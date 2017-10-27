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Главная Лента новостей Теплый переход: алтайское правительство выкроило 260 млн рублей на модернизацию скандального перинатального центра

Теплый переход: алтайское правительство выкроило 260 млн рублей на модернизацию скандального перинатального центра

10.11.2017 12:59

Старое здание перинатального центра
Старое здание перинатального центра

Министр здравоохранения Республики Алтай Владимир Пелеганчук рассказал о планах региональных властей на апгрейд единственного в регионе перинатального центра. Помимо денег на капремонт действующего здания, правительство выделит 250 млн рублей на расширение площадей учреждения. Проект нового здания перинатального центра уже разрабатывается специалистами, следует из сообщения пресс-службы правительства РА.

По словам министра, глава Республики Алтай Александр Бердников распорядился установить в действующем перинатальном центре подъемную платформу, оборудовать лифт, а на соседней площадке возвести новое здание центра. «Уже завершились изыскательские работы, готовится проект, средства на который (250 млн рублей) выделены из бюджета региона», - пояснил г-н Пелеганчук. Он добавил, что еще 10 млн рублей направят на ремонт старого сооружения. По плану строительство нового объекта предполагается начать в 2018 году. Здесь разместят операционные, реанимацию и диагностические кабинеты. В перспективе новый корпус и существующий соединят теплым переходом. Владимир Пелеганчук добавил, что руководство региона все же постарается включить объект в одну из адресных инвестиционных федеральных программ.

Напомним, ранее региональный Роспотребнадзор неоднократно штрафовал перинатальный центр в Горно-Алтайске за антисанитарию. Так, руководству центра и министерству здравоохранения РА неоднократно указывалось, что устаревшая система вентиляции здания провоцирует вспышки заболеваемости среди новорожденных и родильниц и распространению гнойно-септических инфекций. Более того, в 2010 году его деятельность даже приостанавливалась на два месяца.

К слову, в 2015 году здесь же случился один из самых громких скандалов, связанных с деятельностью медицинских учреждений. Следствие настаивало, что руководитель перинатального центра Анатолий Демчук отдал приказ завотделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь недоношенной девочке, родившейся в центре. Лечение и наблюдение новорожденной якобы не проводилось, в результате чего уже на следующий день она умерла. Сообщалось, что роженица приходится Демчуку снохой, а роды состоялись на 23-й неделе беременности.

В ходе расследования дела обвиняемые были взяты под стражу, однако через несколько недель Анатолию Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Коллегия присяжных дважды оправдала Демчука и Каташева, причем сделано это было единогласно. Отметим, что Анатолий Демчук не дожил до второго оправдательного приговора. Он скончался 4 января 2017 года. Друзья и близкие напрямую связывают его смерть с судебным разбирательством.

Фото: правительство РА


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Комментарий

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Комментариев 2
док

10.11.2017 19:29

Давайте им ДАР продадим или пусть у них СЕЛФ такой же построит
Бывалы

10.11.2017 20:09

Поддерживаю. И губернатора с правительством в придачу - нам для хороших людей ничего не жалко )))))))))))))))))))))))))