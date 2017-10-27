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Главная Лента новостей В Новосибирске возбуждено «наркотическое» дело в отношении сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю

В Новосибирске возбуждено «наркотическое» дело в отношении сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю

14.11.2017 09:27

В Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю, которого подозревают в незаконной пересылке наркотиков в особо крупном размере. По данным ИА «Банкфакс», речь может идти о водителе из батальона водителей краевого ГУ МВД. Факт возбуждения уголовного дела «Банкфаксу» подтвердили в СУ СКР по Новосибирской области.

Как сообщили в следкоме, некоторое время назад стражи порядка задержали в Ленинском районе Новосибирска сотрудника ГУ МВД по Алтайскому краю. В его отношении было возбуждено уголовное дело, а позже — предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Сейчас уголовное дело направлено с обвинительным заключением прокурору Ленинского района Новосибирска.

По данным инсайдеров, в конце сентября на личном автомобиле обвиняемый перевозил в Новосибирск крупную партию синтетических наркотиков, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов. По другой версии, он вовсе передвигался на служебном автомобиле заместителя начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, начальника краевой полиции Александра Лааса. 

Уточнить подробности о личности предполагаемого преступника пока не удалось — в ГУ МВД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» в конце октября сообщали, что не располагают информацией об уголовном деле. Другие детали на данный момент официально не обнародованы — как сообщили в СУ СКР, информация не раскрывается в интересах следствия.

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Комментарий

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Комментариев 5
Вау , как далеко зашло !

14.11.2017 09:42

Водитель - вредитель ?! А крыша то какая - зам нач . Хрен кто тронет на дороге раз блатные номера .... и много там таких в автопарке подрабатывающих ?
Эд

14.11.2017 10:28

Всё правильно : что везём, то и грызём...
опять

14.11.2017 10:52

Когда они нахапаются. Как сводка с фронта, что ни день то посадка.
Гость

14.11.2017 10:53

Генерал ездит сам за рулем и услугами водителя практически не пользуется. Этот парень водитель из другого подразделения. Ну все остальное как то вот так...
Да и еще

14.11.2017 10:55

Он был на личном авто...