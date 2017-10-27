Оpen repair: бийчане «очистили» уличную галерею от репродукций знаменитых земляков

Опустошенная галерея

На минувших выходных днем неизвестные похитили в бийском выставочном зале две репродукции местных художников. В связи с этим сотрудникам музея пришлось временно «свернуть» только открывшуюся выставку, сообщает «Деловой Бийск».



Как пояснила директор Бийского краеведческого музея Светлана Бартышева, музей выиграл муниципальный грант «Открытая галерея», на средства которого на улице Васильева облагородили территорию и произвели необходимый ремонт навеса. Долгое время он находился в плачевном состоянии. На выделенные 65 тысяч рублей возле выставочного зала установили лавочки, а также художественно оформили стены навеса. Кроме того, сотрудникам музея пришлось изыскать еще около 40 тысяч рублей, чтобы довести работу до конца. После этого специалисты отобрали лучшие репродукции картин городских художников, посвященных Бийску, которые до того хранились в фондах, и вывесили их на улицу.



Светлана Бартышева отмечает, что к нашествиям хулиганов она ее коллеги были готовы. «Выставлены были работы не оригинальные, на подрамнике — простая печать на холсте. Мы даже были готовы к тому, что хулиганы могли порезать, исчеркать работы…Но получилось так, что их украли среди бела дня. На прошедших выходных — исчезла сначала одна репродукция, и через некоторое время вторая. Было принято решение снять оставшиеся. На данный момент они пока ждут своего часа, скорее всего, будут развешаны под стеклянную витрину. Да, адекватных горожан намного больше, но пока еще более обезопасить репродукции мы не имеем ни возможности, ни средств. Очень расстроены произошедшим», - призналась собеседница.