают лохам фальшивые сувениры;
* Русские хуже негров, а русская мафия — хуже американской мафии;
* Цивилизованные американцы сильно страдают от «русской чумы»;
* Самое большое число доносов в США пишут в эмигрантских районах;
* Только русские воруют приёмники из машин и товары из магазинов;
* Только русские поголовно торгуют краденым.

В итоге Задорнов выносит приговор. Сама наша культура ущербна, это культура жуликов и воров. Изменить русских к лучшему можно только вытравив из них полностью русскую культуру:
гость

10.11.2017 16:16

Светлая память Михаилу Николаевичу.
А мне Задорнов запомнился своим русофильством. Его юмористические рассказы дают представление о мудрости, доброте и непобедимости народа нашей страны.
Однако 2

10.11.2017 16:18

Задорнов - это обычный больной человек, который вполне искренне презирает русских и вполне искренне считает, что если побольше поливать их грязью, они исправятся.
Кроме русских Задорнов не любит также и латышей, хотя он не только живёт сейчас в Юрмале, но и обязан своему быстрому карьерному взлёту удачной женитьбе на дочке первого секретаря компартии Латвии.
Тем не менее, уникальной в своем убожестве нацией Задорнов считает только русскую. Как пишет сам Задорнов, «Да, не всё в сегодняшней Америке идеально гладко… Однако, не нам в России их осуждать!».
1

10.11.2017 16:22

как жалко человека, умевшего открыто говорить о том, что обычно другие люди не предпочитали озвучивать. При чем не пафосно, а с юмором. Мне запомнились особенно 90-е годы, когда М.Задорнов несколько лет по телевизору поздравлял нас с вами с Новым годом и эти поздравления были теплыми, искренними, без всякого политиканства.
Однако 3

10.11.2017 16:22

Многие русские не считают Задорнова русофобом. Дескать, да, сатирик. Да, высмеивает наши недостатки, называет русских криворуким недонародом шлюх и алкашей. Но никакой русофобии тут разумеется нет, просто нам надо больше работать над своим воспитанием и охотнее подставлять рыла под плевки с Запада.
В отличие от школьных мемов типа «медведя» или «крокодила», которые живут недолго и про которые мало кто знает, зафорсенные Задорновым русофобские мемы не только активно используются очень многими журналистами, но и принимаются за безусловную истину огромным количеством россиян.
Практически в каждом своём тексте или монологе Задорнов употребляет выражения «уникальный народ» или «только в этой стране». Идея мема заключается в том, что россияне — уникальная в дегенеративном смысле нация, представители которой творят разные невозможные в цивилизованных странах непотребства. Дескать, только в этой стране кому-то может прийти в голову залезть в коньках на унитаз.
Благодаря Задорнову многие россияне начали думать, будто русские и в самом деле самая неопрятная, ленивая и дебиловатая нация на планете.

Прямая дорога в ад подонку

10.11.2017 16:27

К сожалению, заслуги Михаила Задорнова на ниве унижения русского народа до сих пор остаются серьёзно недооцененными. А ведь именно Задорнову мы обязаны тем фактом, что любая негативная новость о России — неважно, правдивая или ложная — встречается его фирменным «только в этой [убогой] стране возможно такое». Именно Задорнову мы обязаны тем, что за русскими в сознании огромного числа самих россиян прочно закрепилась репутация безрукого и вороватого народа…
пидарку-рубанку

10.11.2017 16:41

кум писал(а):
Никто , как и я , не запланирован к дибилизму своего мозга!


ты не просто склонен, отрыганок, ты уже давно дебилизмом страдаешь, старая паскуда. И не погань мой ник, порву падаль.
Сергей Б.

10.11.2017 16:43

К сожалению, заслуги Михаила Задорнова на ниве унижения русского народа до сих пор остаются серьёзно недооцененными. А ведь именно Задорнову мы обязаны тем фактом, что любая негативная новость о России — неважно, правдивая или ложная — встречается его фирменным «только в этой [убогой] стране возможно такое». Именно Задорнову мы обязаны тем, что за русскими в сознании огромного числа самих россиян прочно закрепилась репутация безрукого и вороватого народа…


Он был писатель-сатирик всего навсего. И неплохой. А если ты такой восприимчивый, то и будь безруким и вороватым. Обиженная подозрительность - верный признак ущербности
СашОК

10.11.2017 17:47

От либорастии головного мозга, как показывает мой опыт,излечить может только гильотина!
Переживающий

10.11.2017 19:03

Не совсем понимаю тех, кто говорит о русофобстве Задорнова…
Перечитали его афоризмы, посмеялись, вспомнили добрым словом Задорнова.
Решили несколько афоризмов предоставить всем, кто почитает творчество Задорнова, и тем, кто к нему относится предвзято.

- Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой.
- Мечта российских врачей — чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
- Соединение приобретенной находчивости с врожденной неприхотливостью делает наш народ практически неуязвимым в любой ситуации.
- Я считаю, в Государственной российской Думе должны принять следующий закон. Чтобы чиновники не брали взяток, увеличить их зарплаты до величины среднемесячной суммы взяток. А чтобы им никто этих взяток не предлагал, всех остальных людей лишить зарплаты.
- Я не понимаю, как наши врачи учатся на мертвых, а лечат живых.
- Экономика страны познается по ее дорогам, аккуратность женщины – по ее ванной комнате, мужское достоинство – по рукопожатию, а забота государства о людях – по районным поликлиникам.
- Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега: откат за откатом!
- Национализм – это бизнес, основанный на предательстве собственного народа.
- Россия - великая страна с непредсказуемым прошлым!
- Hам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги.
- Во всех странах газоны выращиваются для людей: устал - отдохни, полежи. У нас вырастили газон - обязательно на нем написали: «По газонам не ходить!»
- Мы - удивительные люди. Хотим жить как все, при этом быть непохожими на остальных.
- Мы долго думаем, зато быстро соображаем.
- Тот строй, при котором мы живем, вообще не имеет названия.
- Не понимаю, почему после сокращения штатов количество работников в учреждениях все увеличивается.
- Я никак не могу понять, почему у нас всегда народ страдает от тех постановлений, которые издаются ради него. А те, против которых эти постановления направлены, живут еще лучше.