Алтайские шаманы не помогли сатирику Михаилу Задорнову излечиться от рака мозга

Один из самых известных российских сатириков Михаил Задорнов, который последние месяцы борется с раком мозга, отказался от лечения, отрекся от язычества и перешел в православие. Планировавшаяся на лето 2017-го года поездка на Алтай к шаманам, которые якобы могли помочь, не оставила позитивных новостей. Об этом сообщает издание «Культмедиа.ру».

Химиотерапия и операции не дали результатов. По словам близких артиста, все старания врачей оказывались напрасными, прогнозы становятся лишь хуже. Получив последние заключения медиков, сатирик навсегда попрощался с друзьями и уехал в Юрмалу. Через месяц Михаилу исполнится 69 лет, однако праздновать и принимать кого-либо артист не намерен.

Кроме того, Михаил Задорнов отрекся от неоязычества и перешел в православие. Об этом рассказал настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах священник Андрей Новиков. «По просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством», — написал отец Андрей на своей официальной странице в Facebook. Священник подчеркнул, что обнародовал информацию «в согласии с ближайшими родственниками» Михаила Задорнова.

Напомним, ранее один из друзей писателя, который пожелал сохранить анонимность, рассказывал, что летом 2017-го года Михаил Задорнов поедет на Алтай. «Задорнов собирается в одну глухую шаманскую деревню. Объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит реабилитация иного рода. Задорнов в свое время изучал и буддизм, и каббалу, другие философские учения. Он рассчитывает, что ему помогут чистый горный воздух, травы, медитации, звуки шаманских бубнов», — сказал собеседник «Комсомольской правды».

О серьезном недуге Михаил Задорнов сообщил на личной странице «ВКонтакте» в начале октября прошлого года. Все это время сатирик проходил лечение за рубежом, где перенес биопсию мозга, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Но старания медиков не принесли положительного результата. «Миша тает на глазах. Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах», — рассказал журналистам источник.

Сейчас Михаил Задорнов находится в собственном доме в Юрмале. По словам друга сатирика, он предпочел потратить оставшееся время не на изнуряющие процедуры, а на общение с близкими людьми на любимой прибалтийской даче.

UPD: Через два часа после подготовки публикации стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался утром 10 ноября.